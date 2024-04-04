Атлетик – Мальорка где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Испании 6 апреля
В субботу, 6 апреля, сыграют Атлетик и Мальорка в финале Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетик – Мальорка
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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