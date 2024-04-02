Шалимов о «Спартаке»: «Соболев – очень техничный, но делает много неэффективной работы. Зиньковский важен, но активность не приводит к голам. Что касается слов Абаскаля про бога, тут мне уже не смешно»

Игорь Шалимов считает, что «Спартак» мог обыгрывать «Урал» (0:0).

«У « » было достаточно моментов, чтобы выиграть. Важную роль играет , но я бы не стал говорить, что это из-за отсутствия Промеса. Антон стал стабильно играть в основе, еще когда Промес был в команде, но ставили голландца в атаку.

Другое дело, что активность у Зиньковского пока не приводит к голам – такое впечатление, что в завершающей стадии не хватает сил, удары не получаются.

Особая роль, на мой взгляд, у Соболева. Я еще раз подчеркну, что это не деревянный, а очень техничный форвард, и в этом матче мог забить, когда чуть не перебросил Помазуна. Другое дело, что, продолжу об этом говорить, не играет в створе ворот, делает много неэффективной работы.

Что касается слов про связь с богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», – отметил бывший главный тренер «Краснодара».