Ювентус – Фиорентина где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Ювентус и Фиорентина в 31 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Фиорентина
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости