«Есть Головин и все остальные». Карпин о сборной России

Валерий Карпин выделил Александра Головина среди других игроков сборной России.

– Можно ли сказать, что те, кто вышел с Сербией, это сильнейшие игроки на данный момент?

– Как мы думали – да.

– Тогда вопрос по двум игрокам: и . Я понимаю, когда они приехали…

– Ну и все.

– Тогда разве можно говорить, что против Сербии вышли сильнейшие? Если мы включаем дополнительный фактор.

– А как его не включать? Давайте так: есть и все остальные. Он тоже приехал позже.

– Его уровень настолько выше, чем, в том числе Кузяева и Алексея Миранчука?

– Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.