Лавия пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы. Купленный за 53+5 млн фунтов полузащитник «Челси» сыграл 32 минуты за клуб

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Ромео Лавия Футбол

Ромео Лавия больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Полузащитник Ромео Лавия, к сожалению, пропустит остаток сезона-2023/24 из-за рецидива травмы, случившегося в процессе его восстановления.

Недавние медицинские обследования подтвердили, что Лавия, в декабре получивший серьезную травму бедра в матче с «Кристал Пэлас», больше не будет выступать в этом сезоне», – говорится в официальном заявлении «Челси».

20-летний футболист перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он провел на поле 32 минуты, приняв участие в одной игре за лондонский клуб.

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38 комментариев
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Уже стал легендой на уровне Дринквотера и Бакайоко, но те хоть играли.
+72
-3
+69
58 лямов за 32 минуты
Это легенда, просто
+57
-5
+52
"Зато у Ливерпуля перехватили"
Боули
+46
-7
+39
Челси похоже на Динамо нулевых с португальским десантом. И Тиаго Силва в обоих случаях присутствует
+22
-1
+21
Ответ Roman
58 лямов за 32 минуты Это легенда, просто
Несложными вычислениями получаем, что 1 минута его игры ≈ 2 млн 😅
+9
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+9
Травма бедра, как у Джеймса.
Игроки получают травмы на пробежках, а потом лечатся годами. Хорошие медики в Челси.
+9
-1
+8
Когда в FIFA поставил режим "без травм" и понял, Что Лавия и Фофана будущее клуба.
Но что-то пошло не так...
+8
0
+8
Где-то сейчас ехидно улыбается менеджмент Ливерпуля
+6
-1
+5
Ответ UGS
А он вообще играл в этом сезоне?
Написано же 32 минуты,в самом начале сезона вроде
+3
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+3
Мдаа , молодой игрок еще не успел показать себя в новом клубе иза неудачно полученной травмы и рецидива, а его карьеру уже успели похоронить в Челси ))
+3
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Ответ Aleksey Yashin
Мудрик топ на этом фоне)
Без всяких приколов, Мудрик не так уж плох в этом сезоне. Особенно, если учесть, что ему особо не доверяют в Челси.
Но для топа ему бы реально игровое мышление надо прокачать.
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Ответ Акер
Уже стал легендой на уровне Дринквотера и Бакайоко, но те хоть играли.
те реально играли, а это дерево сначала отправило Сотон в Шип, а потом развело Челси на бабки. реально легенда
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Вот что имел ввиду Клопп когда говорил что нам повезло хотя изначально казалось что летнее трансферное окно это провал
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В Ливерпуле бы он не сломался
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
В Ливерпуле бы он не сломался
Глядя на список травмированных Ливерпуля в последнее время – чот сомнительно.
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Ответ DolJun
в чем? в ливерпуле работают визионеры, которые никогда не покупают игроков, что надолго вылетают из-за травм?
Конечно покупают и конечно никто не застрахован, однако Ливерпуль сильно хотел заполучить, но не получилось, потом они купили два других игроков, которые показали себя очень классно. Если бы Ливерпуль взял бы его, то сейчас из за травмы был бы минус один игрок (и так ситуация в Ливерпуле с травмами не вау). А у Челси игроков на замену очень много.
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Продали Маунта – он весь сезон в лазарете МЮ сидит.
За эти деньги купили Лавию –он весь сезон у лазарете сидит.
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еще зарплата не забывайте
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десятый раз... уберег бог ливерпуль
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@#$%&*!!!!!
Слов нет, одни эмоции.
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Ответ Акер
Уже стал легендой на уровне Дринквотера и Бакайоко, но те хоть играли.
это легенда уровня фофаны. и трансфер уровня боули.
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Позор Челси
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Ответ TADSCH DE
Вот в чем мудрость и почему Ливерпуль не смог оформить его трансфер
Мудрик , наверное ?)
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Походу медштаб Челси ещё более сверхразумы, чем в Ливерпуле. Ну или уникально стеклянный игрок.
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Ответ TADSCH DE
Конечно покупают и конечно никто не застрахован, однако Ливерпуль сильно хотел заполучить, но не получилось, потом они купили два других игроков, которые показали себя очень классно. Если бы Ливерпуль взял бы его, то сейчас из за травмы был бы минус один игрок (и так ситуация в Ливерпуле с травмами не вау). А у Челси игроков на замену очень много.
так в чем тогда мудрость ливерпуля?
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Ответ TADSCH DE
Вот в чем мудрость и почему Ливерпуль не смог оформить его трансфер
И не собирался. Давние партнёры развели мешок на покупку травмата
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Шикарная трансферная политика!
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Ответ Арман Мартиросян
Походу медштаб Челси ещё более сверхразумы, чем в Ливерпуле. Ну или уникально стеклянный игрок.
Ага, особенно при том, что игроки Ливерпуля в половине случаев травмируются в сборной, а четверть травм из-за костоломов из условных Эвертонов.
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Мудрик топ на этом фоне)
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