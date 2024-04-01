Религиовед Лункин о словах Абаскаля: «Если человек связывает ожидания с победой, он может обратиться к богу. Ничего странного. Вера – источник дополнительной мотивации»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ религия Гильермо Абаскаль Футбол

Религиовед Роман Лункин высказался о словах Гильермо Абаскаля про бога.

Напомним, перед матчем 22‑го тура Мир РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Урал» (0:0), главный тренер московской команды заявил, что состав ему подсказывает бог.

«Любой верующий человек может обращаться к богу и заявлять, что ему помогает бог. В этом нет ничего зазорного. Для каждого верующего совершенно естественно, что бог помогает в целом и по отдельным молитвам, с которыми человек обращается. Если человек связывает свои ожидания с победой, он может обратиться к богу. В этом нет ничего странного для человека любой веры.

Вера является источником определенных ценностей и символов, поэтому к ней часто обращаются и политики, и спортсмены, и бизнесмены. Это источник дополнительной мотивации, которая вдохновляет людей.

В этом смысле у нее есть и практическое значение, которое может помогать в достижении определенных результатов», – отметил религиовед и руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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20 комментариев
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Религиовед Лункин... Перспективный ник
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А где Абаскалевед Мостовой?
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Где высказвание Гундяева?
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О,боже:сделай Спартак на Барселону похожей.......
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Слава Богу, я атеист
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Господи! Проблемы с чувством юмора? Если бы Абаскаль высказался в открытую, это звучало бы примерно так: "Идите вы с вашими советами...!" И ещё: Если бы Абаскаль действительно просил совета у всевышнего, то мы могли бы сделать вывод, что бог плохо разбирается в футболе.
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Ещё мнения экзорциста не хватает
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Абаскаль же сказал, что его бог не религиозный
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ещё мнения экзорциста не хватает
Я бы его мнение о Милонове с удовольствием послушал.
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Ответ Akmal' Yuldashev
Слава Богу, я атеист
А с Абпскалем не все так однозначно ))
Возможно верит в Макаронного монстра или дьяволопоклонник .
Он не уточнил - просто открестился от Бога
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Вера..Марлон
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Ответ Леонид Вилькин
О,боже:сделай Спартак на Барселону похожей.......
мы на МЮ похожи.)
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Ответ Леонид Вилькин
О,боже:сделай Спартак на Барселону похожей.......
не дай Бог
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Ответ optimus primus
а терминаторы, кстати, верят в бога?
Лично я, скорее, отношусь с уважением к православной культуре, которая в своё время определила конфигурацию нашей страны. В церковь не хожу, не крещеный. За остальных терминаторов не в курсе.
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Ответ Алешка Терминатор
Может, и дополнительный источник мотивации. Но в интервью про это явно не надо говорить.
а терминаторы, кстати, верят в бога?
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Вера является источником определенных ценностей и символов, поэтому к ней часто обращаются и политики, и спортсмены, и бизнесмены. Это источник дополнительной мотивации, которая вдохновляет людей.

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Самый лучший бог у Рамзана Кадырова

Его вера в его бога точно источник определенных ценностей
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Матч ТВ продолжает пробивать днище? Вместо того что бы тихо слить тему со своим вбросаами и глупыми вопросами, они продолжают педалировать тему
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Это еще чё за бред на сайте спортивных новостей?! )
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Может, и дополнительный источник мотивации. Но в интервью про это явно не надо говорить.
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