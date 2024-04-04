«Локомотив» о будущем Галактионова: «Поспешных решений никто не собирается принимать»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Леонченко Михаил Галактионов Футбол

Владимир Леонченко высказался о будущем Михаила Галактионова.

Накануне «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

«Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с «Ахматом» и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате. 

Поспешных решений никто не собирается принимать», — сказал гендиректор «Локомотива».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку

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18 комментариев
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Судя по всему, нужно скатиться в таблице место на 7-8, чтобы было не поспешно.
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Ответ Serega Ac-Milan
Судя по всему, нужно скатиться в таблице место на 7-8, чтобы было не поспешно.
Серег, (привет, кстати), я бы не торопился. Ведь ваш "паровоз" временами неплохо так вперед летит. В смысле, выдает весьма приличную игру. Но... Некоторым молодым игрокам основы еще предстоит заматереть. А этот процесс от фигуры главного тренера зависит далеко не всегда. Поскольку он сугубо индивидуален.
+7
-1
+6
Ответ Циник Петербургский
Серег, (привет, кстати), я бы не торопился. Ведь ваш "паровоз" временами неплохо так вперед летит. В смысле, выдает весьма приличную игру. Но... Некоторым молодым игрокам основы еще предстоит заматереть. А этот процесс от фигуры главного тренера зависит далеко не всегда. Поскольку он сугубо индивидуален.
летит по таблице в низ, во втором круге два очка
+3
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Утро вечера мудренее!
Завтра узнаем 😁
+1
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Верните Николича
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И это плохо. Летний перерыв слишком короткий, чтобы новый тренер успел поставить свою игру - опять же через игры вкатываться придётся, и это опять фэйлы на старте сезона.
+1
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+1
Ответ Циник Петербургский
Серег, (привет, кстати), я бы не торопился. Ведь ваш "паровоз" временами неплохо так вперед летит. В смысле, выдает весьма приличную игру. Но... Некоторым молодым игрокам основы еще предстоит заматереть. А этот процесс от фигуры главного тренера зависит далеко не всегда. Поскольку он сугубо индивидуален.
Циник, привет ) молодняк в составе это понятно, он сейчас есть у всех, но видно что тренер сам перегорел, не даст он уже никакого импульса команде.
В плане результата, из яркого было лишь две победы над Зенитом. В остальном, несколько ничьих с лидерами, и регулярные потери очков с аутсайдерами. И в конце концов, это главное, отсутствие явного рисунка игры, частенько выручало лишь индивидуальное мастерство игроков.
А если к этому еще прибавить массу очков добытых благородя лишь «шальными» лаки ударам, в концовках (как их называют)…
И поэтому, считаю что пока не поздно, лучше менять тренера, последние результаты - апогей всего этого. Галактионов в Локомотиве себя изжил
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То есть все-таки им нравится это ######## (блинство)
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Без Тикнизяна и Дзюбы чуть сложнее
Нет остроты атаки
А тут у нас молодые ребята
По этому команды играют на лайте с нами
Зная что молодые против них
Так что дайте время !
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ну, Локомотив давно уже буксует и у них уже стиль выработался - буксовать
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Что команда делала на сборах?
Какие ещё результаты нужны, что бы выводы были не поспешными?
Нас сочи с балтикой возили, которые полсостава зимой обновили.
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Юрий Палыч Сёмин. Вернуть домой. Поправить игру. Поставить игру. Вернуться в тройку лидеров. Торжественно проводить на пенсию полным стадионом. Закрепить в структуре клуба, чтоб человек всю оставшуюся дорогу уже находился дома, приносил реальную пользу клубу и хранил традиции. Обеспечить преемственность с людьми, для которых Локомотив - это жизнь и победы в нем. Но да...о чем это я.
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Лучше оставить Галу до конца сезона. Пятое место в таблице норм результат для этого состава . Но если менять то уж лучше шалимов .
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Ответ Serega Ac-Milan
Циник, привет ) молодняк в составе это понятно, он сейчас есть у всех, но видно что тренер сам перегорел, не даст он уже никакого импульса команде. В плане результата, из яркого было лишь две победы над Зенитом. В остальном, несколько ничьих с лидерами, и регулярные потери очков с аутсайдерами. И в конце концов, это главное, отсутствие явного рисунка игры, частенько выручало лишь индивидуальное мастерство игроков. А если к этому еще прибавить массу очков добытых благородя лишь «шальными» лаки ударам, в концовках (как их называют)… И поэтому, считаю что пока не поздно, лучше менять тренера, последние результаты - апогей всего этого. Галактионов в Локомотиве себя изжил
Ну, я не смотрю матчи Локомотива на регулярной основе. Возможно, по каким-то отрывкам мне просто показалось, что что-то начало прорисовываться.
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Ответ Циник Петербургский
Ну, я не смотрю матчи Локомотива на регулярной основе. Возможно, по каким-то отрывкам мне просто показалось, что что-то начало прорисовываться.
В том то и дело, что в основном это были лишь всплески, причем достаточно короткие ) условно, можно повыбирать 15-30 хороших минут игры, практически в каждом матче.
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Ответ Слава Трунов
главное не вылететь в первую лигу
А почему нет?
В фнл ништяк.
Нет собачьего паспорта, крутые выезда по России.
Толку играть в рпл без еврокубков, если зенит чемпион?
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