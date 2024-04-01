Ловчев о том, что «Спартак» не забивает после рестарта РПЛ: «Давайте пошаманим, попросим футбольных богов – Марадону, Пеле. Вопрос простой – где-то не получается, где-то не везет»
Евгений Ловчев высказался о том, что «Спартак» не забивает в Мир РПЛ после паузы.
«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну, давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то.
Надо лезть в штрафную – все равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», – сказал Ловчев.
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
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