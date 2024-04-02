Аршавин думает, что «Спартак» уволит Абаскаля по окончании сезона: «Вариант с Карпиным лежит на поверхности. Он единственный, кто может возглавить их сейчас»

Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

– Будь вы на месте руководителей « », уволили бы Абаскаля?

– Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».

– Что делать с тогда?

– Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.

– Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?

– Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить? – сказал член правления «Зенита».