Рубиалес об обвинениях в незаконных сделках: «Я никогда их не заключал, Гражданская гвардия все прояснит. Все мои счета заблокированы – я даже колу не могу купить»

Луис Рубиалес утверждает, что обвинен в коррупции несправедливо.

Вчера бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, но затем отпущен после допроса. Рубиалес находится в списке подозреваемых по делу о незаконных сделках и коррупции в RFEF.

20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме в Гранаде, были задержаны 7 человек.

Кроме того, Рубиалеса подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF через компанию своего друга Франсиско Хавьера Мартина. В настоящее время заблокированы 52 банковских счета, принадлежащих Рубиалесу, Мартину и связанным с ними компаниям и лицам.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Я не собираюсь спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. Но отчета нет ни у кого – ни у вас, ни у кого-либо еще. Что бы они ни нашли в моем доме [при обыске], они выяснят все, что нужно.

Все средства, которые я переводил, прошли строгий контроль борьбы с отмыванием денег, так почему же я не мог поехать в Доминикану? Мои счета там были заблокированы вчера, а счета в Испании – четыре или пять дней назад. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», – сказал Рубиалес.