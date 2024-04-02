Роналду сделал два хет-трика подряд впервые с 2015 года

Криштиану Роналду оформил хет-трик во второй игре за «Аль-Наср» кряду.

Сегодня португалец трижды поразил ворота «Абхи» в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 30 марта он забил три мяча «Аль-Таи».

В последний раз форвард оформлял два хет-трика подряд в 2015 году, выступая за « ». 12 сентября он забил пять голов «Эспаньолу» в , 15-го – три «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

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