Комличенко о словах Талалаева про симуляции: «Вообще не интересно. Мне смешно – покажите того, кто не падает»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Николай Комличенко Футбол

Николай Комличенко прокомментировал слова Андрея Талалаева о его симуляциях.

Во вторник «Ростов» по пенальти обыграл «Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В предыдущем сезоне главный тренер «Химок» прокомментировал свое удаление за бросок бутылки в матче с «Крыльями Советов» так: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил». В ответ на это тренер ростовчан Валерий Карпин предложил Талалаеву «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

– Первый матч после травмы в основном составе. Восстановились полностью?

– Да, готов. Отыграл 75 минут, все нормально.

– Для вас матч был особенным, учитывая то, что о вас говорил Талалаев?

– Нет, вообще не интересно. Помню, что он что-то говорил, но про что конкретно – не в курсе.

– Намек был на то, что вы падаете в штрафной.

– Покажите мне того, кто не падает. Все падают. Мне смешно, – сказал нападающий «Ростова».

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7 комментариев
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И засмеялся дельфиньим смехом )))
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Кто не падает - тот не поднимается! (с)
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Талалаев . Талалаев ? , это тот якобы тренер при котором три команды в одном сезоне вылетали из РПЛ ?? Это тот у которого не получилось даже в молодежке Ростова?? Осталось ему идти тренером дельфинария
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Не скрывает симуляции и не числится этого. А должно быть стыдно симулировать и обманывать.
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