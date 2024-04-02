Генич о словах Абаскаля про Бога: «Спартак» уже не удивляет: раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание. Гильермо понимает, что ему немного осталось в клубе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Константин Генич отреагировал на слова Гильермо Абаскаля про Бога.

Перед матчем против «Урала» в Мир РПЛ главный тренер «Спартака» заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.

«Абаскаль – самый эпатажный тренер в истории «Спартака»? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее. Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще «Спартак» уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.

На мой взгляд, тренер «Спартака» так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в «Спартаке». Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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13 комментариев
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Гильермо просто хочет,что бы вы все отстали от него.
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Ответ Мысли Стетхема
В роли Бога не Мостовой случайно ?
Нет, Мостовой просто царь...
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Ответ Spartakus1984
Гильермо просто хочет,что бы вы все отстали от него.
Тогда может ему стоило выбрать менее публичную профессию? Как никак, а футбол существует для болельщиков, а журналисты, это связующее звено между командой и болельщиками
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Ответ Bul.Bul
Тогда может ему стоило выбрать менее публичную профессию? Как никак, а футбол существует для болельщиков, а журналисты, это связующее звено между командой и болельщиками
а он что не имеет права отвечтаь журналистам так как он хочет?Долбят разными вопросами вот он уже и стал стебать журналистов
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Похоже Абаскаль нашёл на кого вину свалить.
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Абаскаль: "Мне пофиг, я так чувствую"
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"Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля."
Ну еще не пробовали по картам Таро состав выбирать, может так попрет?
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Ответ Bul.Bul
Тогда может ему стоило выбрать менее публичную профессию? Как никак, а футбол существует для болельщиков, а журналисты, это связующее звено между командой и болельщиками
Хорошее обоснование про звено. Но тогда почему якобы журналисты спрашивают об изменениях в составе на Урал, в контексте матча двадцатидневной давности с Факелом, в которые еще уместились встреча с Оренбургом и игры сборных?
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