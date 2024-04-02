Твалтвадзе о 90-х: «Кризис ломал судьбы и жизни. Люди набрасывались на продукты, будто это последняя еда в жизни»

Теги Григорий Твалтвадзе телевидение происшествия Sports.ru кризис деньги Футбол

Григорий Твалтвадзе в интервью Sports поделился воспоминаниями о 90-х.

– Вы стали директором в тяжелые времена – начало 90-х.

– Это были страшные дни для учителей, которые на тот момент получали по 300-400 рублей. Наша школа находилась в глухом зиловском районе в Чертаново. Приходили двоечники, которые по ночам мыли машины где-то на заправке, и говорили классным руководителям: «Я за ночь 500 рублей заработал. Ты че ваще?»

Помню, я учительницу застал в слезах. Говорю: «Что случилось?» – «Григорий Саныч, я сейчас была в квартире родителей, а там дверей нет». – «В смысле?» – «Межкомнатных дверей. Отец пропил».

– Как жить на ту зарплату?

– Конец 1980-х – начало 1990-х – это время, когда кризис ломал судьбы и жизни. До этого я получал 280 рублей завучем по внеклассной работе. Это было абсолютно нормально, на все хватало. А когда цены начали скакать, началась беда. Мама работала в медпункте на птицефабрике, ей оттуда приносили, как я их называл, гончих кур. Потому что они были синего цвета. Это помогало.

Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни, – сказал комментатор в интервью Sports.

«Матч ТВ» полгода не платил за фильмы». Интервью Твалтвадзе про СССР, похищение в 90-х и приспособленцев

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60 комментариев
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А девяностые годы они сами по себе возникли? Или же проблемы еще начали копиться при СССР, а потом просто все вывалилось наружу? Это не лучшее время было, но не надо его излишне демонизировать.
Еще неизвестно что будет после путина, когда он уйдет, когда война закончится и когда оттуда вернутся те, у кого руки в крови и которые не захотят снова на МРОТ жить, а захотят те же 300 тысяч.
И потом, реформы середины девяностых дали свои плоды уже в конце 20 века и начале 21-го.
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Страшные 90-е - это не повод оправдывать любые решения нынешней власти с формулировкой "что, хотите как в 90-е?"
+82
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+48
Магазины стояли пустые с конца восьмидесятых по 1992 год, потому что были на все товары были установлены государственные цены. При этом, печатный станок работал на полную мощность. Деньги обесценивались с каждым днем. Производить и торговать по фиксированным ценам было невыгодно. Вся торговля ушла под прилавок. С 1992 года отпустили цены. Да, инфляция была бешенная, но товары в магазинах начали появляться. К концу девяностых ситуация более-менее нормализовалась. Люди бросались на продукты, если их "выбрасывали" на продажу в магазине это как раз в совке. И километровые очереди - это тоже оттуда. У Твалтвадзе все смешалось в голове.
+38
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+31
Ответ Aleksey Yashin
"Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни" Да и сейчас, во время пандемии и в феврале 22го, гречку и туалетную бумагу сметали дай бог
Это от глупости, а тогда реально ни хлеба не достать, ни денег на него, невероятно ужасное время для жизни
+39
-12
+27
Ответ Aleksey Yashin
"Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни" Да и сейчас, во время пандемии и в феврале 22го, гречку и туалетную бумагу сметали дай бог
Не сравнивай палец с детородным органом, если не застал как выглядели полки магазинов в 1991 и не стоял в часовой очереди за хлебом.
+30
-9
+21
"Люди набрасывались на все продукты, что не вывозили в зал универсама, как будто это последняя еда в их жизни"

Да и сейчас, во время пандемии и в феврале 22го, гречку и туалетную бумагу сметали дай бог
+37
-20
+17
Естественно набрасывались, потому что в СССР столько товаров не было, полки пустые стояли. Если бы не ножки Буша, вообще бы как в КНДР голод начался
+21
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+11
Ответ Tun
Это от глупости, а тогда реально ни хлеба не достать, ни денег на него, невероятно ужасное время для жизни
Не достать было колбасу и куртку в советском союзе. А в 90х началось сосредоточение всего капитала в руках нескольких человек. И тест - сколько нужно российскому человеку, чтобы он смог прожить на эти крохи, и даже чувствовал себя счастливым. к концу 90х началу 2000х опытным путём это выяснили. До 2008 примерно даже расслабились, дали народу чуть больше. Ну а с с десятых годов жестко на контроле держат - как скот. Не больше ни меньше, ровно более менее для комфортного выживания. А народ и рад «сытости» и спасибо, что не 90е
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+7
Ответ Ебздрогыч
Страшные 90-е - это не повод оправдывать любые решения нынешней власти с формулировкой "что, хотите как в 90-е?"
Но и не повод писать и говорить, что за это время ничего хорошего в лучшую сторону не изменилось.
+18
-11
+7
Ответ Ебздрогыч
Страшные 90-е - это не повод оправдывать любые решения нынешней власти с формулировкой "что, хотите как в 90-е?"
Оправдывать любые, конечно, не надо, а вот те, что не дадут повторить 90-е, не только можно, но и нужно.
+21
-15
+6
Ответ Tun
Это от глупости, а тогда реально ни хлеба не достать, ни денег на него, невероятно ужасное время для жизни
В девяностые хлеба было недостать? Это в каком регионе? Звучит как звездеж...
+8
-3
+5
Ответ Kenai Tahov
Опять страшилки про 90-е. Ещё 25 лет слушать этот бред?
И то верно, что это он там наговаривает про благословенное время всеобщего благоденствия, светлых перемен и колоссальных возможностей для каждого.
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Один из самых нелюбимых комментаторов 90-х.
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Какие мрачные времена я застал, оказывается.
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Ответ Чебурашка от Гены
Всё правда. Зато нынешние либерахи, кто не жил в то время или был ребёнком, ноют, что жизни нет никакой в России. Мрачные времена . Рэкет, бандиты, тёмные улицы, коррупция во всем и везде, обманутый народ, по телеку Кашпировские с Чумаками воду заряжают, финансовые пирамиды в рекламе. Ельцин пьяный танцует по телеку.
Сейчас свой есть Кашпировский, даже костюмы у них похожие. Только тот Кашпировский давал надежду людям, а этот говорит белгородцам заткнуться и терпеть
+7
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Ответ -DF-
Оправдывать любые, конечно, не надо, а вот те, что не дадут повторить 90-е, не только можно, но и нужно.
Повторить 90-е, не получится пока не настанут 80-е, то есть ещё 60 лет надо ждать.

Вообще я серьезно. Как властям удалось вбить в голову истории про ужасы 90-х при этом совершенно закрывая глаза на 80-е и все остальные годы советской власти я категорически не понимаю. В голове типичного жителя России 31 декабря 1989 года люди жили практически в раю, а 1 января 1990 весь этот рай вдруг развалился. При этом мало кто задаётся вопросом, почему слова "дефицит" и "достать" были частью жизни каждого человека, почему вся страна подтирала задницу газетами, а мечтой советского человека были румынская стенка, чешские сапоги или западная/японская видеотехника?
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Ответ Coongur
Аххахх) Про плоды реформ 90-х смешно. До сих пор эти плоды разгребаются. Все же ясно как Божий день: Втянуть СССР в бессмысленную и бесконечную гонку вооружений и Афганистан при минимальных ценах на ресурсы, фактически обанкротив государство, потмоу что кроме ресурсов у нас только венчурные блин инвестиции в страны 3 мира, которые кинули сразу после прекращения вливаний, разыграть по традиционным схемам где-то межнациональную карту, где-то внутриполитическую, разделив страну, поставить везде на ключевые посты представителей 5 колонны, набивающих карманы и просто наивных дурачков, верящих во всю эту либеральную демократию и свободный рынок. Профит.
После фразы- "втянуть", читать дальше нет смысла. Что же это за госусударство у нас, если везде втянули, вынудили, обманули? Или это просто риторика?
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Ну не знаю, наша семья наоборот в 90-ые поднялась. Столько новых вещей тогда появилось из зарубежа, которые казались просто апофеозом крутизны. А сейчас уже такого ощущения нет... ну выйдет новая модель айфона, тоска ведь(
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+1
Врет. Никто не набрасывался на еду. У многих было денег немного,но выкручивались как могли. Можно вообще картошку вкусно пожарить, капусту домашнюю квашенную положить и сала холодного пару кусочков. Экономно и вкусно. Алкоголь был дешевый,но много паленого было. 90 были веселыми годами надежды.
+7
-6
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Ответ -DF-
Оправдывать любые, конечно, не надо, а вот те, что не дадут повторить 90-е, не только можно, но и нужно.
Как раз сейчас власть всеми силами тащит страну к повторению 90-х: война, рост военных расходов и перекос бюджета, повышение пенсионного возраста, ограничение торговли, исчезновение части товаров из-за санкций, инфляция в 15%, слабый рубль, волна эмиграции.
Пока не так заметно для простых россиян, но это ещё не конец. Потерпите
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А девяностые годы они сами по себе возникли? Или же проблемы еще начали копиться при СССР, а потом просто все вывалилось наружу? Это не лучшее время было, но не надо его излишне демонизировать. Еще неизвестно что будет после путина, когда он уйдет, когда война закончится и когда оттуда вернутся те, у кого руки в крови и которые не захотят снова на МРОТ жить, а захотят те же 300 тысяч. И потом, реформы середины девяностых дали свои плоды уже в конце 20 века и начале 21-го.
Почему народ ждет итогов буржуйских реформ по 5-10 лет, а буржуи выгоду реформ получают на следующий день? А еще средний срок чинуши 5 лет. Удобно как то получается.
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Ответ maks44
Магазины стояли пустые с конца восьмидесятых по 1992 год, потому что были на все товары были установлены государственные цены. При этом, печатный станок работал на полную мощность. Деньги обесценивались с каждым днем. Производить и торговать по фиксированным ценам было невыгодно. Вся торговля ушла под прилавок. С 1992 года отпустили цены. Да, инфляция была бешенная, но товары в магазинах начали появляться. К концу девяностых ситуация более-менее нормализовалась. Люди бросались на продукты, если их "выбрасывали" на продажу в магазине это как раз в совке. И километровые очереди - это тоже оттуда. У Твалтвадзе все смешалось в голове.
интересный момент...магазины стояли пустые а склады набиты были битком импортными продуктами которые вдруг в 1 день появились сразу после того как ельцин возглавил процесс...
совпадение ???
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Ответ Матрос Кот
Врет. Никто не набрасывался на еду. У многих было денег немного,но выкручивались как могли. Можно вообще картошку вкусно пожарить, капусту домашнюю квашенную положить и сала холодного пару кусочков. Экономно и вкусно. Алкоголь был дешевый,но много паленого было. 90 были веселыми годами надежды.
А сало, капуста и картошка - сами в холодильнике появлялись?
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Ответ Матрос Кот
Врет. Никто не набрасывался на еду. У многих было денег немного,но выкручивались как могли. Можно вообще картошку вкусно пожарить, капусту домашнюю квашенную положить и сала холодного пару кусочков. Экономно и вкусно. Алкоголь был дешевый,но много паленого было. 90 были веселыми годами надежды.
Всё правильно говорите, нет хлеба - ешьте пирожные. Вы вообще жили в то время?
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Ответ Marcus-light
Легко помнить последствия и замалчивать причину. Кризис начала 90-х, да и вся котовасия того десятилетия, была связана с тем, что не самые честные, а еще хуже совсем не умные люди, торчали у власти с начала 80-х. В 90-е их сменили популисты, которые искренне хотели и пытались все исправить, но не хватало знаний и умений. Тем не менее, во многом это привело к улучшениям 2000-х. Сейчас, к счастью, в руководстве страны еще есть умные люди, которые ловко управляют ситуацией, но к сожалению им приходится справляться еще и с вороватыми популистами. Интересно было бы помотреть на то, что из этого выйдет. Откуда-нибудь из Австралии.
Искренне? Что делали люди пришедшие к власти вместе с Ельциным так то что искренне и самозабвенно ломали, пилили и распродавали все до чего могли дотянуться. Что нельзя было украсть значит надо было развалить. Люди в такой парадигме тоже были не особо нужны. Чубайс об этом говорил открытым текстом

Я понимаю что с течением времени все понемного начинает обрастать мифами но все-таки пока прошло не так много лет
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Ответ ГШ68
А сало, капуста и картошка - сами в холодильнике появлялись?
Огороды и подсобное хозяйство. Не знаю как в больших городах, но в районных центрах уже это было сплошь и рядом.
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Ответ justbored
Какие мрачные времена я застал, оказывается.
не говори...голодали двери продавали а вот завуч по внеклассной работе ел кур гончих )))))))
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Ответ Derben93
После фразы- "втянуть", читать дальше нет смысла. Что же это за госусударство у нас, если везде втянули, вынудили, обманули? Или это просто риторика?
Американцы обманули нас, поэтому мы убили президента Афганистана (который сам был из компании ставленников СССР) и ввели туда свои войска.
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Опять страшилки про 90-е. Ещё 25 лет слушать этот бред?
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Ответ roma.atyakshev
Комментарий скрыт
Миллионы умерших, демографическая яма, бум наркотиков, очереди за туалетной бумагой - это вы как раз про Россию 2020-2024 год, правильно? =)
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