Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»

Зарема Салихова высказалась об отношении к Гильермо Абаскалю в «Спартаке».

«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес , взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.