Мостовой о Головине: «Прошел бы в старт «ПСЖ» по уровню, но в такой переход слабо верится. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника»

Александр Мостовой оценил прогресс Александра Головина в этом сезоне.

– Прогресс Головина связан с его возрастом. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника. Тем более что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему.

– Смог бы Головин усилить «ПСЖ»?

– Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

В нынешнем сезоне на счету Головина 6 голов и 6 ассистов в 24 матчах за «Монако» в Лиге 1. Его подробная статистика – здесь.