Ювентус — Фиорентина: прогноз на матч 07.04.2024, Серия А

В Серии А все постепенно становится на свои места. С чемпионом давно все понятно, вряд ли «Интер» упустит такое солидное преимущество. Очертания команд, которые попадут в Лигу чемпионов на будущий год тоже вырисовываются достаточно отчетливо. Среди них как раз «Ювентус», который еще пару месяцев назад составлял конкуренцию «Интеру», то теперь откатился на третье место. За восемь туров до конца чемпионата можно отыграть довольно много очков, но при той высокой конкуренции, которая есть сейчас вряд ли это получится. Тут как раз речь о «Фиорентине». Команда на протяжении двух лет радует своих поклонников, но в основном выступлением в еврокубках. Если не будет успеха в Лиге конференций, где пока все складывается хорошо, то «фиалки» в будущем сезоне будут участвовать только во внутренних турнирах.

Но и здесь у них все пока хорошо. Более того, предстоящий матч в Турине вполне может стать репетицией кубкового финала. По крайней мере обе команды выиграли первые полуфинальные матчи у своих оппонентов. Любая встреча «Ювентуса» и «Фиорентины» сулит интересный сюжет. Все из-за сложившихся между этими командами взаимоотношений. Так получается, что флорентийцы часто поставляют в Турин своих лучших игроков вопреки мнению своих болельщиков. А что вы хотели? Ведь нужно как-то зарабатывать, выживать. За последние несколько лет таким путем пошли сначала Федерико Кьеза, затем Душан Влахович. Если углубиться в историю, то можно вспомнить многих игроков, на минуточку, Роберто Баджо. Поэтому и от предстоящей игры можно ожидать огня, чего уж говорить о потенциальном кубковым финале. Матч состоится на Ювентус Стэдиум, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 2,5

Ювентус

Туринцы долгое время шли практически нога в ногу с «Интером», но ресурсов не хватило. С наступлением весны команду начало лихорадить. В марте ни одной победы в четырех матчах. В очередной раз завели пластинку про увольнение главного тренера Массимилиано Аллегри, но пока руководство на этот шаг не решается, видимо подождут результата в Кубке Италии. Вряд ли кто-то будет увольнять тренера, принесшего трофей. Вон, Симоне Индзаги в прошлом сезоне тоже не смог с «Интером» стать первым, но зато команда взяла Кубок. Кто-то скажет, еще был финал Лиги чемпионов, но как знать. Допустили бы европейские чиновники бьянконери до еврокубков, они тоже могли бы выдать результат. Правда, скорее всего, тоже до марта.

«Ювентус» играет весь сезон по одной и той же схеме. В первом круге это давало результат, но потом все команды приспособились. Болельщики тоже мирились, не было яркой игры, порой она вызывала зубной скрежет, зато были победы. Но вот не стало и побед. За скудетто уже не будешь бороться, но цели еще остаются. Другой вопрос, получится ли добиваться их в следующем сезоне с Аллегри. Создается ощущение, что команда просто топчется на месте.

Сетовать на нехватку, а уж тем более на неопытность исполнителей и вовсе грех. Да, с Кьезой и без него команда выглядит иначе. В последнее время футболист был подвержен травмам. При этом на протяжении всего сезона туринцы играли с полноценным недельным циклом. Сейчас после победы в первом полуфинальном матче на Кубок Италии затеплилась надежда. Надолго ли, покажет матч с «Фиорентиной». Результаты последних пяти поединков «Ювентуса» перед вами.

Кубок Италии. 02.04.2024, «Ювентус» — «Лацио» — 2 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 30.03.2024, «Лацио» — «Ювентус» — 1 : 0

— «Ювентус» — : 0 Серия А. 17.03.2024, «Ювентус» — «Дженоа» — 0 : 0

Серия А. 10.03.2024, «Ювентус» — «Аталанта» — 2 : 2

Серия А. 03.03.2024, «Наполи» — «Ювентус» — 2 : 1

Факты и цифры

«Ювентус» 36 раз становился чемпионом Италии, это рекорд страны, последняя победа была одержана в сезоне 2019-2020 года

В текущем чемпионате команда Массимилиано Аллегри набрала 59 очков и занимает 3 позицию в турнирной таблице

Лучшим бомбардиром «Ювентуса» является сербский нападающий Душан Влахович, на его счету 15 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует американский полузащитник Уэстон Маккенни — 5 голевых передач

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Фиорентина

«Фиорентину» весь прошлый год нахваливали на разный манер. Много комплиментов было сказано в адрес ее наставника Винченцо Итальяно. Но в этом году той прыти команда уже не демонстрирует. Отсутствует стабильность. В последнее время победы это большой праздник. Тут еще случилась трагедия, из жизни ушел генеральный директор клуба Джо Бароне. Понятно, что смерть руководителя повлияла на весь коллектив. Как это скажется на перспективах команды пока сказать сложно, очевидно в руководстве будут перестановки. Все матчи последнего тура чемпионата Италии начинались с минуты молчания.

«Фиалки» расположились в середине турнирной таблицы, отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. Не критично, впереди еще довольно большая дистанция, учитывая матч в запасе, который флорентийцам предстоит сыграть в Аталанте. Но про зону Лиги чемпионов уже можно не мечтать. Остаются две конкретные задачи на сезон, выиграть Кубок Италии или Лигу конференций. В первом случае «Фиорентина» сделала один ход, в домашнем полуфинальном поединке смогла с преимуществом в один мяч выиграть у той же «Аталанты». Во втором предстоят два четвертьфинальных поединка с чешской «Викторией». Соперник не самый грозный, учитывая, что в восьмерке сильнейших турнира есть такие команды как «Астон Вилла» с Унаи Эмери и «Фенербахче».

График в апреле у команды Итальяно очень напряженный — восемь матчей за три недели. Впрочем, в чемпионате Италии в это время как раз будут не самые сильные соперники за исключением «Ювентуса». В их числе «Дженоа», «Салернитана» и «Сассуоло». Две последних прямо сейчас аутсайдеры Серии А. Перед вами результаты последних пяти поединков «Фиорентины».

Кубок Италии. 03.04.2024, «Фиорентина» — «Аталанта» — 1 : 0

— «Аталанта» — : 0 Серия А. 30.03.2024, «Милан» — «Фиорентина» — 1 : 2

— 1 : Лига конференций. 14.03.2024, «Фиорентина» — «Маккаби Хайфа» — 1 : 1

Серия А. 10.03.2024, «Фиорентина» — «Рома» — 2 : 2

Лига конференций. 07.03.2024, «Маккаби Хайфа» — «Фиорентина» — 3 : 4

Факты и цифры

«Фиорентина» дважды в своей истории становилась чемпионом Италии в 1956 и 1969 годах

В нынешнем чемпионате после 27 туров команда набрала 43 очка и занимает 10 место, за пределами еврокубковой зоны

Лучшими бомбардирами «Фиорентины» являются полузащитники Джакомо Бонавентура и Николас Гонсалес, на счету обоих по 7 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует полузащитник из Ганы Алфред Данкан — 5 результативных передач

История личных встреч Ювентуса и Фиорентины

Первый матч между собой команды провели в 1928 году, «Ювентус» выиграл со счетом 11 : 0 на своем поле. Результат, который по сей день считается самым крупным в этом противостоянии. По общему числу побед у туринцев более чем двукратное преимущество, зато в матчах на Кубок Италии паритет.

Победы «Ювентуса» — 91

Победы «Фиорентины» — 41

Ничьи — 59

Самая крупная победа «Ювентуса» — 11 : 0

Самая крупная победа «Фиорентины» — 5 : 0

Последний раз больше двух мячей в матчах «Ювентуса» против «Фиорентины» болельщики видели в 2020 году. Интересно, что оба матча тогда прошли в рамках разных сезонов и оба в Турине. В первом бьянконери выиграли со счетом 3 : 0, во втором с таким же результатом проиграли. С тех пор максимум — два гола, но стоит отметить, что и нулевых ничьих не было уже очень давно. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Серия А. 05.11.2023, «Фиорентина» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 12.02.2023, «Ювентус» — «Фиорентина» — 1 : 0

— «Фиорентина» — : 0 Серия А. 03.09.2022, «Фиорентина» — «Ювентус» — 1 : 1

Серия А. 21.05.2022, «Фиорентина» — «Ювентус» — 2 : 0

— «Ювентус» — : 0 Кубок Италии. 20.04.2022, «Ювентус» — «Фиорентина» — 2 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Ювентус — Фиорентина

Больше всего не хотелось бы увидеть повторения игры первого круга. Там гости усилиями Фабио Миретти уже на десятой минуте матча открыли счет, и потом, как это случается с «Ювентусом» Аллегри, всеми силами его оберегали. «Фиорентина» владела мячом почти 70 процентов игры, счет ударов по воротам был 25 – 4 в пользу хозяев, при этом в створ всего лишь 4 – 3. Опасные моменты? Ни в коем случае, xG составил 0,68 на 0,86. Все это было антирекламой итальянского футбола. Сейчас надежды на яркий матч тоже нет, пусть хотя бы будут какие-то эмоции. Букмекеры на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Ювентуса» — 1,82

Ничья — 3,52

Победа «Фиорентины» — 4,56

За март «Ювентус» отстал не только от «Интера», но еще и от «Милана». До второго места шесть очков и тут нужно вести речь о сохранении третьего, «Болонья» всего в двух очках. Пятой идет «Рома», тут семь очков, но все может поменяться в любой момент. Победа туринцам точно будет нужнее, они ее и добьются с большой вероятностью со счетом 1 : 0.

Где смотреть матч Ювентус – Фиорентина

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