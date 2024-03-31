Гюсто заменили из-за подозрения на травму в матче с «Бернли». Игрок «Челси» покинул поле хромая

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Бернли Рис Джеймс Уэсли Фофана Мало Гюсто Ромео Лавия Алфи Гилкрист Футбол

Мало Гюсто, вероятно, получил травму подколенного сухожилия.

Вчера «Челси» принимал «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).

Мало Гюсто был вынужден покинуть поле на 87-й минуте игры из-за подозрения на травму подколенного сухожилия. Его заменил Алфи Гилкрист.

Отмечается, что француз хромая покидал поле. Правый защитник был одним из постоянных игроков в составе «Челси», подменяя капитана команды Риса Джеймса, который пропустил большую часть сезона из-за травм. Срок возвращения Джеймса на поле до сих пор не определен.

В настоящее время 10 игроков лондонской команды восстанавливаются от различных повреждений. Как стало известно ранее, Ромео Лавия и Уэсли Фофана выбыли до конца нынешнего сезона.

После 28 матчей «Челси», набравший 40 очков, располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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2 комментария
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Здоровые правые защитники закончились, я так понимаю
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