Гюсто заменили из-за подозрения на травму в матче с «Бернли». Игрок «Челси» покинул поле хромая
Мало Гюсто, вероятно, получил травму подколенного сухожилия.
Вчера «Челси» принимал «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2).
Мало Гюсто был вынужден покинуть поле на 87-й минуте игры из-за подозрения на травму подколенного сухожилия. Его заменил Алфи Гилкрист.
Отмечается, что француз хромая покидал поле. Правый защитник был одним из постоянных игроков в составе «Челси», подменяя капитана команды Риса Джеймса, который пропустил большую часть сезона из-за травм. Срок возвращения Джеймса на поле до сих пор не определен.
В настоящее время 10 игроков лондонской команды восстанавливаются от различных повреждений. Как стало известно ранее, Ромео Лавия и Уэсли Фофана выбыли до конца нынешнего сезона.
После 28 матчей «Челси», набравший 40 очков, располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.