«МЮ» обсудит с Майну и Зиркзе их будущее перед зимним трансферным окном. Кобби опасается, что не попадет в заявку Англии на ЧМ-2026

«Манчестер Юнайтед» обсудит с Кобби Майну и Джошуа Зиркзе их будущее.

Оба игрока обеспокоены нехваткой игрового времени в этом сезоне. Клуб проведет переговоры с ними в преддверии зимнего трансферного окна, если ситуация не изменится, сообщает ESPN.

«Наполи», который интересовался Майну в августе, может снова попытаться подписать 20-летнего полузащитника. Интерес к нему также проявляют клубы АПЛ и Бундеслиги.

Англичанин опасается, что у него осталось мало времени, чтобы убедить Томаса Тухеля включить его в заявку сборной Англии на ЧМ-2026. Нидерландец тоже понимает, что должен играть более регулярно, чтобы поехать на чемпионат мира.

Источники, близкие к клубу, указывают на тот факт, что эти футболисты «являются ключевыми членами заявки на каждый матч», хотя и почти не попадают в стартовый состав.

Зиркзе принял участие в 3 матчах текущего сезона и провел на поле в общей сложности 74 минуты. Майну отыграл 113 минут за пять матчей.

«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа

Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026