Тренер Израиля после 0:5 с Норвегией: «Это одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. Суперигроки»
Тренер Израиля назвал сборную Норвегии одной из двух лучших в Европе.
Израильтяне разгромно проиграли Норвегии в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 0:5.
«На мой взгляд, Норвегия – одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. У них суперигроки, и наконец-то им удалось заставить их действовать как единое целое.
Я многого ожидаю от Норвегии – и все же она умудряется меня удивлять», – сказал Ран Бен-Шимон.
Норвегия возглавляет группу I квалификации с 18 набранными очками в 6 играх.
Как вам дерби?24013 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: VG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости