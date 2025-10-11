«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче легенд благодаря голу Бабела. Азар, Шкртел, Терри, Бенаюн, Чех, Макелеле, Коста, Синама-Понголь, Галлас играли, Ди Маттео, Раш и Баллак – тренеры
Матч проходил на «Стэмфорд Бридж» и завершился со счетом 1:0 в пользу «красных». Единственный гол забил Райан Бабел.
Состав «Челси»: Петр Чех, Клод Макелеле, Рамирес, Эден Азар, Джон Оби Микел, Вильям Галлас, Флоран Малуда, Диего Коста, Саломон Калу, Гари Кэхилл, Джон Терри.
Запасные: Селестин Бабаяро, Марсель Десайи, Джемма Дэвисон, Джо Коул, Кэти Чапман, Лоик Реми, Джоди Моррис, Эйдур Гудьонсен, Карло Кудичини, Тиаго Мендес, Джон Харли.
Тренерский штаб: Роберто Ди Маттео (главный тренер), Михаэль Баллак (ассистент).
Состав «Ливерпуля»: Хосе Рейна, Рагнар Клаван, Мартин Шкртел, Грегори Виньяль, Мартин Келли, Джей Спиринг, Игор Бишчан, Фабио Аурелио, Йосси Бенаюн, Флоран Синама-Понголь, Райан Бабел.
Запасные: Сандер Вестервелд, Крис Киркленд, Стефан Аншо, Марк Гонсалес, Джейсон Макатир, Иан Доуи, Джермейн Пеннант.
Тренерский штаб: Иан Раш, Джон Олдридж, Фил Томпсон, Сэмми Ли.
На игре присутствовали 30 076 зрителей.