Рубиалес задержан в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы. Экс-главу RFEF доставят в суд для дачи показаний по делу о коррупции (Marca)

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Федерация футбола Испании деньги Футбол

Экс-глава RFEF Луис Рубиалес задержан в аэропорту по возвращении в Испанию.

20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

На момент обысков Рубиалес, также находящийся под следствием в рамках этого дела, был в Доминикане по вопросам бизнеса – сообщалось, что бывший глава RFEF готов сотрудничать с властями.

Сегодня Рубиалес прибыл из Доминиканы в Испанию. В аэропорту Мадрида его ждали сотрудники национальной полиции и Гражданской гвардии Испании.

Как сообщает Marca, из аэропорта Рубиалес уехал на фургоне Гражданской гвардии. Предположительно, бывшего главу RFEF доставят в здание суда Махадаонды для дачи показаний.

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58 комментариев
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Прощальный поцелуй
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Единственный шанс для него спастись- объявить себя геем и признать, что поцелуй был лишь для полнейшего и окончательного убеждения,что с мужиками всётаки лучше, поспокойнее так уж точно)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Единственный шанс для него спастись- объявить себя геем и признать, что поцелуй был лишь для полнейшего и окончательного убеждения,что с мужиками всётаки лучше, поспокойнее так уж точно)
Опасно перед тюрьмой такое говорить
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Не удивлюсь, если на него убийство Кеннеди повесят
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Странный эффект Домино. Мужик годами (возможно) воровал миллионы, заключал сделки, пользуясь служебным положением, но все запомнят только то, что он поцеловал недалекую футболистку.
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Ему надо заявить что у него как у Негрейды ускоренная деменция.
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Все началось с увольнения Лопетеги…
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Ответ elkipalki
Ну вот ты печеньки халявные ел и труселя кружевные просил. И до чего это довело страну?) надо было думать, что асашай ничего бесплатно не даст, придется расплачиваться. Эпоха феминизма и равноправия у него в пустой голове)))
ты давно проверялся у специалиста?))
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Дорисковался гадёныш, говорил я ему, кабаки и бабы доведут до цугундера)))
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Спортс, может уже переименуетесь в филиал Рубиалеса?? В день по 10-15 новостей о нем, лучше бы вы так ФНЛ и вторую лигу освещали!
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Ответ Любезный Коссутий
какова вероятность, что он брал взятки от саудовцев, продавая суперкубок в Аравию? как минимум, она не маленькая. и вот, вместо того, чтобы сидеть тихо и не отсвечивать, он публично засасывает футболистку, на камеру, на глазах у всего мира 😁 вот, что у человека должно быть в голове, живущего в эпоху равноправия, феминизма и толерантности? у этого - явное эхо, потому что иначе сложно объяснить, почему он не отдавал себе отчета, о возможных последствиях. а теперь одно потянет за собой другое - его просто вытряхнут наизнанку. за один сраный поцелуй.
Ну вот ты печеньки халявные ел и труселя кружевные просил. И до чего это довело страну?) надо было думать, что асашай ничего бесплатно не даст, придется расплачиваться.
Эпоха феминизма и равноправия у него в пустой голове)))
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Ответ SerZ
В чем еще его завтра обвинят? Пособничество Гитлеру?
Не торопись. Сначала убийство Кеннеди надо ещё на кого-то перевесить.
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Ответ Андрей Серников
Опасно перед тюрьмой такое говорить
Молчать перед тюрьмой тоже безопасности не прибавит
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Ответ Santucco
Не удивлюсь, если на него убийство Кеннеди повесят
"Нет, это было до вас, ещё в XIV веке"
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Ответ Santucco
Не удивлюсь, если на него убийство Кеннеди повесят
не повесят, все знают, что Кеннеди убили таджики.
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Ответ Homelander_666
Именно, но дурачкам в комментариях этого не понять. Он деньги федерации тратил на себя, а здесь из него делают великомученика)))
И дальше бы тратил, не подвернись Эрмосо.
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Бред продолжается
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Всего лишь 1 поцелуй, скорее всего из хороших побуждений, сейчас превращается в ком неприятных событий для него.
Судьба - злодейка)
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Был пацан. И нет пацана. Помянем.
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Удивителен наш мир! Можно годами творить что угодно, не привлекая внимания, а потом раз вошёл не в ту дверь, и, оказывается, уже 8 томов уголовного дела давно ждут....
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Вот это поцеловал лягушку принц
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Спортс писал, что обвинение же не в коррупции, а в поцелуе.
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В чем еще его завтра обвинят? Пособничество Гитлеру?
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Ответ sashafan2
Арестовали его по обвинению во взятке, а не поцелуе
Он и не арестован. Он задержан для дачи показаний в суде....
Нельзя же быть настолько юридически неграмотными.
Арестовать его может судья.
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Ответ Alex1104
В коррупции пока не обвиняют. Это дело расследуют. В поцелуе - обвиняют.
Арестовали его по обвинению во взятке, а не поцелуе
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Ответ alschafer2014
Спортс писал, что обвинение же не в коррупции, а в поцелуе.
В коррупции пока не обвиняют. Это дело расследуют.
В поцелуе - обвиняют.
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Остался бы в доминикане с другим лысым семьянином попивая пивка (корону) , зачем возвращаться то?
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Ответ Marcus-light
Странный эффект Домино. Мужик годами (возможно) воровал миллионы, заключал сделки, пользуясь служебным положением, но все запомнят только то, что он поцеловал недалекую футболистку.
Коррупцией у нас никого не удивишь. Да и не верит уже никто, что за неё хоть кого-то наказывают )
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Попался коррупционер. Пике следующий.
Пике ещё надо кого-нибудь поцеловать неудачно.
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Данную ситуацию сполна может описать бабка из мема мы не знаем что это такое 🤣🤣🤣
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