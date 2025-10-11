Коста и Шкртел устроили стычку в матче легенд «Челси» и «Ливерпуля»: Диего ударил Мартина ногой после жесткого подката и толкнул в спину. После игры они выложили совместное фото
Диего Коста и Мартин Шкртел устроили стычку в матче легенд.
Легенды «Ливерпуля» обыграли легенд «Челси» в матче на «Стэмфорд Бридж» (1:0). Единственный мяч забил Райан Бабел.
На 38-й минуте между форвардом «синих» Костой и защитником «красных» Шкртелом возникла стычка. Игрок «Ливерпуля» выполнил жесткий подкат против испанца. Коста, упав на газон, ответил сопернику ударом ногой в бедро.
Фото: кадр из трансляции DAZN
Игроки слегка потолкались после того, как Коста поднялся на ноги. Спустя пару минут форвард акцентированно толкнул Шкртела в спину, когда тот получил мяч. Диего получил желтую карточку.
После матча Коста выложил совместное фото со Шкртелом, добавив смеющийся эмодзи и сердечко.
Фото: инстаграм Диего Косты
