Владислав Радимов: «Отпустите Абаскаля! Ему в тягость находиться в «Спартаке». Его миссия заключалась в том, чтобы получить опыт»

Теги Владислав Радимов Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля с поста тренера.

«Уже устал повторять, но прошу: отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера, на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному. 

Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет. 

Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все, что он хотел, он от «Спартака» получил – неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями. 

Но, получив свое, а также жирный контракт, он утратил мотивацию. Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со «Спартаком», он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но, медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», – написал экс-игрок сборной России.

Я больше не верю, что «Спартак» спасет сезон

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13 комментариев
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И оставьте Литвинова, Пруцева, Хлуаевича, Селихова - им очень хорошо! И придет любой другой и сделает из них Педро…..
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У парниши явно развивается синдром Абаскаля - обнюхивание испанца превратилось в болезнь...
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Прекратить истерику! Всем в тягость! Ишь, повадились, чуть что, сразу «отпустите».
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В том чтобы получить деньги
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Нельзя Абаскаля отпускать, он очень нужен. Во-первых, не дает судьям расслабиться, весь матч демонстрируя им какие решения нужно принимать, особенно интересно наблюдать как он каждые минуту-другую показывает жест с карточкой. Во-вторых, за ним интересно наблюдать, более интересно, чем за футболистами Спартака. Операторы трансляций это давно поняли.
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а еще среда - это маленькая пятница, - добавил Владик.
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Ответ T622222
И оставьте Литвинова, Пруцева, Хлуаевича, Селихова - им очень хорошо! И придет любой другой и сделает из них Педро…..
типа... 4 в 1? Тогда Нескафе получится всё равно, а не Педро
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было Абаскаля никто не держит, чтобы отпустить..
Контракт и деньги по контракту.
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