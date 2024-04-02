Генич о словах Абаскаля про Бога: «Спартак» уже не удивляет: раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание. Гильермо понимает, что ему немного осталось в клубе»
Константин Генич отреагировал на слова Гильермо Абаскаля про Бога.
Перед матчем против «Урала» в Мир РПЛ главный тренер «Спартака» заявил, что Бог помогает ему выбирать стартовый состав.
«Абаскаль – самый эпатажный тренер в истории «Спартака»? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее. Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще «Спартак» уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.
На мой взгляд, тренер «Спартака» так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в «Спартаке». Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Ну еще не пробовали по картам Таро состав выбирать, может так попрет?