Ловчев о том, что «Спартак» не забивает после рестарта РПЛ: «Давайте пошаманим, попросим футбольных богов – Марадону, Пеле. Вопрос простой – где-то не получается, где-то не везет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Диего Марадона Пеле Евгений Ловчев Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев высказался о том, что «Спартак» не забивает в Мир РПЛ после паузы.

«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну, давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то.

Надо лезть в штрафную – все равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», – сказал Ловчев.

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4 комментария
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Марадонне молятся, люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри....
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Да оставьте вы бога в покое со своим спартаком
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Ловчев почему так за Промеса впрягался? Неужели легендарный спартаковский уголовник и наркоторговец помогал ему "шаманить" какими-то специальными веществами?
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Шестикрыл тоже к богам решил обратиться...
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