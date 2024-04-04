Владислав Радимов: «Отпустите Абаскаля! Ему в тягость находиться в «Спартаке». Его миссия заключалась в том, чтобы получить опыт»

Владислав Радимов призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля с поста тренера.

«Уже устал повторять, но прошу: отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера, на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному.

Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет.

Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все, что он хотел, он от «Спартака» получил – неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями.

Но, получив свое, а также жирный контракт, он утратил мотивацию. Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со «Спартаком», он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но, медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», – написал экс-игрок сборной России.

Я больше не верю, что «Спартак» спасет сезон