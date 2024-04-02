Защитник «Спартака» Чернов: «Надежда на золотые медали еще есть. Было бы глупо с ней прощаться»
Никита Чернов заявил, что «Спартак» еще надеется на чемпионство.
Команда Гильермо Абаскаля с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков за девять туров до конца чемпионата.
– Можно ли прощаться с чемпионством, или надежда есть?
– Надежда на золотые медали еще есть, конечно. Никто с ней не прощается, было бы глупо это делать, – сказал Чернов.
В следующем туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет против «Динамо» в гостях.
Да-да, а пользователь с ником "Спартак сила" - умный человек, а вовсе не посмешище для окружающих! Именно так оно и есть! Никаких сомнений.
Спартачи в своем репертуаре.
"Мы - Спартак, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели и теперь мы боремся за победу в чемпионате! Бла-бла-бла, бла-бла-бла!"
А в реалии - 6-е место, и то не факт, что они там удержатся.
Весь запал в болтовню уходит, на то, чтобы играть, сил у них уже не остается.
Перестаньте говорить ерунду и молоть чепуху
Грубить не хочу и не буду ...
Если говорить все время : Сахар.. Во рту слаще не станет
Вы лично и вся остальная ваша команда во главе с Величайшим Стратегом ( правда не разу не доказавшим свою принадлежность хоя бы к хорошим стратегам) никак не можете претендовать на золото чемпионата.. Потому что вы .... НЕ МОЖЕТЕ.....