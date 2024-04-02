«Когда обыгрываешь «Краснодар» и тебе лижут все вокруг, футболистов облизывают две недели, очень сложно собраться». Талалаев о 7 пропущенных голах в 2 матчах «Химок»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Енисей Нефтехимик Краснодар Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев прокомментировал результаты «Химок» в последних матчах.

«Химки» проиграли 2 последних матча Первой лиги – с «Нефтехимиком» (1:3) и «Енисеем» (1:4).

– Семь пропущенных в двух последних матчах. Есть ли сейчас объяснение этим мячам?

– Любой футбольный человек понимает, когда ты обыгрываешь «Краснодар» и тебе лижут все вокруг, футболистов облизывают две недели, очень сложно собраться.

Любой футбольный человек поймет причину, откуда семь голов, я попытался объяснить вкратце, – сказал главный тренер «Химок» перед матчем Фонбет Кубка России с «Ростовом».

6 комментариев
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а нормально ответить естественно, нельзя было
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Какой же Талалаев облизательный.
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"Жизнь такая штука, сегодня облизывают тебя, завтра облизываешь ты".
Джейсон Талалавхем
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Так не обыгрывай и лизать не будут, чудной человек
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Ну так договорись, чтобы не облизывали.
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