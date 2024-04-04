Быстров о 0:1 «Локо»: «Позор. Они и в чемпионате особо ничего не показывают, вылетели из Кубка – караул»

Владимир Быстров высказался о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России.

«Локомотив» уступил «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Это позор для « ».

Они и в чемпионате особо ничего не показывают, вылетели из Кубка – караул», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.



В турнирной таблице Мир команда Михаила Галактионова занимает 5-е место с 33 очками, отставая от «Зенита» на 8 очков.