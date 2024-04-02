Твалтвадзе о 90-х: «Кризис ломал судьбы и жизни. Люди набрасывались на продукты, будто это последняя еда в жизни»

Григорий Твалтвадзе в интервью Sports поделился воспоминаниями о 90-х.

– Вы стали директором в тяжелые времена – начало 90-х.

– Это были страшные дни для учителей, которые на тот момент получали по 300-400 рублей. Наша школа находилась в глухом зиловском районе в Чертаново. Приходили двоечники, которые по ночам мыли машины где-то на заправке, и говорили классным руководителям: «Я за ночь 500 рублей заработал. Ты че ваще?»

Помню, я учительницу застал в слезах. Говорю: «Что случилось?» – «Григорий Саныч, я сейчас была в квартире родителей, а там дверей нет». – «В смысле?» – «Межкомнатных дверей. Отец пропил».

– Как жить на ту зарплату?

– Конец 1980-х – начало 1990-х – это время, когда кризис ломал судьбы и жизни. До этого я получал 280 рублей завучем по внеклассной работе. Это было абсолютно нормально, на все хватало. А когда цены начали скакать, началась беда. Мама работала в медпункте на птицефабрике, ей оттуда приносили, как я их называл, гончих кур. Потому что они были синего цвета. Это помогало.

Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни, – сказал комментатор в интервью .

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