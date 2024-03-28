Почеттино о травме Лавии: «Я не врач, не могу объяснить подробно. Ромео был травмирован, когда его подписали, за 9 месяцев он тренировался несколько недель – печальная ситуация»

Маурисио Почеттино прокомментировал рецидив травмы Ромео Лавии.

Вчера стало известно, что не сыграет за «Челси» до конца сезона из-за рецидива травмы. Футболист, перешедший из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов летом прошлого года, в этом сезоне провел на поле 32 минуты, сыграв в одном матче.

«Я не могу подробно объяснить его травму, потому что я не врач. Самое важное, что нужно прояснить – это то, что за девять месяцев он тренировался с нами всего несколько недель. Он приехал, но не смог тренироваться, потому что, когда клуб подписал его, он был травмирован.

Затем, после того, как он начал тренироваться с командой, он получил серьезную травму. Потом он вернулся к тренировкам и был доступен, поэтому сыграл против «Кристал Пэлас». Затем он травмировался и до сих пор не вернулся к тренировкам.

Это очень печальная ситуация, и я надеюсь, что он сможет стать сильнее после этого. Мы поможем ему, насколько это возможно», – сказал главный тренер « ».