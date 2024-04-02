«Когда обыгрываешь «Краснодар» и тебе лижут все вокруг, футболистов облизывают две недели, очень сложно собраться». Талалаев о 7 пропущенных голах в 2 матчах «Химок»

Андрей Талалаев прокомментировал результаты «Химок» в последних матчах.

« » проиграли 2 последних матча лиги – с « » (1:3) и « » (1:4).

– Семь пропущенных в двух последних матчах. Есть ли сейчас объяснение этим мячам?

– Любой футбольный человек понимает, когда ты обыгрываешь « » и тебе лижут все вокруг, футболистов облизывают две недели, очень сложно собраться.

Любой футбольный человек поймет причину, откуда семь голов, я попытался объяснить вкратце, – сказал главный тренер «Химок» перед матчем Фонбет Кубка России с «Ростовом».