Аршавин думает, что «Спартак» уволит Абаскаля по окончании сезона: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности. Он единственный, кто может возглавить их сейчас»

Теги Спартак Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

– Будь вы на месте руководителей «Спартака», уволили бы Абаскаля?

– Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».

– Что делать с Абаскалем тогда?

– Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.

– Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?

– Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить? – сказал член правления «Зенита». 

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29 комментариев
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Главным тренером Спартака, моё мнение, надо назначить Сергея Юрана. Рост тренерского мастерства неоспорим, огромная жажда работать в Спартаке, набор нужных качеств для этого. Те, кто говорит про закрытый футбол, думаю, должны понимать, что он играет так, анализируя, что у него есть. Сам - изумительный нападающий, кстати, не говорящий так много о своих достижениях, как Александр Мостовой (который тоже выдающийся и все равно любимый) и забивший в Бенфике гораздо больше голов. Мне вот кажется, что именно у Юрана получится в Спартаке.
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Ответ </c/>
вариантов масса, но Карпин весьма годный вариант, что характерно он вырос как тренер, но совмещение со сборной нам пойдёт во вред...
Поэтому для вас даже варианта с совмещением не будет. Берите Стасика. Пока не поздно.
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+4
На поверхности лежит вариант с Моуринью, он особенный и единственный кто может поднять Спартак ...
+4
-2
+2
Ответ I. S.
Главным тренером Спартака, моё мнение, надо назначить Сергея Юрана. Рост тренерского мастерства неоспорим, огромная жажда работать в Спартаке, набор нужных качеств для этого. Те, кто говорит про закрытый футбол, думаю, должны понимать, что он играет так, анализируя, что у него есть. Сам - изумительный нападающий, кстати, не говорящий так много о своих достижениях, как Александр Мостовой (который тоже выдающийся и все равно любимый) и забивший в Бенфике гораздо больше голов. Мне вот кажется, что именно у Юрана получится в Спартаке.
Вот с этим соглашусь: интересно было бы понаблюдать за Юраном.
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Ответ Spartakus1984
Тем более.Но я думаю ему не захочется в Спартак,там не спокойно по сравнению с Ростовом,да и если бы не был до этого тренером Спаратка то может мечтал бы стать,но уже знает,что это такое на своей шкуре.
Согласен. Карпин не раз и не два говорил, что в Ростове ему абсолютно комфортно по всем направлениям.
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Ответ diversant
Какой Карпин? Онэ по окончании сезона в Эстонию свалит.
А ты то хоть кто: "оно" или "она"?
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Ответ SCR
Не боись, остаетесь базовой командой сборной России. )
1. С какого перепугу я хоть должен бояться?
2. Даже боюсь спрашивать, что надо принимать, чтобы считать Ростов базовым клубом сборной.
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Ответ I. S.
Главным тренером Спартака, моё мнение, надо назначить Сергея Юрана. Рост тренерского мастерства неоспорим, огромная жажда работать в Спартаке, набор нужных качеств для этого. Те, кто говорит про закрытый футбол, думаю, должны понимать, что он играет так, анализируя, что у него есть. Сам - изумительный нападающий, кстати, не говорящий так много о своих достижениях, как Александр Мостовой (который тоже выдающийся и все равно любимый) и забивший в Бенфике гораздо больше голов. Мне вот кажется, что именно у Юрана получится в Спартаке.
Согласен . Пешком на поле при Юране никто ходить не будет.
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Всем адекватным болельщикам Спартака хочется, чтобы Абаскаля уволили прямо сегодня.
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Вчера бы уже начал договариваться о переходе Морено из сочи.. Тренер с реальным опытом работы рядом с Л. Энрике ...вполне себе компетентный .... Да еще бы и центрального хава Начо утащил бы в,, Спартак не так’’ , очень интересный , грамотный футболист ... Пруцев, Умяров , Медина, Мартинс рядом не валялись...
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Это все болельщики знают. И без Аршавина
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А Карпину это нужно?
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Два года назад весна была абсолютно нормальной.
Тем более.Но я думаю ему не захочется в Спартак,там не спокойно по сравнению с Ростовом,да и если бы не был до этого тренером Спаратка то может мечтал бы стать,но уже знает,что это такое на своей шкуре.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Согласен. Карпин не раз и не два говорил, что в Ростове ему абсолютно комфортно по всем направлениям.
Такой большой а в сказки веришь. Да сбежит твой Карпин при первой возможности
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А ты то хоть кто: "оно" или "она"?
Ты то точно она
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Ответ Konstantin Zorin
Всем адекватным болельщикам Спартака хочется, чтобы Абаскаля уволили прямо сегодня.
в точку
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