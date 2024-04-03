Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы. Экс-главу RFEF доставят в суд для дачи показаний по делу о коррупции (Marca)

Экс-глава RFEF Луис Рубиалес задержан в аэропорту по возвращении в Испанию.

20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

На момент обысков Рубиалес, также находящийся под следствием в рамках этого дела, был в Доминикане по вопросам бизнеса – сообщалось, что бывший глава RFEF готов сотрудничать с властями.

Сегодня Рубиалес прибыл из Доминиканы в Испанию. В аэропорту Мадрида его ждали сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии Испании.

Как сообщает Marca, из аэропорта Рубиалес уехал на фургоне Гражданской гвардии. Предположительно, бывшего главу RFEF доставят в здание суда Махадаонды для дачи показаний.

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