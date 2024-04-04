Ювентус – Фиорентина где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 7 апреля

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Футбол

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Ювентус и Фиорентина в 31 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ювентус – Фиорентина

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ювентус: все новости

Фиорентина: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Ювентус – Фиорентина

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий