  • Тренер Израиля после 0:5 с Норвегией: «Это одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. Суперигроки»
3

Тренер Израиля после 0:5 с Норвегией: «Это одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. Суперигроки»

Тренер Израиля назвал сборную Норвегии одной из двух лучших в Европе.

Израильтяне разгромно проиграли Норвегии в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 0:5. 

«На мой взгляд, Норвегия – одна из двух лучших сборных Европы, наряду с Испанией. У них суперигроки, и наконец-то им удалось заставить их действовать как единое целое.

Я многого ожидаю от Норвегии – и все же она умудряется меня удивлять», – сказал Ран Бен-Шимон. 

Норвегия возглавляет группу I квалификации с 18 набранными очками в 6 играх. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: VG
logoсборная Израиля по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
Ран Бен-Шимон
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Испании по футболу
