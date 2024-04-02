Талалаев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»: «Сухой убрал одну команду Первой лиги, теперь вторую – какие вопросы? Обидно вылетать, ни разу не пропустив в Кубке с игры»

Андрей Талалаев возмущен судейством в матче с «Ростовом».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » уступили « » в серии пенальти (6:7, 0:0 в основное время).

– Заметили у вас улыбку после завершения матча.

– Наверное, это была саркастическая улыбка. Обидно вылетать, когда не пропустил ни одного гола в Кубке с игры.

– Как вам игра до серии пенальти?

– Не буду говорить громких слов. Я очень доволен своими футболистами.

– Есть те, кем вы недовольны?

– Есть. Они об этом знают.

– Удовлетворительный результат?

– Я часа через два пообщаюсь с владельцем клуба. Посмотрим. Мне понравилось то качество, которое мы демонстрировали. Было два момента, когда выручил Обухов, но мы имели три стопроцентных момента забить.

Знаете, что мне не понравилось? Мы рассчитывали, что активно проведем последние минуты таймов. Но когда игроков цепляют, ты либо должен бежать на максимуме, либо должен падать. Быстрота принятия решения пока у нас не дотягивает до уровня . «Ростов» быстрее реагирует на это.

– Кажется, что обе команды имели вопросы к арбитрам.

– Задайте этот вопрос Мажичу.

– В концовке был момент, когда Корян выходил два в один…

– Этот момент видели все, а Сухой не видел. Задайте ему вопросы, у меня вопросов нет. Перед этим убрал одну команду лиги (в 1-м раунде 1/4 финала «Родина» уступила «Уралу» по пенальти – Sports), сейчас вторую. Какие вопросы могут быть? – сказал главный тренер «Химок».