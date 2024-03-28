Почеттино о травме Лавии: «Я не врач, не могу объяснить подробно. Ромео был травмирован, когда его подписали, за 9 месяцев он тренировался несколько недель – печальная ситуация»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Здоровье Ромео Лавия Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал рецидив травмы Ромео Лавии.

Вчера стало известно, что Лавия не сыграет за «Челси» до конца сезона из-за рецидива травмы. Футболист, перешедший из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов летом прошлого года, в этом сезоне провел на поле 32 минуты, сыграв в одном матче.

«Я не могу подробно объяснить его травму, потому что я не врач. Самое важное, что нужно прояснить – это то, что за девять месяцев он тренировался с нами всего несколько недель. Он приехал, но не смог тренироваться, потому что, когда клуб подписал его, он был травмирован.

Затем, после того, как он начал тренироваться с командой, он получил серьезную травму. Потом он вернулся к тренировкам и был доступен, поэтому сыграл против «Кристал Пэлас». Затем он травмировался и до сих пор не вернулся к тренировкам.

Это очень печальная ситуация, и я надеюсь, что он сможет стать сильнее после этого. Мы поможем ему, насколько это возможно», – сказал главный тренер «Челси».

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22 комментария
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Такого топа летом урвали, нагнули Ливерпуль
+52
-4
+48
Подписывать травмированного игрока, который ещё и не проявил себя толком, за 60 лямов...
Гениальный менеджмент Челси
+35
-3
+32
Спасибо, что выбрал Челси, Ромео
+25
-2
+23
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Спасибо, что выбрал Челси, Ромео
И Кайседо тоже спасибо
+13
-3
+10
Подписание травмированного футболиста - так себе занятие.
А если подписание ещё за 60 лямов евро - вообще сказочное....
Хотя о чем это я, это же Челси.
+6
0
+6
А тут смеялись над Ливерпулем, что проворонили.
+7
-2
+5
Ответ alexmixer9
Такого топа летом урвали, нагнули Ливерпуль
Его походу брали наверно чтобы подгадить Ливерпулю
+6
-1
+5
даа, в летнее то знатно развели Боулинга
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Подписание травмированного футболиста - так себе занятие. А если подписание ещё за 60 лямов евро - вообще сказочное.... Хотя о чем это я, это же Челси.
Ну да, после Фофана не привыкать)
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Когда Почеттино возглавил Челси, он был на 12 месте. Прошло 10 месяцев , Челси на 11 месте. Печальная история!!!
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Та паря плюхнулся на такую зп что уже походу закончил с футболом
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Я сколько разговоров было про хреновый менеджмент Ливерпуля
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- Столько денег отвалить за уже травмированного игрока, еще и зарплату все это время ему платить. Восхищаюсь руководством, командой этого двора
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Нахрен вы его купили тогда ?Генеальнейший менеджмент Челси.
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В этой ситуации я немного сочувствую Почеттино - конкретно за эту ошибку отвечать ведь ему - хотя он никак не мог на неё повлиять.
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Ответ Roman
Подписывать травмированного игрока, который ещё и не проявил себя толком, за 60 лямов... Гениальный менеджмент Челси
Так они и Фофану взяли дороже
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В каждой команде должен быть человек который постоянно травмирован и следит за лазаретом
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Ответ alexmixer9
И Кайседо тоже спасибо
Кайседо в связке с Макалистером был бы топ центр поля. Может Клопп и не засобирался бы на выход, купи ему руководство все хотелки.
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