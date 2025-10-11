Массовую драку устроили игроки ЦСКА и «Родины» 2011 года рождения после матча. Зачинщики и тренер армейцев получили по красной карточке
Между юношескими командами ЦСКА и «Родины» произошла драка.
Инцидент случился во время матча клубной лиги среди игроков 2011 года рождения, проходившем в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Родины».
Как передает «Р-Спорт», стычка между игроками началась после финального свистка. Голкипер ЦСКА Данил Вопилин толкнул в спину футболиста команды соперника, а Семен Скопцов из «Родины» нанес несколько ударов игроку армейцев, после чего был повален на землю. Драку удалось закончить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих команд.
Вопилин и Скопцов получили по красной карточке. Удаление также заработал тренер ЦСКА Платон Пчелкин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
