Рома — Лацио: прогноз на матч 6 апреля 2024, Серия А

6 апреля 2024 года в итальянском городе Рим состоится матч 31 тура Серии А между «Ромой» и «Лацио». Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Мы увидим бескомпромиссное римское дерби, в котором будет много борьбы на всех участках поля. «Рома» уже на протяжении 4 очных матчей не может одолеть «Лацио», а продолжится ли эта неудачная для них серия, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Х2, точный счет (0:1), ТМ (2,5).

Рома

Римский клуб в текущем сезоне Серии А всеми силами борется за еврокубковую зону, в которой сейчас и находится на текущий момент. Они занимают в таблице 5 строчку и от зоны Лиги Чемпионов в 5 очках, а именно от четвертой «Болоньи». Да и есть шансы побороться за бронзу, все же третий «Ювентус» не так далеко убежал от них и имеет гандикап в 7 баллов, при не самой уверенной концовке сезона. Римляне в 30 сыгранных турах Серии А набрали 52 очка, победив в 15 встречах, при 7 ничейных результатах и 8 поражениях. С результативностью в чемпионате у клуба все в порядке и они имеют 3 результат среди всех команд и забили 55 голов, 12 из котрых на счету Дибалы, который в гонке бомбардиров идет на 4 позиции. Но вот их оборонительная игра оставляет желать лучшего и 35 пропущенных мячей это лишь 9 результат в Серии А.

В последних 3 турах итальянского чемпионата римляне смогли в свою копилку положить 5 баллов, сыграв 2 раза вничью 1 и раз победив. Сначала они в гостях разошлись миром с «Фиорентиной» (2:2), где смогли дважды отыграться в счете. А последний мяч римляне забили под самый свисток об окончании встречи, когда на 95 минуте точным ударом отметился Лоренте.

Следом «волкам» удалось добиться победы (1:0) в непростом матче с «Сассуоло». Имея небольшое преимущество во владении мячом и количеству проведенных атак, римляне все же добились нужного для себя результата. А победу принес гол на 50 минуте в исполнении Пеллегрини.

В последнем сыгранном 30 туре чемпионата римляне не смогли прорвать оборону «Лечче», сыграв с ними в гостях по нулям. Благо «Рома» набрала 1 очко в этом матче, все же хозяева выглядели куда предпочтительнее и имели несколько хороших моментов для взятия ворот.

«Рома» в этом сезоне еще выступает в Лиге Европы, где успешно прошла в стадию плей-офф 1/8 финала, обыграв там по сумме двух встреч с общим счетом (4:1) «Брайтон». В домашней игре им уверенно удалось победить (4:0), а вот в ответной случился проигрыш (0:1).

Результаты «Ромы» в 5 последних сыгранных матчах:

01.04.24 «Лечче» — «Рома» 0:0;

17.03.24 «Рома» — «Сассуоло» 1 :0;

— «Сассуоло» :0; 15.03.24 «Брайтон» — «Рома» 1 :0;

— «Рома» :0; 10.03.24 «Фиорентина» — «Рома» 2:2;

07.03.24 «Рома» — «Брайтон» 4:0.

Интересные статические факты последних матчей «Ромы»:

У клуба лишь 1 проигрыш в 10 последних встречах, при этом 5 побед в основное время матча;

В последних 3 домашних матчах были виктории;

В 3 последних матчах римского клуба не забивают обе команды;

В 3 последних встречах команды было забито в каждом менее 2 мячей;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;

Команда отличается голом в 13 из 15 последних встречах.

Лацио

В итальянском чемпионате текущего сезона римская команда особо не блещет и сейчас располагается на скромной для себя 7 строчке, которая не позволит ей попасть в зону еврокубков. Но есть шансы все это исправить, все же 4 очка отставания от шестой «Аталанты» — это вполне отыгрываемо, даже при том, что те имеют 1 игру в запасе. Да и удержаться в ТОП-7 римлянам будет не так просто, ведь в 3-очковом отставании от них расположились сразу 3 команды. Всего же «Лацио» в 30 сыгранных турах Серии А положил в свою очковую копилку 46 баллов, победив в 14 матчах. С результативностью у римлян есть проблемы и 37 забитых мячей это лишь 10 показатель в Серии А. Все же Иммобиле сейчас не в лучших игровых кондициях и в этом сезоне на его счету лишь 6 забитых мячей, и несмотря на это он лучший бомбардир своей команды. Благо в обороне у команды все неплохо и 33 забитых мяча это 6 результат в Серии А.

В последних 3 турах Чемпионата Италии римляне добились 2 победных результатов и 1 раз проиграли. А уступили они сначала в домашнем матче «Удинезе» (1:2), хотя смотрелись в игре ничуть не хуже своего соперника и проворонили кучу голевых моментов, в том время как и в обороне сыграли небрежно.

Следом удалось с трудом обыграть в гостях одного из аутсайдеров чемпионата «Фрозиноне» (3:2). Матч получился очень зрелищным с обилием голевых моментов, в которых точнее были гости, а дублем отметился Кастельанос.

А в последнем сыгранном туре случилась волевая виктория над «Ювентусом» (1:0). казалось бы все шло к ничейному результату, как внезапная атака римлян увенчалась голом на 93 минуте встречи. Автором этого победного мяча стал Марушич, Который отличился с передачи Гендузи.

«Лацио» неплохо проявил себя в этом сезоне в Лиге Чемпионов, где дошел до стадии 1/8 финала, но по сумме 2 встреч с общим счетом (1:3) уступил там «Баварии», которую в родных стенах удалось обыграть (1:0).

А свой последний матч римляне проводили в рамках Кубка Италии, где в первом полуфинальном матче Кубка Италии уступили (0:2) «Ювентусу», который провел хороший отрезок в начале 2 тайма, где и забил 2 мяча.

Результаты «Лацио» в 5 последних сыгранных матчах:

02.04.24 «Ювентус» — «Лацио» 2 :0;

— «Лацио» :0; 30.03.24 «Лацио» — «Ювентус» 1 :0;

— «Ювентус» :0; 16.03.24 «Фрозиноне» — «Лацио» 2: 3 ;

2: ; 11.03.24 «Лацио» — «Удинезе» 1: 2 ;

1: ; 06.03.24 «Бавария» — «Лацио» 3:0.

Интересные статические факты последних матчей «Лацио»:

В 5 из 7 последних матчах команда проигрывает, побеждая лишь 2 раза;

В последней гостевой встрече было поражение;

В 2 последних играх римлян не забивают обе команды;

В 2 последних матчах клуба не пробивался тотал больше 2,5 мячей;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает 1 гол за игру;

Римляне отличаются голом лишь в 3 из 6 последних матчах.

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Рома – Лацио: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 182 очных поединка. 67 из них стали победными для «волков», а у «орлов» в активе 51 виктория. И 64 игры закончились ничейным результатом.

«Рома» в этих матчах забивала в среднем 1.23 гола (224 мяча), а «Лацио» 0.99 (180 мячей).

С самой большой разницей в счете была победа «Ромы» (5:0), они одержали ее в 1933 году в рамках Серии А. «Фиорентина» же с максимальной разницей обыгрывала оппонента трижды со счетом (3:0) в 2006, 2019 и 2021 годах.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

10.01.24 «Лацио» – «Рома» ( 1 :0).

– «Рома» ( :0). 12.11.23 «Лацио» – «Рома» (0:0).

19.03.23 «Лацио» – «Рома» ( 1 :0).

– «Рома» ( :0). 06.11.22 «Рома» – «Лацио» (0: 1 ).

(0: ). 20.03.22 «Рома» – «Лацио» (3:0).

В последних 5 сыгранных очных поединках «Лацио» трижды обыгрывали «Рому», на что они ответили лишь 1 викторией.

В 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 4 встречах из них было забито менее 2 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рома – Лацио

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ромы» — 2.22;

Ничья — 3.12;

Победа «Лацио» — 3.67;

1X — 1.30;

X2 — 1.70;

Ф1 (0) — 1.55;

Ф2 (0) — 2.48;

ТБ (2,5) — 2.25;

ТМ (2,5) — 1.67;

ТБ (2) — 1.66;

ТМ (2) — 2.24;

ОЗ (да) — 1.94;

ОЗ (нет) — 1.88.

Обе команды проводят не лучший свой сезон в Серии А, но при этом борются за еврокубковые места. Для «Ромы» — «Лацио» очень неудобный соперник и уже на протяжении 4 последних очных матчей они не могут их одолеть, к тому же в 3 из них они уступили им с одинаковым счетом (0:1). Да и «Лацио» очень нужно в этой встрече добыть очки, чтобы не отпустить «волков» вперед в таблице.

Поэтому думаю в этой встрече хорошим вариантом будет ставка на Х2, на которую дают неплохой коэффициент 1.70. Можно рискнуть и сделать ставку на победу гостей со счетом (1:0), за очень мощный кэф 9.00.

В последних матчах команд зачастую игры с минимальным количеством голов. Да и в 4 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали больше 1 гола на двоих за игру. Тут можно заключить пари на ТМ (2,5), за хороший коэффициент 1.67.

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