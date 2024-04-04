«Локомотив» о будущем Галактионова: «Поспешных решений никто не собирается принимать»
Владимир Леонченко высказался о будущем Михаила Галактионова.
Накануне «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.
«Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с «Ахматом» и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате.
Поспешных решений никто не собирается принимать», — сказал гендиректор «Локомотива».
Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку
Завтра узнаем 😁
В плане результата, из яркого было лишь две победы над Зенитом. В остальном, несколько ничьих с лидерами, и регулярные потери очков с аутсайдерами. И в конце концов, это главное, отсутствие явного рисунка игры, частенько выручало лишь индивидуальное мастерство игроков.
А если к этому еще прибавить массу очков добытых благородя лишь «шальными» лаки ударам, в концовках (как их называют)…
И поэтому, считаю что пока не поздно, лучше менять тренера, последние результаты - апогей всего этого. Галактионов в Локомотиве себя изжил
Нет остроты атаки
А тут у нас молодые ребята
По этому команды играют на лайте с нами
Зная что молодые против них
Так что дайте время !
Какие ещё результаты нужны, что бы выводы были не поспешными?
Нас сочи с балтикой возили, которые полсостава зимой обновили.
В фнл ништяк.
Нет собачьего паспорта, крутые выезда по России.
Толку играть в рпл без еврокубков, если зенит чемпион?