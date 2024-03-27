Лавия пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы. Купленный за 53+5 млн фунтов полузащитник «Челси» сыграл 32 минуты за клуб

Ромео Лавия больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Полузащитник Ромео Лавия, к сожалению, пропустит остаток сезона-2023/24 из-за рецидива травмы, случившегося в процессе его восстановления.

Недавние медицинские обследования подтвердили, что Лавия, в декабре получивший серьезную травму бедра в матче с «Кристал Пэлас», больше не будет выступать в этом сезоне», – говорится в официальном заявлении «Челси».

20-летний футболист перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он провел на поле 32 минуты, приняв участие в одной игре за лондонский клуб.

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