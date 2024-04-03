Брайтон — Арсенал: прогноз на матч 6 апреля 2024, АПЛ

6 апреля 2024 года в городе Брайтон состоится матч 32 тура Чемпионата Англии между командами «Брайтоном» и «Арсеналом». Матч пройдет на стадионе «Амекс». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Впереди противостояние команд из ТОП-10 АПЛ и поэтому игра обещает быть очень насыщенной и интересной. Если для клуба из Брайтона она многое не значит в ее турнирной мотивации, то для «Арсенала» сейчас каждый тур очень важен в гонке за трофей и их каждая осечка могут перечеркнуть эту цель. Получится ли у лондонцев удержатся на 1 строчке после предстоящего тура, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка П2, ОЗ (да).

Брайтон

В текущем сезоне Чемпионата Англии клуб из Брайтона выступает в роли крепкого середнячка, что и доказывает их текущая 9 строчка турнирной таблице. В 30 турах АПЛ им удалось в свою копилку положить 43 балла, за счет 11 побед и 10 ничейных результатов. У них минимальное отставание в 1 балл от восьмого «Ньюкасла» и всего 2 очка от седьмого «Вест Хэма». Но вот от еврокубковой пятерки отставание приличное: в 14 очков. В нижней части таблицы оппоненты тоже наступают уже на пятки и в радиусе 4 очков расположились еще 4 команды. «Брайтон» показывает хорошую результативность в этом сезоне и забил 51 мяч, что является 7 показателем в чемпионате, а лучший ее голеадор Жуан Педру на свой счет записал 8 голов. А вот пропускает клуб из Брайтона прилично: 46 мячей, но это тоже 7 показатель в АПЛ.

В последних 3 матчах АПЛ в активе «Брайтона» 1 виктория, к тому же они по разу сыграли вничью и уступили. Сначала им удалось обыграть 17 команду чемпионата «Ноттингем Форест» с минимальной разницей в счете (1:0). Победу тогда им принес автогол игрока соперника Омобаиделе, который неудачно срезал мяч в свои ворота. А сам матч был примерно равным по голевым моментам, которых было маловато.

Следом случился проигрыш от одного из лидеров АПЛ «Ливерпуля» (1:2). В этом матче «Брайтон» бодро стартовал и уже на 2 минуте игры забил гол после точного удара Уэлбека, но давление ливерпульцев на всех участках поля дало быстро плоды и они в середине первого тайма смогли отыграться в счете. А во втором продолжили натиск и вырвали победу, все же «Брайтон» сильно прижался к своим воротам и был под сильнейшим давлением.

А в последнем сыгранном 31 туре первенства удалось увезти 1 очко в выездном матче с «Брентфордом», сыграв с ними в безголевую ничью (0:0). «Брайтон» имел приличное количество моментов в этой встрече и заслуживал победу, но все же не хватало им немного в завершении атак точности, а отсюда и плохая реализация.

15 марта 2024 года «Брайтон» провел ответную встречу с «Ромой» в рамках плей-офф 1/8 финала Лиги Европы, в которой праздновал победу в родных стенах (1:0). Победный гол в этой встрече был на счету Уэлбека, но это не помогло им пробиться дальше в турнире и по сумме 2 матчей они уступили итальянцам (1:4).

Результаты «Брайтона» в 5 последних сыгранных матчах:

03.04.24 «Брентфорд» — «Брайтон» 0:0;

31.03.24 «Ливерпуль» — «Брайтон» 2 :1;

— «Брайтон» :1; 15.03.24 «Брайтон» — «Рома» 1 :0;

— «Рома» :0; 10.03.24 «Брайтон» — «Ноттингем Форест» 1 :0;

— «Ноттингем Форест» :0; 07.03.24 «Рома» — «Брайтон» 4:0.

Интересные статические факты последних матчей «Брайтона»:

Клуб побеждает лишь в 2 из последних 5 встречах;

В последних 2 домашних матчах была виктория;

Лишь в 1 из 5 последних встречах клуба забивают обе команды;

В 2 из 5 последних поединках пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть менее 1 гола за игру;

Команда отличается голом в 3 из 4 последних матчах.

Арсенал

В текущем сезоне АПЛ «канониры» показывают себя очень здорово и по праву борются за чемпионство, занимаю текущую 1 строчку в турнирной таблице. Но это сделать будет им непросто, все же в соперниках за 1 строчку у них такие гранды, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Ливерпульцев лондонцы на данный момент опережают на 1 балл, но у тех есть 1 игра в запасе, а у манчестерского клуба на 1 очко меньше при равных количествах встреч. В 30 турах чемпионата лондонцы набрали 68 баллов, одержав 21 викторию, при 5 ничейных результатах и 4 поражениях. Впечатляет результативность в этом сезоне у «канониров», которые в ворота соперников отправили уже 72 мяча и по этому показателю они сейчас лучшие в АПЛ. Больше всех у лондонцев забил голов Сака (13) и он занимает 9 строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата. Пропустили «Арсенал» тоже меньше всех (24 мяча), что в среднем меньше 1 гола за матч чемпионата.

В последних 3 сыгранных турах АПЛ лондонцы дважды праздновали победу и 1 раз разошлись миром. Сначала была непростая трудовая виктория дома над «Брентфордом» (2:1), где завив первыми «Арсенал» не смог упрочить преимущество счете и пропустил под концовку 1 тайма. Но все же постоянный шквал атак лондонцев взял свое и под занавес встречи цели достиг точный удар Хаверца, который им и принес волевую победу.

Следом был ничейный безголевой результат в выездном матче с «Сити» (0:0), где команда Гвардиолы чуть больше владела игровым преимуществом, но все же оборона лондонцев устояла перед таким напалом хозяев.

В последнем же туре удалось добиться уверенной виктории дома над клубом с подвала таблицы «Лутон Таун» (2:0). Оба гола лондонцы забили в первом тайме, сначала цели дости точный удар Эдегора с передачи Хаверца, а под конец 1 тайма игрок гостей Хасиока срезал мяч в свои ворота. Во 2 тайме же «Арсенал» играл на сохранение счета и успешно справился с целью.

Лондонцы в текущем сезоне еще успешно выступают в Лиге Чемпионов, где не так давно в двухматчевом противостоянии им удалось пройти «Порту» в стадии плей-офф 1/8 финала. Сначала они им уступили в гостях (0:1), но смогли дома с тем же счетом (1:0) обыграть и свели матч в серию пенальти, где уже все 4 пробитых пенальти «Арсенал» смог реализовать, а португальцы дважды их не забили.

Результаты «Арсенала» в 5 последних сыгранных матчах:

03.04.24 «Арсенал» — «Лутон Таун» 2 :0;

— «Лутон Таун» :0; 31.03.24 «Манчестер Сити» — «Арсенал» 0:0;

13.03.24 «Арсенал» — «Порту» 2 :1 (в серии пенальти 4 :2);

— «Порту» :1 (в серии пенальти :2); 09.03.24 «Арсенал» — «Брентфорд» 2 :1;

— «Брентфорд» :1; 05.03.24 «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 0:6

Интересные статические факты последних матчей «Арсенала»:

Команда не проигрывает на протяжении 6 последних матчей, при этом победила из них в 4 играх в основное время;

В последнем гостевом матче был ничейный результат;

В 2 из 5 последних играх клуба забивают обе команды;

В 3 из 5 последних матчах команды пробивался тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть больше 2 голов за игру;

Клуб отличается голом в 5 из 6 последних поединках.

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Брайтон – Арсенал: история личных встреч

Клубы в истории очных противостояний провели между собой 29 очных поединков. 8 из них стали победными для «Брайтона», а у «Арсенала» в активе было 16 викторий. И 5 матчей закончились ничейным результатом.

«Брайтон» в этих матчах забивал в среднем 0,93 гола (27 мячей), а «Арсенал» 1.66 (48 мячей).

С самой большой разницей в счете были 2 победы мадридцев с одинаковым счетом (4:0), это было в далеком 1979 году в рамках Кубка Англии и чемпионата. «Брайтон» же максимально побеждал с разницей в 3 мяча (3:0)и это было в 203 году в рамках АПЛ.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

17.12.23 «Арсенал» – «Брайтон» ( 2 :0).

– «Брайтон» ( :0). 14.05.23 «Арсенал» – «Брайтон» (0: 3 ).

(0: ). 31.12.22 «Брайтон» – «Арсенал» (2: 4 ).

(2: ). 09.11.22 «Арсенал» – «Брайтон» (1: 3 ).

(1: ). 09.04.22 «Арсенал» – «Брайтон» (1:2).

В последних 5 сыгранных очных встречах клуб из Брайтона 3 раза побеждал соперника и дважды это сделал с разницей в 2 и более мяча. Но в последней домашней для «Брайтона» встрече победу одержали лондонцы.

В 3 из 5 последних сыгранных очных матчах обе команды забивали друг другу. И в 4 из 5 этих встречах было забито более 2 мячей за игру обоими соперниками.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Брайтон – Арсенал

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Брайтона» — 5.00;

Ничья — 4.20;

Победа «Арсенала» — 1.67;

Ф1 (1) — 1.79;

Ф1 (1,5) — 1.48;

Ф2 (-1) — 2.08;

Ф2 (-1,5) — 2.71;

ТБ (2,5) — 1.57;

ТМ (2,5) — 2.44;

ТБ (3) — 1.97;

ТМ (3) — 1.89;

ОЗ (да) — 1.60;

ОЗ (нет) — 2.37.

Клубу из Брайтона в этом сезоне АПЛ уже мало что светит, все же осталось играть 8 туров, а отставание в 14 очков от зоны еврокубков кажется уже недосягаемым, да и от зоны вылета отрыв приличный: 21 балл, поэтому турнирной мотивации у них уже нет практически никакой. А вот у «Арсенала» мотивация запредельная, каждый матч для них сейчас очень важен в борьбе за чемпионство, ведь каждая потеря очков может фатально сказаться в гонке за золотом. При малейшей осечке их соперники могут уже оторваться и лишить шансов на трофей. Поэтому думаю, что здесь будет победа гостей, все же игру они в этом сезоне показывают очень мощную, в отличие от клуба из Брайтона, Который периодически лихорадит.

Отличной ставкой здесь выглядит П2, на это событие дают хороший коэффициент 1.67.

Обе команды показывают в этом сезоне АПЛ хорошую результативность и всегда отличались своими атакующими действиями. Да и 3 из 5 последних сыгранных очных матчах клубы забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.60.

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