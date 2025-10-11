Массовую драку устроили игроки ЦСКА и «Родины» 2011 года рождения после матча. Зачинщики и тренер армейцев получили по красной карточке

Между юношескими командами ЦСКА и «Родины» произошла драка.

Инцидент случился во время матча клубной лиги среди игроков 2011 года рождения, проходившем в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Родины».

Как передает «Р-Спорт», стычка между игроками началась после финального свистка. Голкипер ЦСКА Данил Вопилин толкнул в спину футболиста команды соперника, а Семен Скопцов из «Родины» нанес несколько ударов игроку армейцев, после чего был повален на землю. Драку удалось закончить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих команд.

Вопилин и Скопцов получили по красной карточке. Удаление также заработал тренер ЦСКА Платон Пчелкин.