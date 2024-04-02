Твалтвадзе считает, что Абхазия – это Грузия: «Обрыв с родиной – самая страшная часть моей жизни. Не знаю, сколько еще лет нужно, чтобы там перевернулось сознание»
Григорий Твалтвадзе в интервью Sports рассказал, что не может поехать в Абхазию.
– Вы говорили, что для вас Сухуми и вообще Абхазия – это Грузия. И вы не можете туда поехать. Все еще так?
– Да, не могу ни при каких обстоятельствах. Моя фамилия там под запретом. Обрыв с родиной – самая страшная часть моей жизни. Я даже не могу прийти на могилы деда и бабушки. Брат погиб на передовой, еще один родственник был начальником милиции во время войны. Прошло 30 лет. Не знаю, сколько еще должно пройти, чтобы там перевернулось сознание.
Мои знакомые абхазы рассказывали, как приезжали в Тбилиси делать зубы. То есть где-то можно, а где-то нет. Моего друга Ахрика Цвейбу пригласили на юбилей тбилисского «Динамо», он играл за него много лет, столько друзей там. Но позвонили из Сухуми и сказали: «Даже не думай ехать». Ну что тут скажешь? Надо просто вовремя взять под козырек и сказать: мы предотвратили международный скандал, Ахрик Цвейба не поехал в Тбилиси, – сказал комментатор в интервью Sports.
Россия является одной из стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии.
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Когда Грузия захотела выйти из состава СССР, то это у них удалось довольно быстро и без запредельных усилий, но чем они лучше тех же абхазов? В чем принципиальная разница?
Без воин их бы быстро вышвырнули на обочину жизни, поэтому и было совершенно безумное нападение на Дагестан.
Кремль не собирался нарушать Хасавюрт, по началу даже Масхадову предлагали совместными силами устранить Басаева.
В целом, развязать войну в Абхазии и потом слить её малочисленным абхазам надо было суметь. Гамсахурдия и грузины в целом отлично выступили.
Чечня вошла в состав СССР, будучи в составе РСФСР. Процедура выхода из РСФСР, прописанная в конституции РСФСР, соблюдена не была.
Нужно было всем слушать ультраправого Черновола, вместо популистов второго эшелона из ЦК