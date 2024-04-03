Гвардиола о словах Кина про Холанда: «Это как если бы я сказал, что Рой – тренер для 2-й или 3-й лиги. Эрлинг – лучший форвард мира»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола вступился за Эрлинга Холанда после слов Роя Кина.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда «Манчестер Сити» с футболистом из 4-го дивизиона.

«Я не согласен с ним, совершенно не согласен. Это как если бы я сказал, что он тренер для второй или третьей лиги. Я так не считаю.

Эрлинг – лучший нападающий мира, он помог нам завоевать трофеи в прошлом сезоне. Причина, по которой мы создавали недостаточно много моментов [в игре с «Арсеналом»], заключается не в Эрлинге. Нам нужно, чтобы на финальной трети поля было больше игроков.

Игра против «Арсенала» получилась исключительной, я ее пересмотрел», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о словах Кина про Холанда: «Если игрок не может такое принять, ему следует сменить работу. Придется мириться с этим. Вот почему надо заставлять агента просить побольше денег»

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20 комментариев
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Дело в том что Рой на самом деле и есть тренер для 2-й или 3-й лиги.
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Кин ваще прихренел, отцу Холланда ногу сломал, теперь на младшего гавкает.
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Ответ vtsch4svws
Кин на фоне Холанда - грязь из под ногтей, совсем берега попутал
На самом деле Кин высказался достаточно корректно, если прочитать всю реплику целиком. Плюс отметил совершенно очевидные для всех вещи. Аргументы в стиле "а ты кто такой" в ответ этого не перечеркнут.
+11
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Рой и есть тренер для 2 лиги
+6
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Ответ Sergeant Squirting
Дело в том что Рой на самом деле и есть тренер для 2-й или 3-й лиги.
Если не 5-й( если такая есть, конечно))
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Ответ Дима
кстати, пора возвращать в моду, такие ответы. некоторые старики и множество сопляков своим хейтом прям заслуживают встречного вопроса : а ты сам кто такой?
Он Рой Кин, легенда
а Холланд кто такой ?
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Я бы сказал один из лучших !
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Пеп знает о чем говорит!
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т.е. кин прав насчет холанда, т.к. он и есть тренер из 2-3 лиги
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Ответ morphvirg
Если не 5-й( если такая есть, конечно))
на островах любят лиги создавать. Их там много. Минимум 21 (!) общенациональный уровень.
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Ответ Маулен Габбасов
Рой и есть тренер для 2 лиги
для второй ирландской хорошо если
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Ответ U
На самом деле Кин высказался достаточно корректно, если прочитать всю реплику целиком. Плюс отметил совершенно очевидные для всех вещи. Аргументы в стиле "а ты кто такой" в ответ этого не перечеркнут.
кстати, пора возвращать в моду, такие ответы.
некоторые старики и множество сопляков своим хейтом прям заслуживают встречного вопроса : а ты сам кто такой?
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Ответ DanielCarvalho
Ну в чем то Рой действительно прав, и все это понимают. Тот факт, что он исчезает в важных матчах неоспорим, он на 100% зависим от других игроков, сам моменты он себе создать не может, нерабочая правая нога, дриблинга нет, про обыгрыш 1в1 я уже молчу. Просто игрок-таран, с хорошим голевым чутьем, но никак не лучший и тем более в мире
Ещё как оспорим. Реальная претензия только финал ЛЧ и то была низовая игра до гола. Суперкубки, кубки лиги и матчи с 82налом это не такой и топ
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