«Есть Головин и все остальные». Карпин о сборной России
Валерий Карпин выделил Александра Головина среди других игроков сборной России.
– Можно ли сказать, что те, кто вышел с Сербией, это сильнейшие игроки на данный момент?
– Как мы думали – да.
– Тогда вопрос по двум игрокам: Алексей Миранчук и Кузяев. Я понимаю, когда они приехали…
– Ну и все.
– Тогда разве можно говорить, что против Сербии вышли сильнейшие? Если мы включаем дополнительный фактор.
– А как его не включать? Давайте так: есть Головин и все остальные. Он тоже приехал позже.
– Его уровень настолько выше, чем, в том числе Кузяева и Алексея Миранчука?
– Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
- зарабатывает миллионы с минимальным налогом
- находится в одном из самых прекрасных мест для проживания
- в следующем году поиграет в ЛЧ будучи одним из лидеров команды
И все это менять ради чего, ради игры за меньшие деньги в унылом (с точки зрения города) Дортмунде или английском кишлаке?
Карпин же сказал, что у Миранчука какие-то конкуренты есть в сборной, в отличие от Головина
Но не взял
Миранчук сильнее Головина в атакующей трети
Как и Головин сильнее Миранчука в центре
На конкретный момент говорят