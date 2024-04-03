Талалаев раскритиковал организаторов Кубка России: «ФНЛ прислала календарь, мы заказали гостиницу, билеты. Прошла жеребьевка, нам говорят, что игра – 2 апреля, а у нас все заказано на 31‑е. Мы попали на деньги»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига календарь Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев не доволен организацией Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Химки» уступили «Ростову» в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время). 30 марта команда в гостях уступила «Енисею» со счетом 1:4.

– Был тяжелый выезд. Хватило ли времени на подготовку к игре с «Ростовом?

– А вам какое интервью нужно? Скандальное, эпатажное или тактическое? Спасибо большое руководителям лиги, руководителям Кубка за то, что организовали все так интересно.

Мы перед жеребьевкой позвонили, попросили: если будем работать с клубом, у которого сложная логистика, можно перенести на один день, так как руководители ФНЛ нам уже до этого прислали календарь, мы купили билеты, заказали гостиницу на 31‑е число в Красноярск.

Прошла жеребьевка, и нам говорят, что будем играть 2 апреля, а у нас все заказано на 31‑е. Мало того, что мы попали на деньги. Не лига, не кто‑то еще, не организаторы Кубка России, а клуб, у которого частный владелец, между прочим.

Мы должны беречь и лелеять, потому что все за то, чтобы как можно больше людей несли частный капитал в российский футбол. После этого перенесли игру [Первой лиги] на день раньше, но поставили ее на 8 утра.

Это еще не самое большое кощунство руководителей ФНЛ, они взяли и послали нам туда делегатом человека, который все это организовал, сначала забыл, что команда его лиги, которая платит взносы, на которые живет лига, играет в Кубке, прислал чуть раньше, что мы играем 31‑го, потом перенес на 30‑е на 8 утра, и после всего этого мы приехали туда, поиграли не очень удачно, перенесли тяжело.

Самое главное не потеря трех очков. Мы как были на первом месте, так и остаемся, там и будем. Главное – потеря двух футболистов, потому что, когда играешь в манеже, судья должен немного заботиться об этом, а он заботился, дав пять карточек нам и ноль – сопернику. При этом после первого тайма у нас было две вынужденные замены, – сказал главный тренер «Химок».

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10 комментариев
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По фактам
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Так Ростов вошёл в положение Химок, проблемы с логистикой (у нас таких проблем нет, совсем нет), травмы (у Ростова травмированных нет, и тоже от слова "совсем") и выставил на матч молодняк и "железных" на сегодняшний день запасных + Глебова. И? Химки искромётно атаковали большую часть матча, диктовали гостям свои условия?
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И ладно это еще более менее благополучные и близкие Химки. А если Хабаровск или Енисей, вообще в тогда еще больше денег при всех этих рейсах через Москву
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Откуда ты уверен,что вы останетесь на первом месте? 🤨🤨🤨🤨
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не вы,а город химки
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