Твалтвадзе считает, что Абхазия – это Грузия: «Обрыв с родиной – самая страшная часть моей жизни. Не знаю, сколько еще лет нужно, чтобы там перевернулось сознание»

Теги Григорий Твалтвадзе телевидение происшествия Sports.ru Политика Футбол

Григорий Твалтвадзе в интервью Sports рассказал, что не может поехать в Абхазию.

– Вы говорили, что для вас Сухуми и вообще Абхазия – это Грузия. И вы не можете туда поехать. Все еще так?

– Да, не могу ни при каких обстоятельствах. Моя фамилия там под запретом. Обрыв с родиной – самая страшная часть моей жизни. Я даже не могу прийти на могилы деда и бабушки. Брат погиб на передовой, еще один родственник был начальником милиции во время войны. Прошло 30 лет. Не знаю, сколько еще должно пройти, чтобы там перевернулось сознание.

Мои знакомые абхазы рассказывали, как приезжали в Тбилиси делать зубы. То есть где-то можно, а где-то нет. Моего друга Ахрика Цвейбу пригласили на юбилей тбилисского «Динамо», он играл за него много лет, столько друзей там. Но позвонили из Сухуми и сказали: «Даже не думай ехать». Ну что тут скажешь? Надо просто вовремя взять под козырек и сказать: мы предотвратили международный скандал, Ахрик Цвейба не поехал в Тбилиси, – сказал комментатор в интервью Sports.

Россия является одной из стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии.

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108 комментариев
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Грузинам надо отказаться от имперского мышления и оставить мысли о чужих территориях.
+156
-57
+99
Абхазы очень своеобразный народ. Работать не любят и не умеют. Но не хотят пускать к себе ни русских,ни турок,типа потеряем землю.Вот и стоит Страна Мечты Апсны неухоженная и полуразрушенная. Абхазия живет на дотации РФ и народец на обмане туристов,которых поят вместо вина химией из Молдовы и продуктами угощают которые есть нельзя - отравишься.
+67
-8
+59
вот только в самой Абхазии так не считают
+77
-21
+56
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Абхазы и осетины не хотят быть частью Грузии, также как русское население Приднестровья не хочет, чтобы их насильно сделали румынами. Что значит вернуться?
+51
-9
+42
Твалтвадзе: Абхазия - это Грузия, а Косово - это Сербия
+46
-12
+34
Ответ Phelps
Как и Ичкерия
Да. Ичкерия тоже не Грузия
+32
-2
+30
А Армения - это Азербайджан. Пашинян
+37
-9
+28
У меня в армии был абхаз и когда его называли грузином, он он очень злился. А это еще СССР был)
+30
-4
+26
Ну вообще-то вот ни разу не Грузия, ни исторически, ни политически, ни культурно, разные народы, разные судьбы.
+27
-7
+20
Ответ Матрос Кот
Абхазы очень своеобразный народ. Работать не любят и не умеют. Но не хотят пускать к себе ни русских,ни турок,типа потеряем землю.Вот и стоит Страна Мечты Апсны неухоженная и полуразрушенная. Абхазия живет на дотации РФ и народец на обмане туристов,которых поят вместо вина химией из Молдовы и продуктами угощают которые есть нельзя - отравишься.
База!
+20
-1
+19
Ответ Mountain Range
В чем заключалось огрузинивание?
Школьное образование на грузинском языке, намеренное переселение грузин в Абхазию.
+20
-1
+19
Не надо было 70 лет огрузинивать абхазов, не случилось бы войны.
+37
-23
+14
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Куда вернуться? Они на своём месте
+14
-2
+12
Был и там и там. Абхазия это не Грузия!)))
+14
-3
+11
Зачем было их обстреливать, если это Грузия?
+14
-3
+11
Ответ Alex Slobodskikh
Комментарий скрыт
Грузинам в том числе, а то про Россию постоянно так говорят, а, например, про Грузию или Венгрию не вспоминают.
+24
-13
+11
Здесь грузины почему-то непоследовательны.
Когда Грузия захотела выйти из состава СССР, то это у них удалось довольно быстро и без запредельных усилий, но чем они лучше тех же абхазов? В чем принципиальная разница?
+15
-5
+10
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Чушь, создание национальных государств и выделение национальностей - это процессы, начавшиеся преимущественно в 19 веке с определённым этапом развития капитализма. Даже сейчас серьезные мировые игроки страны не моноэтничны - США, Россия, Индия, Великобритания, Канада, Аргентина, ЮАР и т.п, да и тот же Китай.
+11
-1
+10
Ответ Alex1104
Здесь грузины почему-то непоследовательны. Когда Грузия захотела выйти из состава СССР, то это у них удалось довольно быстро и без запредельных усилий, но чем они лучше тех же абхазов? В чем принципиальная разница?
ну так обычная логика. Проклятый СССР всех угнетал - мы выходим. А вот когда дело доходит до выхода уже из состава якобы угнетаемых, так стрелочка не поворачивается и вообще так нельзя
+12
-2
+10
Ответ Максим Черкашин
Комментарий скрыт
Отвратительнейшее вино, если честно.
+17
-7
+10
Ответ Матрос Кот
Абхазы очень своеобразный народ. Работать не любят и не умеют. Но не хотят пускать к себе ни русских,ни турок,типа потеряем землю.Вот и стоит Страна Мечты Апсны неухоженная и полуразрушенная. Абхазия живет на дотации РФ и народец на обмане туристов,которых поят вместо вина химией из Молдовы и продуктами угощают которые есть нельзя - отравишься.
Там всем раздали карточки сбербанка и пенсионный фонд РФ платит им пенсии, ни рубля не платившим в бюджет РФ. И субсидирует ЖКХ.
+11
-1
+10
Ответ VictorVallecano
Комментарий скрыт
Что я не так сказал-то?
+19
-11
+8
Был в Абхазии в сентябре прошлого года. Ни один абхаз,с которым я общался, не считает, что Абхазия - это Грузия.
+11
-3
+8
Ответ ZjzoRe
Комментарий скрыт
Так Чечня и провела бы свой референдум.Но Басаев, Хаттбаб, Бараев оказались неспособны строить хоть какую-то мирную жизнь и заниматься политикой.

Без воин их бы быстро вышвырнули на обочину жизни, поэтому и было совершенно безумное нападение на Дагестан.

Кремль не собирался нарушать Хасавюрт, по началу даже Масхадову предлагали совместными силами устранить Басаева.
+8
0
+8
Единственный раз был в Грузии, в Тбилиси, весной 1991г, сразу после выхода из СССР. Хорошо, гостеприимно приняли, единственный раз пил настоящую 🍾 ,,Хванчкару,, и во время ужина обсуждали окружающий нас мир с принимающей стороной, глава семейства 40-50и лет и его сын, чуть старше меня и чуть больше двадцати. Меня, юного демократа🙄, хозяева удивили отношением к своим автономиям, реприссивно принудительный отказ от самоуправления, так как те отказались от выхода из большого союза, едина и неделима ненька Грузия. Оба хозяина сошлись во мнении, что осетины -,,козлы,, и мочить их надо уже прям сейчас, а вот по поводу абхазов мнения разошлись, старший сказал - они нормальные ребята, младший предложил осетинский сценарий. Оба считали, что они демократические демократы, я подумал - националисты и шовинисты, так и подтачивается вера в идеологию.
+9
-1
+8
Ну нельзя не спросить теперь, а Крым чей?
+7
-1
+6
Ответ waleri
Южнее Абхазии вдоль побережья Черного моря расположена Аджария. Просто сравните уровень развития Сухуми и Батуми, ничего личного.
Ходят слухи, что Аджария - это уже практически Турция
+7
-1
+6
Ответ Глеб Глебыч
вообще-то в абхазии до сих пор 20% населения составляют грузины, и сам Твалтвадзе родился в Сухуми, и в целом до войны грузины составляли большинство в Абхазии с начала 20 века, но были вынуждены покинуть свою родину. почему их мнение не берётся в учёт ?
Vae victis (С)

В целом, развязать войну в Абхазии и потом слить её малочисленным абхазам надо было суметь. Гамсахурдия и грузины в целом отлично выступили.
+6
0
+6
Ответ ZjzoRe
Комментарий скрыт
Конечно, другое. Абхазия вошла в состав СССР отдельно от Грузии. Грузия, выйдя из состава СССР, денонсировала административные документы, принятые при СССР. В том числе потерял легитимность и акт о присоединении Абхазской ССР к Грузии на правах АО.
Чечня вошла в состав СССР, будучи в составе РСФСР. Процедура выхода из РСФСР, прописанная в конституции РСФСР, соблюдена не была.
+7
-2
+5
Грузия совершила ту же самую ошибку, что и Украина - насильное строительство унитарного государства, там где была необходима федерализация.

Нужно было всем слушать ультраправого Черновола, вместо популистов второго эшелона из ЦК
+8
-3
+5
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