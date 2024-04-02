«Если бы Холанду пришлось выбирать между «Реалом» и «Барселоной», он бы предпочел каталонцев». Экс-скаут «блауграны» Кркич о форварде «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Боян Кркич Камп Ноу Эрлинг Холанд деньги Футбол

Боян Кркич считает, что Эрлингу Холанду «Барселона» нравится больше «Реала».

Отец бывшего форварда «блауграны», работавший скаутом в каталонском клубе, поделился мнением в эфире Cadena SER.

«Эрлинг Холанд отдает предпочтение «Барселоне». Если бы ему пришлось выбирать между «Барсой» и «Реалом», он бы выбрал «Барсу», – сказал Боян Кркич-старший.

Также бывший полузащитник «Риеки» отметил, что каталонцы постепенно решают свои финансовые проблемы.

«Барса» потихоньку восстанавливается. Она вернется на «Камп Ноу», и это многое изменит в плане маркетинга и мерчандайзинга. Потом появятся инвесторы, будут трансферы футболистов...» – отметил Кркич-старший.

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32 комментария
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спит и видит 🤣 но все почему-то говорят, про пунк в контракте о Реале, не о Барсе 🤦 странно
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Экс-скаут Кркич? ну что вы, весь мир знает Бояна по выступлениям за Сток в чемпионшипе
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Легенда Стока знает толк
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Выходит отца Бояна Кркыча тоже звали Боян
Боян Боянович Кркыч
Звучит как проклятие какое-то)
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Ответ Iamliam
Выходит отца Бояна Кркыча тоже звали Боян Боян Боянович Кркыч Звучит как проклятие какое-то)
Кркичсон..))
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Ответ Влад Аронофски
спит и видит 🤣 но все почему-то говорят, про пунк в контракте о Реале, не о Барсе 🤦 странно
Ну так что пишут в прессе о том и говорят. Напишут что Холанд на самом деле переписанная лысая женщина-гермофродит, это будут обсуждать. На заборе тоже многое пишут)
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Он видимо ещё и папа Холанда по-совместительству раз знает что бы он выбрал.
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по стилю это скорее игрок Реала и по статусу сейчас тоже,вопрос нужен ли он Реалу если Мбаппе придет
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Ответ Mr@k
Кркичсон..))
МакКркрыч 😀
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Ну раз такие фантазии, то я думаю, что при Гвардиоле в Реале, выбор был бы не в пользу Барсы ).
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Ответ Vadim Vadiara
Комментарий удален модератором
Или Эрнандез Эрнандез)
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Ответ Iamliam
Выходит отца Бояна Кркыча тоже звали Боян Боян Боянович Кркыч Звучит как проклятие какое-то)
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Torres
У Кркича снова панические атаки начались.😀😀
Очень смешно блин
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Считаю, что в фамилии Кркич буква "И" лишняя.
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Слишком длинный для Реала и так бы не позвали. Чет ваще не припомню высоких напов разве что ваннистелрой
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Он предпочитает рычаги
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Если бы бабушки были дедушками, а крикачи не были боянами, то Эрлих точно перешёл бы в Барсу.
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Удобно так говорить, понятно, что Барса сейчас некому неинтересна
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Кто придумывает такие фантастические новости ?
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Холланд готов платить деньги, чтобы играть за Барселону.
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У Кркича снова панические атаки начались.😀😀
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