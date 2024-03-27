Лавия пропустит остаток сезона из-за рецидива травмы. Купленный за 53+5 млн фунтов полузащитник «Челси» сыграл 32 минуты за клуб
Ромео Лавия больше не сыграет в нынешнем сезоне.
«Полузащитник Ромео Лавия, к сожалению, пропустит остаток сезона-2023/24 из-за рецидива травмы, случившегося в процессе его восстановления.
Недавние медицинские обследования подтвердили, что Лавия, в декабре получивший серьезную травму бедра в матче с «Кристал Пэлас», больше не будет выступать в этом сезоне», – говорится в официальном заявлении «Челси».
20-летний футболист перешел в «Челси» из «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он провел на поле 32 минуты, приняв участие в одной игре за лондонский клуб.
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Это легенда, просто
Боули
Игроки получают травмы на пробежках, а потом лечатся годами. Хорошие медики в Челси.
Но что-то пошло не так...
Но для топа ему бы реально игровое мышление надо прокачать.
За эти деньги купили Лавию –он весь сезон у лазарете сидит.
Слов нет, одни эмоции.