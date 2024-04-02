«Если бы Холанду пришлось выбирать между «Реалом» и «Барселоной», он бы предпочел каталонцев». Экс-скаут «блауграны» Кркич о форварде «Ман Сити»

Боян Кркич считает, что Эрлингу Холанду «Барселона» нравится больше «Реала».

Отец бывшего форварда «блауграны», работавший скаутом в каталонском клубе, поделился мнением в эфире Cadena SER.

« отдает предпочтение «Барселоне». Если бы ему пришлось выбирать между «Барсой» и « », он бы выбрал «Барсу», – сказал Боян Кркич-старший.

Также бывший полузащитник «Риеки» отметил, что каталонцы постепенно решают свои финансовые проблемы.

«Барса» потихоньку восстанавливается. Она вернется на « », и это многое изменит в плане маркетинга и мерчандайзинга. Потом появятся инвесторы, будут трансферы футболистов...» – отметил Кркич-старший.