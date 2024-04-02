Руслан Нигматуллин: «Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля, мне его уже немного жалко. Негатив в его сторону заслуженный»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля.

«Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты. Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел, как команда-победитель. По-другому они выглядеть не могут.

Вообще, работа в «Спартаке» сложна для любого тренера», – сказал бывший вратарь сборной России.

После 21 проведенного тура Мир РПЛ красно-белые набрали 32 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.

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5 комментариев
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Ни в коем случае не хейтер Абаскаля, но его давно пора увольнять. В Челси та же ситуация.
Нет результата-свободен!
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Жалко у пчелки...
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Чего его жалеть? Найдет себе какой-нибудь второсортный европейский клуб и будет над ним измываться, называя это работой.
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Ответ Шухрат Казыев
Комментарий скрыт
Потому что этот середняк популярнее даже несередняка, который пять раз подряд брал чемпионства.
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