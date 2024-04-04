Комличенко о словах Талалаева про симуляции: «Вообще не интересно. Мне смешно – покажите того, кто не падает»
Николай Комличенко прокомментировал слова Андрея Талалаева о его симуляциях.
Во вторник «Ростов» по пенальти обыграл «Химки» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
В предыдущем сезоне главный тренер «Химок» прокомментировал свое удаление за бросок бутылки в матче с «Крыльями Советов» так: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил». В ответ на это тренер ростовчан Валерий Карпин предложил Талалаеву «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».
– Первый матч после травмы в основном составе. Восстановились полностью?
– Да, готов. Отыграл 75 минут, все нормально.
– Для вас матч был особенным, учитывая то, что о вас говорил Талалаев?
– Нет, вообще не интересно. Помню, что он что-то говорил, но про что конкретно – не в курсе.
– Намек был на то, что вы падаете в штрафной.
– Покажите мне того, кто не падает. Все падают. Мне смешно, – сказал нападающий «Ростова».