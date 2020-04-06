Атлетик Бильбао — Мальорка: прогноз на матч 06.04.2024, Кубок Испании, финал

В решающем матче за право стать обладателем Кубка Испании на этот раз не сыграют мадридский «Реал», «Барселона» или «Атлетико». Нельзя сказать, что они обязательные участники финалов, но чаще всего за трофей сражаются именно эти команды. Кто точно может поспорить с этим дуэтом, так это «Атлетик» из Бильбао. Баски являются по настоящему кубковым коллективом, 24 раза в своей истории они становились обладателем трофея и 16 раз играли в финале. Нынешний выход в финал турнира уже 41-й в истории команды, это на один больше, чем у «Реала Мадрид» и на два меньше, чем у «Барселоны». При этом «Атлетик» в последние десятилетия можно назвать одной из самых невезучих команд в розыгрыше Кубка. Последний раз баски праздновали победу сорок лет назад, с тех пор шесть раз выходили в финал и терпели там поражения.

В соперниках за это время были разные команды, в том числе и соседи — «Реал Сосьедад», но итог один и тот же. Семерка считается счастливым числом, и все на этот раз складывается так, что очередной финал может для «Атлетика» стать победным. Если результат красно-белых выглядит вполне закономерным, у команды в этом сезоне вполне хорошо идут дела и в чемпионате, то второй участник финала «Мальорка» это определенный сюрприз. Отношения с Кубком Короля у островитян так себе, хотя команда может похвастаться одной победой в 2003 году. Тогда соперник по финалу попался достаточно удобный — «Рекреативо». Та победа и есть высшее достижение команды в испанском футболе. В чемпионате «Мальорка» борется за выживание, но нет никаких сомнений, что на завоевание Кубка бросит все силы. Матч состоится в Севилье на Олимпийском стадионе, начало в 23:00 по московскому времени.

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Атлетик Бильбао

Баски в последнее время ходили в середняках, два предыдущих сезона занимали восьмое место, не хватало совсем чуть-чуть, чтобы попасть в еврокубки. Но в нынешнем сезоне все изменилось. В чемпионате «Атлетик» идет пятым всего на два очка отставая от одноклубников из Мадрида, на шесть очков опережает «Реал Сосьедад», правда соседи, кажется, выходят из кризиса и еще составят конкуренцию в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Вверху турнирной таблицы впереди интересная борьба.

Успех связывают с отличной работой наставника команда Эрнесто Вальверде. Все хвалят его команду за прессинг и умение играть в переходных фазах атаки. При перехвате мяча оборона соперника становится уязвимой, баски ее вскрывают за несколько передач и создают опасные моменты. Противоядие найти сложно. Еще один фактор успеха игра нападающего Иньяки Уильямса, который может создать момент в одиночку в дриблинге, или за счет неожиданного удара. Настоящим открытием можно считать Горку Гурусету, который участвует в гонке бомбардиров чемпионата.

«Атлетик» традиционно команда, в составе которой играют более 90 процентов испанцев, выходцев из Басконии, что тоже вызывает уважение в ту пору, когда в «Реале» Джуд Беллингем, в «Барселоне» Илкай Гюндоган, а в «Атлетико» Антуан Гризманн. Кстати, в полуфинале Кубка Испании «Атлетик» выиграл в двух матчах как раз у одноклубников, причем на своем поле вовсе устроил разгром. В четвертьфинале баски оставили не у дел «Барселону», так что в финале они оказались по праву. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Примера. 31.03.2024, «Реал Мадрид» — «Атлетик Бильбао» — 2 : 0

— «Атлетик Бильбао» — : 0 Примера. 16.03.2024, «Атлетик Бильбао» — «Алавес» — 2 : 0

— «Алавес» — : 0 Примера. 10.03.2024, «Лас-Пальмас» — «Атлетик Бильбао» — 0 : 2

— — 0 : Примера. 03.03.2024, «Атлетик Бильбао» — «Барселона» — 0 : 0

Кубок Испании. 29.02.2024, «Атлетик Бильбао» —«Атлетико Мадрид» — 3 : 0

Факты и цифры

«Атлетик» 24 раза выигрывал Кубок Испании и еще 16 раз команда играла в финале, последний титул завоеван в сезоне 1983-1984 года

Лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Кубка является нападающий Асьер Вильялибре, на его счету 6 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует Нико Уильямс, на его счету 4 результативные передачи

Сразу четыре игрока «Атлетика» в нынешнем розыгрыше Кубка Испании получили по 2 предупреждения

Мальорка

«Мальорка» в последнее время переживает не лучшие времена, поэтому выход в финал Кубка Испании для команды большой успех. В конце ХХ века островитяне вышли в Примеру и смогли надолго в ней закрепиться. Именно на те годы приходятся самые высокие достижения команды. Помимо победы в Кубке страны она была финалистом Суперкубка и даже Кубка обладателей кубков УЕФА, но в 2014 году случился вылет в Сегунду, началась тренерская чехарда, «Мальорку» тогда успел потренировать и нынешний наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

Затем проблемы возникли и у руководства клуба, отсутствовало финансирование. Сегунда А сменилась на Сегунду Б. Понадобилось немало лет, чтобы вернуться в высший футбольный свет Испании. Тут пока складывается не ахти. Если прошлый сезон можно назвать вполне успешным, «Мальорка» заняла 9 место вслед за «Атлетиком Бильбао», то в нынешнем вновь приходится бороться за выживание. Второй сезон подряд островитян возглавляет опытный мексиканский наставник Хавьер Агирре. От зоны вылета удалось создать отрыв в шесть очков, но, честно говоря, «Мальорка» далеко не самый очевидный кандидат на расставание с Примерой.

На пути команды к финалу хоть и не было большой испанской троицы, но свои трудности тоже присутствовали. Начинали островитяне с 1/32 финала и первые три раунда играли в гостях. Самым сложным получился поединок с «Тенерифе», решающий гол удалось забить на последней минуте дополнительного времени. В четвертьфинале упорный поединок получился с «Жироной» с обилием предупреждений, а в полуфинале лишь в серии пенальти удалось взять верх над «Реал Сосьедадом». Перед вами результаты пяти последних поединков команды.

Примера. 30.03.2024, «Валенсия» — «Мальорка» — 0 : 0

Примера. 16.03.2024, «Мальорка» — «Гранада» — 1 : 0

— «Гранада» — : 0 Примера. 08.03.2024, «Барселона» — «Мальорка» — 1 : 0

— «Мальорка» — : 0 Примера. 03.03.2024, «Мальорка» — «Жирона» — 1 : 0

— «Жирона» — : 0 Кубок Испании. 27.02.2024, «Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1 : 1 (пен. 4 : 5)

Факты и цифры

«Мальорка» становилась обладателем Кубка Испании в сезоне 2002-2003 года, еще дважды команда играла в финале, оба раза в прошлом столетии

Лучшим бомбардиром «Мальорки» в нынешнем розыгрыше кубка является нападающий Абдон Пратс, на его счету 6 забитых мячей

Уругвайский защитник Джованни Гонсалес лидирует среди ассистентов, на его счету 2 результативных передачи

Защитник Антонио Раильо самый недисциплинированный игрок, на его счету по 1 предупреждению и удалению

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История личных встреч Атлетика Бильбао и Мальорки

Предстоящая игра будет 69-й по счету и самой важной в истории встреч этих команд. Первый матч состоялся в рамках чемпионата еще в 1960 году и закончился нулевой ничьей. В Кубке Испании команды пересекались трижды, но всегда это были ранние стадии. Дважды по суммам двух встреч сильнее оказывались островитяне и один раз верх брал «Атлетик». В целом у басков почти двукратное преимущество по победам, исходы кубковых поединков указаны в скобках.

Победы «Атлетика Бильбао» — 32 (3)

Победы «Мальорки» — 19 (2)

Ничьи — 17 (1)

Самая крупная победа «Панатинаикоса» — 4 : 0

Самая крупная победа «Мальорки» — 6 : 1

Безвыигрышная серия «Мальорки» в матчах с басками продолжается уже четыре матча. Да и в целом победа в 2022 году для них стала единственной за последние 13 лет в этом противостоянии. В последних десяти матчах у «Атлетико» пять побед. Нужно обратить внимание и на ничейные результаты. Учитывая, что игра кубковая, ничья в основное время вполне возможна и на этот раз. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 02.02.2024, «Атлетик Бильбао» — «Мальорка» — 4 : 0

— «Мальорка» — : 0 Примера. 03.09.2023, «Мальорка» — «Атлетик Бильбао» — 0 : 0

Примера. 01.05.2023, «Мальорка» — «Атлетик Бильбао» — 1 : 1

Примера. 15.08.2022, «Атлетик Бильбао» — «Мальорка» — 0 : 0

Примера. 14.02.2022, «Мальорка» — «Атлетик Бильбао» — 3 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Атлетик Бильбао — Мальорка

Команды уже сыграли дважды в рамках чемпионата. Если в Пальма-де-Мальорке они разошлись миром, то в Бильбао хозяева устроили форменный разгром. Юри Берчиче отметился дублем уже к 16-й минуте матча. В последнем на сегодняшний день поединке «Атлетик» ничего не смог поделать с мадридским «Реалом» в гостях. Команда не была похожей на себя и, видимо, держала в уме финал Кубка. «Мальорка» смогла сыграть на равных с «Валенсией» в гостях. В то же время в глаза бросается низкая результативность. Больше гола за игру островитяне в последний раз забивали в середине февраля. Букмекеры считают шансы басков более предпочтительными. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Атлетика Бильбао» — 1,62

Ничья в основное время матча — 3,64

Победа «Мальорки» — 5,91

Если бы матч проходил в Пальма-де-Мальорке, то шансы хозяев выглядели бы более предпочтительными, но тут нейтральное поле в Севилье. Яркое нападение «Атлетика» против характера «Мальорки». Вряд ли дело дойдет до дополнительного времени. Баски должны побеждать в основное время.

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