Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»
Зарема Салихова высказалась об отношении к Гильермо Абаскалю в «Спартаке».
«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.
Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.
Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Кто про что, а блистательная Зарема про приятности...
- Вон того берите. Рыжего. Из Базеля.
- А может не надо?
- Надо.
- Но почему его?
- Он смешной
Знаю, знаю - это все ваши интриги
Зарема Салихова: «Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в темные времена для российского футбола. Гильермо станет звездой»
12 ноября 2022, 22:58
Зарема Салихова: «Абаскаль – лучший тренер РПЛ. Он ставит уверенный и дерзкий атакующий футбол»
И через 2-3 года ждём супердерби 2х московских команд Торпедо-Спартак