Ловчев о том, что «Спартак» не забивает после рестарта РПЛ: «Давайте пошаманим, попросим футбольных богов – Марадону, Пеле. Вопрос простой – где-то не получается, где-то не везет»

Евгений Ловчев высказался о том, что «Спартак» не забивает в Мир РПЛ после паузы.

«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну, давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: , . Ребята, помогите как‑то.

Надо лезть в штрафную – все равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», – сказал .

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера