«Локомотив» о будущем Галактионова: «Поспешных решений никто не собирается принимать»

Владимир Леонченко высказался о будущем Михаила Галактионова.

Накануне « » вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

«Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с «Ахматом» и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате.

Поспешных решений никто не собирается принимать», — сказал гендиректор «Локомотива».

Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку