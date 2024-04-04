Рубиалес об обвинениях в незаконных сделках: «Я никогда их не заключал, Гражданская гвардия все прояснит. Все мои счета заблокированы – я даже колу не могу купить»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Федерация футбола Испании деньги Футбол

Луис Рубиалес утверждает, что обвинен в коррупции несправедливо.

Вчера бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, но затем отпущен после допроса. Рубиалес находится в списке подозреваемых по делу о незаконных сделках и коррупции в RFEF.

20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

Кроме того, Рубиалеса подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF через компанию своего друга Франсиско Хавьера Мартина. В настоящее время заблокированы 52 банковских счета, принадлежащих Рубиалесу, Мартину и связанным с ними компаниям и лицам. 

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Я не собираюсь спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. Но отчета нет ни у кого – ни у вас, ни у кого-либо еще. Что бы они ни нашли в моем доме [при обыске], они выяснят все, что нужно.

Все средства, которые я переводил, прошли строгий контроль борьбы с отмыванием денег, так почему же я не мог поехать в Доминикану? Мои счета там были заблокированы вчера, а счета в Испании – четыре или пять дней назад. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», – сказал Рубиалес.

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15 комментариев
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Я тоже, пей Добрый Кола, малиновый кстати вышел
+22
-2
+20
Ответ Evgeny Trifonov
Я тоже, пей Добрый Кола, малиновый кстати вышел
Маркетологи «Добрый кола» вышли на новый уровень 😁
+4
0
+4
кола вредная
+1
-1
0
Так пиво купи тогда
+1
-1
0
Испанская Санта-Барбара
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Вот что значит поцеловал парень девушку)
+1
-1
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У них есть служба, которая борется с отмыванием денег....🤝
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Неужели даже на киви кошельке 300 рублей не осталось?
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Нафиг эту колу и ей подобные напитки с диким количеством сахара . В Мексике вон кола дешевле чем вода питьевая , все пьют эту гадость и у большинства населения проблемы со здоровьем ( сахарный диабет ) .
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Попробуйте «Байкал» от Черноловки
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Ответ Evgeny Trifonov
Я тоже, пей Добрый Кола, малиновый кстати вышел
Добрый с вкусом манго хорош
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