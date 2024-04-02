Шалимов о «Спартаке»: «Соболев – очень техничный, но делает много неэффективной работы. Зиньковский важен, но активность не приводит к голам. Что касается слов Абаскаля про бога, тут мне уже не смешно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Урал Антон Зиньковский Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов считает, что «Спартак» мог обыгрывать «Урал» (0:0).

«У «Спартака» было достаточно моментов, чтобы выиграть. Важную роль играет Зиньковский, но я бы не стал говорить, что это из-за отсутствия Промеса. Антон стал стабильно играть в основе, еще когда Промес был в команде, но ставили голландца в атаку.

Другое дело, что активность у Зиньковского пока не приводит к голам – такое впечатление, что в завершающей стадии не хватает сил, удары не получаются.

Особая роль, на мой взгляд, у Соболева. Я еще раз подчеркну, что это не деревянный, а очень техничный форвард, и в этом матче мог забить, когда чуть не перебросил Помазуна. Другое дело, что, продолжу об этом говорить, Александр не играет в створе ворот, делает много неэффективной работы.

Что касается слов Абаскаля про связь с богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», – отметил бывший главный тренер «Краснодара».

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23 комментария
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Если объективно,то суждения Шалимова достаточно точны,реальны и необидны.А он думаю посильнее многих футбольных и около футбольных фигур,высказывающих здесь свое мнение,прямой и искренний.Тем более он один из лучших игроков нашего футбола,поигравший и в сборной и за рубежом,да и неплохой тренер....
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Ответ Ксяоми Ноутов
Соболев сейчас ключевое днище в атаке. С Уралом все проиграл, что только можно, кроме удара по пустым воротам, больше никакой пользы, ни паса нормального, ни удара, приём мяча как у коряги. Как он мне нравился в крыльях и до какого состояния он обленился, что даже не расстроюсь, если он летом свалит и придёт нормальный нападающий, а не ленивое дерево. Соболь даже форму не набрал за сборы, что лишь подтверждает, что ему плевать на все.
С Уралом он был лучшим в первом тайме, и мяч придерживал и отдавал хорошо. Вы матч смотрели вообще?
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Соболев сейчас ключевое звено в атаке и от его действий зависит очень многое...
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Вряд ли можно назвать Соболева техничным напом... Изначально конституция и физические данные не подходят для хорошего технического оснащения. Высокий, мощный, тягучий, угловатый , временами плохо координированный форвард, но имеющихся навыков , хватает для данного уровня , плюс хорошо продавливает оппонентов, всегда настроен, сфокусирован, иногда чрезмерная агрессия ему мешает, теряет хладнокровие, ввязывается в ненужные конфликты и разговоры... С чем соглашусь... В последнее время играет слишком глубоко, опускается за мячом , теряется острота его действий, нужен около штрафной , внутри штрафной.... Хотя и это можно объяснить.. Если нет обостряющих передач от партнеров , если фланги не работают как часы , естественно он опускается ниже в поисках мяча....
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Ответ Wiley Fox
Что ты несёшь? Зачем продавать Игнатова? Ты понимаешь, что я тебе всё рассказал про шишкановских, владеющими игроками Спартака и Локо, а ты начинаешь теории детские строить?
Вообще ничего не понял, изначально выбор был продать Глушенкова или Игнатова, Глушенков явно сильнее, продав Гушегкова Спартак яаювно об..ср..ся
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Ответ Wiley Fox
Зачем надо было продавать кого-то из них? Ты у борзыкина голову этим себе испортил? Зачем продавать перспективного паспортиста, чтобы купить говно на палке с крашенной башкой?
А разве Спартак хотел продавать, а не Глушенков хотел уйти из Спартака?!
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Ответ Ed Milgizin
Вряд ли можно назвать Соболева техничным напом... Изначально конституция и физические данные не подходят для хорошего технического оснащения. Высокий, мощный, тягучий, угловатый , временами плохо координированный форвард, но имеющихся навыков , хватает для данного уровня , плюс хорошо продавливает оппонентов, всегда настроен, сфокусирован, иногда чрезмерная агрессия ему мешает, теряет хладнокровие, ввязывается в ненужные конфликты и разговоры... С чем соглашусь... В последнее время играет слишком глубоко, опускается за мячом , теряется острота его действий, нужен около штрафной , внутри штрафной.... Хотя и это можно объяснить.. Если нет обостряющих передач от партнеров , если фланги не работают как часы , естественно он опускается ниже в поисках мяча....
Играть глубоко не его проблема. Это к Абаскалю. Что касается технического оснащения Соболева, то он достаточно техничен. Техника его выражается, например, в точности длинных передачах и ударах по воротам. Это также относится к техническим приёмам.
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