Роналду сделал два хет-трика подряд впервые с 2015 года
Криштиану Роналду оформил хет-трик во второй игре за «Аль-Наср» кряду.
Сегодня португалец трижды поразил ворота «Абхи» в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 30 марта он забил три мяча «Аль-Таи».
В последний раз форвард оформлял два хет-трика подряд в 2015 году, выступая за «Реал». 12 сентября он забил пять голов «Эспаньолу» в Ла Лиге, 15-го – три «Шахтеру» в Лиге чемпионов.
Боже мой )))
Месси продолжает бургеры есть.
Ну за это респект 👍
Что не новость за 100 комментариев.
Когда прима из МЛС забивает от силы 10 комментов от его преданных хомячков.