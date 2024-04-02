Руслан Нигматуллин: «Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля, мне его уже немного жалко. Негатив в его сторону заслуженный»

Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля.

«Не хочется в очередной раз быть хейтером . Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты. Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел, как команда-победитель. По-другому они выглядеть не могут.

Вообще, работа в « » сложна для любого тренера», – сказал бывший вратарь сборной России.

После 21 проведенного тура Мир красно-белые набрали 32 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.