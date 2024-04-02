Аршавин думает, что «Спартак» уволит Абаскаля по окончании сезона: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности. Он единственный, кто может возглавить их сейчас»
Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.
– Будь вы на месте руководителей «Спартака», уволили бы Абаскаля?
– Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».
– Что делать с Абаскалем тогда?
– Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.
– Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?
– Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить? – сказал член правления «Зенита».
2. Даже боюсь спрашивать, что надо принимать, чтобы считать Ростов базовым клубом сборной.