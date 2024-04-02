«Если бы Холанду пришлось выбирать между «Реалом» и «Барселоной», он бы предпочел каталонцев». Экс-скаут «блауграны» Кркич о форварде «Ман Сити»
Боян Кркич считает, что Эрлингу Холанду «Барселона» нравится больше «Реала».
Отец бывшего форварда «блауграны», работавший скаутом в каталонском клубе, поделился мнением в эфире Cadena SER.
«Эрлинг Холанд отдает предпочтение «Барселоне». Если бы ему пришлось выбирать между «Барсой» и «Реалом», он бы выбрал «Барсу», – сказал Боян Кркич-старший.
Также бывший полузащитник «Риеки» отметил, что каталонцы постепенно решают свои финансовые проблемы.
«Барса» потихоньку восстанавливается. Она вернется на «Камп Ноу», и это многое изменит в плане маркетинга и мерчандайзинга. Потом появятся инвесторы, будут трансферы футболистов...» – отметил Кркич-старший.
Боян Боянович Кркыч
Звучит как проклятие какое-то)