Андрей Талалаев не доволен организацией Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » уступили «Ростову» в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время). 30 марта команда в гостях уступила «Енисею» со счетом 1:4.

– Был тяжелый выезд. Хватило ли времени на подготовку к игре с « ?

– А вам какое интервью нужно? Скандальное, эпатажное или тактическое? Спасибо большое руководителям лиги, руководителям Кубка за то, что организовали все так интересно.

Мы перед жеребьевкой позвонили, попросили: если будем работать с клубом, у которого сложная логистика, можно перенести на один день, так как руководители ФНЛ нам уже до этого прислали календарь, мы купили билеты, заказали гостиницу на 31‑е число в Красноярск.

Прошла жеребьевка, и нам говорят, что будем играть 2 апреля, а у нас все заказано на 31‑е. Мало того, что мы попали на деньги. Не лига, не кто‑то еще, не организаторы Кубка России, а клуб, у которого частный владелец, между прочим.

Мы должны беречь и лелеять, потому что все за то, чтобы как можно больше людей несли частный капитал в российский футбол. После этого перенесли игру [ ] на день раньше, но поставили ее на 8 утра.

Это еще не самое большое кощунство руководителей ФНЛ, они взяли и послали нам туда делегатом человека, который все это организовал, сначала забыл, что команда его лиги, которая платит взносы, на которые живет лига, играет в Кубке, прислал чуть раньше, что мы играем 31‑го, потом перенес на 30‑е на 8 утра, и после всего этого мы приехали туда, поиграли не очень удачно, перенесли тяжело.

Самое главное не потеря трех очков. Мы как были на первом месте, так и остаемся, там и будем. Главное – потеря двух футболистов, потому что, когда играешь в манеже, судья должен немного заботиться об этом, а он заботился, дав пять карточек нам и ноль – сопернику. При этом после первого тайма у нас было две вынужденные замены, – сказал главный тренер «Химок».