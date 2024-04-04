Зарема об Абаскале: «Избалованный тренер поплыл – это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась об отношении к Гильермо Абаскалю в «Спартаке».

«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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30 комментариев
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Интересно, кто же этого специалиста в команду привëл? Что за человек не разбирающийся в футболе 🤔? Интересно🤔💭🤔💭
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Абаскаль не так глуп как его пытаются выставить. Делает всë возможное для преждевременного разрыва контракта, и тихо слиняет с приятными отступными в кармане. Настоящих глупцов надо искать в руководстве клуба.
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Можно бесконечно наблюдать за тем, как Федуниха, папик которой 20 лет творил дичь с клубом, строчит простыни с критикой нынешнего руководства и команды в целом ))
+11
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"... Гильермо стал козлом отпущения в обмен на финансовые приятности..."

Кто про что, а блистательная Зарема про приятности...
+8
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Ничего. Следующий тренер придёт и Спартак как займёт пятое место. Джикия как выйдет в составе. С Зенитом как сыграют вничью.
+7
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+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Абаскаль не так глуп как его пытаются выставить. Делает всë возможное для преждевременного разрыва контракта, и тихо слиняет с приятными отступными в кармане. Настоящих глупцов надо искать в руководстве клуба.
*Слиняет с финансовыми приятностями
+6
-2
+4
Ответ OldRedWhite
Президента Зенита ! Знаю, знаю - это все ваши интриги
Масштаб не наш. Нет, из администрации САМОГО звонили, как с продажей Быстрова.

- Вон того берите. Рыжего. Из Базеля.
- А может не надо?
- Надо.
- Но почему его?
- Он смешной
+7
-3
+4
Ответ Owen_the_Simple
Звонили из администрации президента и приказали взять вот его.
Президента Зенита !
Знаю, знаю - это все ваши интриги
+9
-5
+4
Ответ Иван Рыбаков
Интересно, кто же этого специалиста в команду привëл? Что за человек не разбирающийся в футболе 🤔? Интересно🤔💭🤔💭
Звонили из администрации президента и приказали взять вот его.
+15
-11
+4
А кто его привел в клуб?! В этом проблема Спартака, а не в том, что его кто-то избаловал! А привела его в клуб семья Федуна! Так что рекомендую какой-то там Салиховой закрыть рот на тему Спартака, и вообще футбола. Раньше она своими желчными и скандальными постами позорила и Спартак и Федуна. Теперь только Федуна, слава богу.
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Сколько уже было этих тренеров. Может игроки возьмут ответственность на себя ? ) Абаскаль должен за них передачи отдавать, забивать голы ? Чуть скорость увеличилась и все делаем в три притопа )
+5
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+1
Ответ Иван Рыбаков
Интересно, кто же этого специалиста в команду привëл? Что за человек не разбирающийся в футболе 🤔? Интересно🤔💭🤔💭
Это точно не Зарема,спартачи говорят она очень умная.
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Как Лёня Федун привёз Гильермо Абаскаля в Россию. (От создателя "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"). Едут, значит, Мадам Футболейро и её Спутник Жизни по Швейцарии. Глядь, а на автобусной остановке рыженький альпийский пастушок с мячиком, такой молоденький-молоденький. Грустно так чеканит мячик, семки швейцарские лузгает и скупую базельскую слезу испанским рукавом утирает. "Ой ты гой-еси, добрый молодец, что за грусть-тоска одолела тебя? - вопрошают его Мадам со Спутником. "Исполать вам, люди добрые", - отвечает им пастушок с мячом. "Подвизался я тут тренером базельским, но сгнобили меня швейцары жадные, дали пенделя мне, скаредные. Из команды поперли безвременно, как у вас говорят, просто выпи....ли, в смысле выпихнули. Не подбросите ли до Испании, если что, на крайняк, хоть куда-нибудь". Глянул тут Спутник на Мадам, Мадам позвонила своей подруге в парикмахерскую в Милане, та - своему итальянскому Спутнику Жизни, тот кивнул парикмахерше, та кивнула Мадам, Мадам кивнула своему Спутнику Жизни... Вот так Спартак и вляпался в Абаскаля.
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блин эта женщина вообще далека от футбола!!! Просто выкладывает общие нарезки, обзоры, некоторые ведутся!
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Ответ el ruso guapo
Ничего. Следующий тренер придёт и Спартак как займёт пятое место. Джикия как выйдет в составе. С Зенитом как сыграют вничью.
Ага, в стартовой 45-минутке и против дубля. Потом можно с правой стороны футболки звезду нанести и подписать "Чемпионы первых трех туров".
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Ответ Owen_the_Simple
Звонили из администрации президента и приказали взять вот его.
Опять газромовская рука!!1!
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Ответ ТимТалер
Сколько уже было этих тренеров. Может игроки возьмут ответственность на себя ? ) Абаскаль должен за них передачи отдавать, забивать голы ? Чуть скорость увеличилась и все делаем в три притопа )
абаскаль год назад, должен был заявление по собственному писать
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13 декабря 2022, 11:57
Зарема Салихова: «Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в темные времена для российского футбола. Гильермо станет звездой»

12 ноября 2022, 22:58
Зарема Салихова: «Абаскаль – лучший тренер РПЛ. Он ставит уверенный и дерзкий атакующий футбол»
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Еще в прошлом году писал, что испашка плывет, но все спорили с уже тогда понятным
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Открыто новое достижение: финансовые приятности
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она же ранее заявляла, что все клубы Испании будут рады его заполучить)
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дайте Абаскалю поработать!!!
И через 2-3 года ждём супердерби 2х московских команд Торпедо-Спартак
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Так, как поплыл ржавый, не плавал даже пиджак...
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Если Зарема написала такое......,плохи дела Спартака.
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