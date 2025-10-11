Испания не проигрывает 23 матча подряд без учета серии пенальти – 18 побед и 5 ничьих
Сборная Испании продлила серию матчей без поражений.
Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Грузии со счетом 2:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026.
В последний раз без учета серии пенальти испанцы уступали в марте 2024 года – 0:1 Колумбии в товарищеской игре. С тех пор они провели 23 матча, одержав 18 побед и 5 раз сыграв вничью.
Отметим, что Испания проиграла Португалии по пенальти в финале Лиги наций в июне после ничьей в основное и добавленное время (2:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
