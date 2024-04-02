Защитник «Спартака» Чернов: «Надежда на золотые медали еще есть. Было бы глупо с ней прощаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Матч ТВ Футбол

Никита Чернов заявил, что «Спартак» еще надеется на чемпионство.

Команда Гильермо Абаскаля с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков за девять туров до конца чемпионата.

– Можно ли прощаться с чемпионством, или надежда есть?

– Надежда на золотые медали еще есть, конечно. Никто с ней не прощается, было бы глупо это делать, – сказал Чернов.

В следующем туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет против «Динамо» в гостях.

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29 комментариев
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Из десятки бы не вылететь, с такими надеждами)
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Они там реально верят в то что говорят или для смеха такое говорят?
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Хм… До 1 места 9 очков, до 11 6 очков. Главное- верить, и все получится
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Поздравляю с чемпионством! 🥇
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ну что он несёт, какие надежды? в 5-ку бы попасть, такой футбол нам не нужен, пол команды на выход, вместе с рыжим!!!!!!!
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Глупый ответ на глупый вопрос.
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А разве им уже не выдали по результатам трёх туров?
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Вроде уже после первых туров получили, какие ещё медали нужны?
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Ответ Exentiont
Хм… До 1 места 9 очков, до 11 6 очков. Главное- верить, и все получится
Надо стремиться в сторону где очков меньше. Чего КБ, от всей души желаю! 😂
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
"Спартак чемпион"
Да-да, а пользователь с ником "Спартак сила" - умный человек, а вовсе не посмешище для окружающих! Именно так оно и есть! Никаких сомнений.
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Было бы глупо на них надеяться😁😁😁
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Глупо - рассуждать о чемпионстве с 6-го места и без игры. Но с другой стороны, игрок не виноват, что такие вопросы задают. Может, журналист тролль, а может просто тупой. Скорее всего, всё вместе.
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Зенит за 21 матч проиграл 4. Чтобы Спартак хотя бы догнал Зенит , надо чтобы он три игры выиграл, а зенит проиграл . Это невероятный сценарий )
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Осталось только в футбол научиться играть.
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Кто? Я уже и забыл про него. Думал он в срартак-2 играет.
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с такой икрой было (бы) глупо вообще об этом говорить
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Believe (c)
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Довольно глупо надеяться,чувак. Шансов 0
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"Никто с ней не прощается, было бы глупо это делать"
Спартачи в своем репертуаре.
"Мы - Спартак, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели и теперь мы боремся за победу в чемпионате! Бла-бла-бла, бла-бла-бла!"
А в реалии - 6-е место, и то не факт, что они там удержатся.
Весь запал в болтовню уходит, на то, чтобы играть, сил у них уже не остается.
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просто выиграть все матчи и тогда уже смотреть, что получится
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может хватит языком трепать,и начинать пахать на поле.
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Уже много лет меня интересует ответ на один вопрос: почему спартаковцы (игроки, руководство, болельщики) так любят смешить людей и выставлять себя в очень неприглядном свете с точки зрения своего ума и интеллекта?
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Им самим не смешно?.... Для начала нужно хотя бы "уралы" обыгрывать
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Да с такой игрой хоть бы в шестерке остаться
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уважаемый Никита Чернов
Перестаньте говорить ерунду и молоть чепуху
Грубить не хочу и не буду ...
Если говорить все время : Сахар.. Во рту слаще не станет
Вы лично и вся остальная ваша команда во главе с Величайшим Стратегом ( правда не разу не доказавшим свою принадлежность хоя бы к хорошим стратегам) никак не можете претендовать на золото чемпионата.. Потому что вы .... НЕ МОЖЕТЕ.....
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Глупо надеяться на то, что лидеры проиграют все матчи для того, чтобы у Спартака появился шанс стать чемпионом...
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С такими защитниками 4-5 за счастье
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