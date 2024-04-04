Комличенко о словах Талалаева про симуляции: «Вообще не интересно. Мне смешно – покажите того, кто не падает»

Николай Комличенко прокомментировал слова Андрея Талалаева о его симуляциях.

Во вторник «Ростов» по пенальти обыграл « » в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В предыдущем сезоне главный тренер «Химок» прокомментировал свое удаление за бросок бутылки в матче с «Крыльями Советов» так: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил». В ответ на это тренер ростовчан предложил «забыть про игроков «Ростова» и рот не открывать».

– Первый матч после травмы в основном составе. Восстановились полностью?

– Да, готов. Отыграл 75 минут, все нормально.

– Для вас матч был особенным, учитывая то, что о вас говорил Талалаев?

– Нет, вообще не интересно. Помню, что он что-то говорил, но про что конкретно – не в курсе.

– Намек был на то, что вы падаете в штрафной.

– Покажите мне того, кто не падает. Все падают. Мне смешно, – сказал нападающий «Ростова».