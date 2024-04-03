Гвардиола о словах Кина про Холанда: «Это как если бы я сказал, что Рой – тренер для 2-й или 3-й лиги. Эрлинг – лучший форвард мира»

Пеп Гвардиола вступился за Эрлинга Холанда после слов Роя Кина.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда « » с футболистом из 4-го дивизиона.

«Я не согласен с ним, совершенно не согласен. Это как если бы я сказал, что он тренер для второй или третьей лиги. Я так не считаю.

Эрлинг – лучший нападающий мира, он помог нам завоевать трофеи в прошлом сезоне. Причина, по которой мы создавали недостаточно много моментов [в игре с «Арсеналом»], заключается не в . Нам нужно, чтобы на финальной трети поля было больше игроков.

Игра против «Арсенала» получилась исключительной, я ее пересмотрел», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о словах Кина про Холанда: «Если игрок не может такое принять, ему следует сменить работу. Придется мириться с этим. Вот почему надо заставлять агента просить побольше денег»