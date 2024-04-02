Твалтвадзе о 90-х: «Кризис ломал судьбы и жизни. Люди набрасывались на продукты, будто это последняя еда в жизни»
Григорий Твалтвадзе в интервью Sports поделился воспоминаниями о 90-х.
– Вы стали директором в тяжелые времена – начало 90-х.
– Это были страшные дни для учителей, которые на тот момент получали по 300-400 рублей. Наша школа находилась в глухом зиловском районе в Чертаново. Приходили двоечники, которые по ночам мыли машины где-то на заправке, и говорили классным руководителям: «Я за ночь 500 рублей заработал. Ты че ваще?»
Помню, я учительницу застал в слезах. Говорю: «Что случилось?» – «Григорий Саныч, я сейчас была в квартире родителей, а там дверей нет». – «В смысле?» – «Межкомнатных дверей. Отец пропил».
– Как жить на ту зарплату?
– Конец 1980-х – начало 1990-х – это время, когда кризис ломал судьбы и жизни. До этого я получал 280 рублей завучем по внеклассной работе. Это было абсолютно нормально, на все хватало. А когда цены начали скакать, началась беда. Мама работала в медпункте на птицефабрике, ей оттуда приносили, как я их называл, гончих кур. Потому что они были синего цвета. Это помогало.
Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни, – сказал комментатор в интервью Sports.
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Еще неизвестно что будет после путина, когда он уйдет, когда война закончится и когда оттуда вернутся те, у кого руки в крови и которые не захотят снова на МРОТ жить, а захотят те же 300 тысяч.
И потом, реформы середины девяностых дали свои плоды уже в конце 20 века и начале 21-го.
Да и сейчас, во время пандемии и в феврале 22го, гречку и туалетную бумагу сметали дай бог
Вообще я серьезно. Как властям удалось вбить в голову истории про ужасы 90-х при этом совершенно закрывая глаза на 80-е и все остальные годы советской власти я категорически не понимаю. В голове типичного жителя России 31 декабря 1989 года люди жили практически в раю, а 1 января 1990 весь этот рай вдруг развалился. При этом мало кто задаётся вопросом, почему слова "дефицит" и "достать" были частью жизни каждого человека, почему вся страна подтирала задницу газетами, а мечтой советского человека были румынская стенка, чешские сапоги или западная/японская видеотехника?
Пока не так заметно для простых россиян, но это ещё не конец. Потерпите
совпадение ???
Я понимаю что с течением времени все понемного начинает обрастать мифами но все-таки пока прошло не так много лет