Защитник «Спартака» Чернов: «Надежда на золотые медали еще есть. Было бы глупо с ней прощаться»

Никита Чернов заявил, что «Спартак» еще надеется на чемпионство.

Команда Гильермо Абаскаля с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице , отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков за девять туров до конца чемпионата.

– Можно ли прощаться с чемпионством, или надежда есть?

– Надежда на золотые медали еще есть, конечно. Никто с ней не прощается, было бы глупо это делать, – сказал .

В следующем туре Мир РПЛ « » сыграет против «Динамо» в гостях.