Быстров о 0:1 «Локо»: «Позор. Они и в чемпионате особо ничего не показывают, вылетели из Кубка – караул»

Теги Локомотив Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров высказался о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России.

«Локомотив» уступил «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Это позор для «Локомотива».

Они и в чемпионате особо ничего не показывают, вылетели из Кубка – караул», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

В турнирной таблице Мир РПЛ команда Михаила Галактионова занимает 5-е место с 33 очками, отставая от «Зенита» на 8 очков.

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2 комментария
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Быстров как старая бабка на лавочке
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в целом, у Быстрова 14-15 позорных команд за сезон, да и оставшиеся победители ему всё равно не угодят
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