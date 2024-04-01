«Как и «Спартак». Никита Чернов считает, что «Краснодар» еще борется за титул РПЛ
Никита Чернов заявил, что «Спартак» претендует на победу в чемпионате России.
– Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ?
– Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы.
– Считаете ли вы, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке?
– Думаю, да, как и мы, – сказал защитник «Спартака».
То есть не борется никак вообще?
Но думаю, все же, у Краснодара есть реальные шансы на титул РПЛ, в отличии от Спартака, шансы которого Opta Sports оценивает как 0.0%.
Если бы игроки Спартака играли хотя бы на 10% от своих понтов, то Спартак каждый год становился бы чемпионом. Но вот только все их понты одними только словами и ограничиваются.
Как он еще умудряется офсайдную держать, уму не постижимо)
Хахаха