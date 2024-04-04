Черчесов о словах Абаскаля про Бога: «Может, хотел, чтобы журналист отстал от него. Больше интересует, что видим на поле. От того, забил Соболев или нет, не должна зависеть судьба тренера»

Станислав Черчесов высказался о словах Гильермо Абаскаля про бога.

В минувшую субботу перед матчем с «Уралом» (0:0) в Мир РПЛ главный тренер « » заявил, что состав ему подсказывает Бог.

В среду красно‑белые проиграли «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не верю в это. Может, он хотел, чтобы журналист отстал от него.

Меня меньше волнует, кто что говорит, меня больше интересует, что мы видим на поле. Володя [ ] всегда много говорил, я его успокаивал, человек выходил на поле, играл. Если он красиво говорит, но на поле ничего не делает, играть он не будет.

Я понимаю, что вы хотите сказать. У них турбулентная ситуация. Четыре месяца назад я сидел там [в студии « »] с [Дмитрием] , меня спрашивали об этом, я сейчас могу повторить слова. Надо понять уровень человека, а не ждать, когда он выиграет, проиграет, сыграет вничью.

От того, забил или нет, не должна зависеть судьба тренера. Но я сам попадал в такие ситуации», – заявил бывший тренер красно-белых в программе «Все на Матч!».