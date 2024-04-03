Гвардиола о словах Кина про Холанда: «Если игрок не может такое принять, ему следует сменить работу. Придется мириться с этим. Вот почему надо заставлять агента просить побольше денег»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола не одобрил слова Роя Кина об Эрлинге Холанде.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда «Манчестер Сити» с футболистом из 4-го дивизиона.

«Я могу понять, когда так говорят журналисты, потому что они никогда не выходили на поле. Но такие слова от бывших игроков меня всегда удивляют. Их память быстро стирается. Насколько это сложное дело для игроков?

Это как рефери, которые вечно критикуют других арбитров, завершив карьеру. Я же не тот человек, который будет критиковать своих коллег после завершения карьеры. Я не стану говорить, что должно быть так или эдак.

Но если футболист не может принять такие слова, то ему следует поискать другую работу или почитать книжку. Если вы находитесь в поле зрения общественности, придется смириться с такими вещами.

Вот почему надо заставлять вашего агента просить побольше денег», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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8 комментариев
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Рой Кин напоминает ригобера, который хейтит Реал и всё что с ним связано только потому что это Реал. Вот и Кин хейтит все что связано с Сити. Адекватностью тут и не пахнет
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Видео с трибуны снимали на разминке перед матчем с Арсеналом, так вот на нем Холланд ужасно играет в квадрате, теряя мяч неточными передачами, смотрится реально как игрок не первой лиги
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У сборной Грузии нет Холланда, но она будет на Евро
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В Холланде что-то сломалось. В прошлом сезоне с топами хотя бы были моменты. В этом сезоне он никакой. Да и гораздо меньше середняков/аутсайдеров пострадали от него в этом сезоне. Либо травма так повлияла, либо синдром второго сезона.
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Ответ damondiamond
Видео с трибуны снимали на разминке перед матчем с Арсеналом, так вот на нем Холланд ужасно играет в квадрате, теряя мяч неточными передачами, смотрится реально как игрок не первой лиги
Поэтому не него и не играют для отыгрыша. Его фишка - это бег и реализация при выходе 1 на 1. Второй этаж в этом сезоне вообще не его тема.
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А для чего надо заставлять агента просить больше денег? Кто нибудь разъясните пожалуйста. Может после того как тебе на стадионе или ещё где-то сказали что ты ниачом, ты открываешь свой счёт смотришь и говоришь "а у вас столько денег нет" ?
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Ответ Serkan_Ballboy
Рой Кин напоминает ригобера, который хейтит Реал и всё что с ним связано только потому что это Реал. Вот и Кин хейтит все что связано с Сити. Адекватностью тут и не пахнет
Разница только в том, что один, по факту, пустое место, а второй был одним из лучших полузащитников в истории АПЛ
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Ответ Верховный Лорд
Разница только в том, что один, по факту, пустое место, а второй был одним из лучших полузащитников в истории АПЛ
А олин из лучших полузащитников говорит обязательно едекватные вещи, Мостовой вам в пример
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