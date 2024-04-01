Религиовед Лункин о словах Абаскаля: «Если человек связывает ожидания с победой, он может обратиться к богу. Ничего странного. Вера – источник дополнительной мотивации»

Религиовед Роман Лункин высказался о словах Гильермо Абаскаля про бога.

Напомним, перед матчем 22‑го тура Мир , в котором « » принимал «Урал» (0:0), главный тренер московской команды заявил, что состав ему подсказывает бог.

«Любой верующий человек может обращаться к богу и заявлять, что ему помогает бог. В этом нет ничего зазорного. Для каждого верующего совершенно естественно, что бог помогает в целом и по отдельным молитвам, с которыми человек обращается. Если человек связывает свои ожидания с победой, он может обратиться к богу. В этом нет ничего странного для человека любой веры.

Вера является источником определенных ценностей и символов, поэтому к ней часто обращаются и политики, и спортсмены, и бизнесмены. Это источник дополнительной мотивации, которая вдохновляет людей.

В этом смысле у нее есть и практическое значение, которое может помогать в достижении определенных результатов», – отметил религиовед и руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля