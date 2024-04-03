«Есть Головин и все остальные». Карпин о сборной России

Теги Монако Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Александр Головин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин выделил Александра Головина среди других игроков сборной России.

– Можно ли сказать, что те, кто вышел с Сербией, это сильнейшие игроки на данный момент?

– Как мы думали – да.

– Тогда вопрос по двум игрокам: Алексей Миранчук и Кузяев. Я понимаю, когда они приехали…

– Ну и все.

– Тогда разве можно говорить, что против Сербии вышли сильнейшие? Если мы включаем дополнительный фактор. 

– А как его не включать? Давайте так: есть Головин и все остальные. Он тоже приехал позже.

– Его уровень настолько выше, чем, в том числе Кузяева и Алексея Миранчука?

– Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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29 комментариев
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Ответ Tallahassee22
Ну хз, Миранчук играет в более сильном и конкурентом чемпионате, конкуренты у него по составу сильнее чем у Головина, по статистике он конечно уступает, но по качеству игры они с Александром на одном уровне, ИМХО
Какой один уровень, Головин один из лидеров Монако. Если серия А более конкурентная лига, не означает, что конкуренты у Ммранчука сильнее.
+43
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+38
Ответ Pigmalion
Когда уже Головин перейдет в нормальный чемпионат?
А зачем ему переходить куда-то?
- зарабатывает миллионы с минимальным налогом
- находится в одном из самых прекрасных мест для проживания
- в следующем году поиграет в ЛЧ будучи одним из лидеров команды
И все это менять ради чего, ради игры за меньшие деньги в унылом (с точки зрения города) Дортмунде или английском кишлаке?
+25
-2
+23
Ну хз, Миранчук играет в более сильном и конкурентом чемпионате, конкуренты у него по составу сильнее чем у Головина, по статистике он конечно уступает, но по качеству игры они с Александром на одном уровне, ИМХО
+27
-16
+11
Когда уже Головин перейдет в нормальный чемпионат?
+9
-1
+8
Ответ Паша Самохин
Минимальный налог? насколько я знаю во Франции почти 50% налога платят миллионеры)
Насколько известно, Монако не Франция)
+7
0
+7
Леха Миранчук: 🤷🏼‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏼‍♂️🗿🗿🗿🗿🗿
+8
-5
+3
Ответ Stannis_Baratheon
Какой один уровень, Головин один из лидеров Монако. Если серия А более конкурентная лига, не означает, что конкуренты у Ммранчука сильнее.
Ну так посмотри матчи Аталанты, Миранчук может и духовно не лидер на поле, как Копмейнерс, но по игре он в этом сезоне один из лучших на поле, в плане креатива он сейчас чуть ли не лучший в команде. От него стало много зависеть на поле в нападении. Не стоит его расценивать по старым сезоном+ плюс своеобразный тренер Гасперини, который на своей волне в плане ротации состава.
+4
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+3
что-то он Алексея опустил...к чему бы это...не выкладывался? с другой стороны - зачем приезжать в пол-ноги? то, что Головин всегда на полной отдаче - сомнений нет, а вот Алексей?..
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Ответ Shuller18
Головин стабильнее в первую очередь
Хех, а я все думал, когда появится главный фанат Миранчука))
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Ответ Tallahassee22
Ну хз, Миранчук играет в более сильном и конкурентом чемпионате, конкуренты у него по составу сильнее чем у Головина, по статистике он конечно уступает, но по качеству игры они с Александром на одном уровне, ИМХО
Головин стабильнее в первую очередь
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Ответ Ничего Смешного
Скорее Карпин имел немного другое. Головин отличается именно индивидуальными действиями и они сильнее. Алексей добротный игрок, но по индивидуальным качествам уступает.
Миранчук по индивидульаным качествам?)))
Карпин же сказал, что у Миранчука какие-то конкуренты есть в сборной, в отличие от Головина
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Ответ old folk
При этом на трансфермаркете Головин стоит 30 млн, а Миранчук 9. Наверное, определять силу игрока по чемпионату, в котором он играет, не очень правильно. Ещё можно вспомнить, что Миранчук играл за Аталанту (причём не в основе) и Торино, а Головина хотел взять Ювентус. Тоже говорит о многом. В целом Головин гораздо более универсальный и полезный игрок и одинаково хорош и в финальной трети, и в центре поля, а Миранчук сугубо атакующий полузащитник, но даже в этой роли Головину уступает
Головина хотел взять Ювентус
Но не взял
Миранчук сильнее Головина в атакующей трети
Как и Головин сильнее Миранчука в центре
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Ответ Pigmalion
Когда уже Головин перейдет в нормальный чемпионат?
в Саудовчкую Аравию?
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Ответ Pigmalion
Когда уже Головин перейдет в нормальный чемпионат?
На самом деле многие в России только из за Головина смотрят чемпионат Франции. В том числе я. Французская лига очень сильно уступает другим топ лигам, скучненькая. Головин конечно в Монако очень большое влияние оказывает, он уже легенда клуба.
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нельзя так явно про своих игроков говорить... ох, зря он
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За Головина и двор, Валера стреляет в упор.
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Ответ Tallahassee22
Ну хз, Миранчук играет в более сильном и конкурентом чемпионате, конкуренты у него по составу сильнее чем у Головина, по статистике он конечно уступает, но по качеству игры они с Александром на одном уровне, ИМХО
Скорее Карпин имел немного другое. Головин отличается именно индивидуальными действиями и они сильнее. Алексей добротный игрок, но по индивидуальным качествам уступает.
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Ответ Глебов Илья
Головин не Аршавин и даже Дзогоев игрок достаточно среднего уровня с низким потолком
Причём здесь Аршавин и Дзагоев?
На конкретный момент говорят
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Ответ Carlos
Причём здесь Аршавин и Дзагоев? На конкретный момент говорят
Пиняев Мостовой оба сильнее потенциально
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Ответ Глебов Илья
Головин не Аршавин и даже Дзогоев игрок достаточно среднего уровня с низким потолком
Вот только показатели у Головина лучше,чем у Аршавина))
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