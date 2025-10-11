Италия пропустила после ошибки Доннаруммы в матче с Эстонией. Голкипер выронил мяч во вратарской, Саппинен забил в пустые
Джанлуиджи Доннарумма допустил результативную ошибку в матче за Италию.
Итальянская сборная играет на выезде с Эстонией в отборе ЧМ-2026 (3:1, второй тайм).
На 76-й минуте после подачи в штрафную Доннарумма выронил пойманный мяч рядом с Рауно Саппиненом, находившемуся во вратарской. Хавбек направил мяч в пустые ворота.
