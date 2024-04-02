Роналду сделал два хет-трика подряд впервые с 2015 года

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду оформил хет-трик во второй игре за «Аль-Наср» кряду.

Сегодня португалец трижды поразил ворота «Абхи» в игре 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 30 марта он забил три мяча «Аль-Таи».

В последний раз форвард оформлял два хет-трика подряд в 2015 году, выступая за «Реал». 12 сентября он забил пять голов «Эспаньолу» в Ла Лиге, 15-го – три «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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79 комментариев
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По-моему, самый результативный тайм в карьере выдал сегодня. Я представляю лица хейтеров, когда он будет забивать на ЕВРО
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+42
Если сегодня не забил бы, говорили бы : " Даже середняку не умеет забить " . Сделал хет-трик :"Забил середняку "!!! Да что ты будешь делать.
+39
-10
+29
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Так он вытащил команду в финал в группе и в матче с Уэльсом
+32
-3
+29
Ответ Некруз Джалолов
Комментарий скрыт
Фанаты Аль Насра ))))
Боже мой )))
+16
-2
+14
Сезон 2015/2016 - невероятная его игра за Реал, жаль, что негрейровские судьи тогда украли у нас титул в Ла Лиге.
+25
-14
+11
Как обычно вышел на пик формы во 2-й части сезона, на Евро будет феерить как в лучшие годы.
+20
-14
+6
Ответ Alex Gelaev
Комментарий скрыт
Жалко минуса.
+8
-2
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Красавчик Роналду!! Ну и что, что в слабой лиге, зато в его возрасте (преклонном для футболиста) выдерживать такие нагрузки и продолжать так много забивать - дорогого стоит!
+7
-2
+5
Роналду как и подобает величайшему продолжает голы забивать.
Месси продолжает бургеры есть.
+12
-7
+5
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Месси же не получал травму, он просто дважды бросал сборную
+8
-4
+4
Величайший в истории 🔥👏
+7
-4
+3
Ответ gPk
Метать стрелки как девочки - это удел всех фанатов инстаграмщицы?)
а по факту, за кидок сборной ничего?
+4
-1
+3
Ответ AF007
Шла 70 минута. Счет 16-0. Глоры манекена всё ещё ни о чем не догадывались
Интересно, писал ли ты после матча Барсы с Депортиво 8 лет назад о том, что Депор просто дно и не умеет играть, да и вообще, стыдно считать голы таким командам?) там 8:0 счёт был в пользу Барсы, если что
+5
-2
+3
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Месси вроде не может выступать на Евро.
+5
-3
+2
Зачем поменяли? Ведь 3+2 было! Так он рекорд Грецки по очкам не побьет((
+2
0
+2
Еще продолжают обузу , который ПСЖ развалил, сравнивать с тащером.
+6
-4
+2
Потом будет рассказывать, что забивает больше Холанда и Мбаппе в 40 лет))
+3
-1
+2
При всём этом не очень понятно, зачем ему заменили, лишая возможности сделать,скажем, пента-трик
+3
-1
+2
А в это время Хиляль спокойненько играет на 31 победу подряд.. Но, видать, Геше и его "придворным" это не интересно.. Хиляль - чемпион!!.. 😀🤣
+3
-2
+1
И все без пенок) какой облом для некоторых
+11
-10
+1
Вообще смешно, что мошенник мэмси держит Майами в заложниках со своей жирной личкой, играя при этом 5-10 игр за сезон. Никаких результатов, но зато есть китайские болельщики, которые ходят на его матчи, даже когда он на скамейке.
+3
-2
+1
2 гола со штрафных за матч?
Ну за это респект 👍
+6
-5
+1
Выходит на пик формы в 39 лет. Что ты такое? 🔥🔥🔥🔥
+9
-8
+1
Заставляет мессифанов плакать.
+7
-6
+1
тотальный декласс критиков
+4
-3
+1
Хах, Рона уже заменили в перерыве) сделал своё дело)
+3
-2
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чисто за один тайм сделал результат Роналду, и можно отдыхать, правильно все. Хотя мог бы сегодня статистику и заработать еще, судя по всему, мог и 5 забивать сегодня, но не стал. Да и правильно, сжалились над соперником) или над хейтерами?
+3
-2
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Фанаты лиги бюргеров в слезах собирают портфель в школу
+3
-2
+1
Щас мессифаны расскажут как Рон им неинтересен.
Что не новость за 100 комментариев.

Когда прима из МЛС забивает от силы 10 комментов от его преданных хомячков.
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Легенда
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