Мостовой о Головине: «Прошел бы в старт «ПСЖ» по уровню, но в такой переход слабо верится. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника»

Теги ПСЖ Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой оценил прогресс Александра Головина в этом сезоне.

– Прогресс Головина связан с его возрастом. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника. Тем более что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему.

– Смог бы Головин усилить «ПСЖ»?

– Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

В нынешнем сезоне на счету Головина 6 голов и 6 ассистов в 24 матчах за «Монако» в Лиге 1. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Царь царя похвалил
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий