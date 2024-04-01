«Как и «Спартак». Никита Чернов считает, что «Краснодар» еще борется за титул РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Никита Чернов Футбол

Никита Чернов заявил, что «Спартак» претендует на победу в чемпионате России.

– Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ?

– Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы.

– Считаете ли вы, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке?

– Думаю, да, как и мы, – сказал защитник «Спартака».

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10 комментариев
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Никита забыл упомянуть Урал, Рубин и Факел. Тоже претендуют, как и Спартак...
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Никита, а у тебя есть ожерелье, которое отпугивает нарглов?
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"Борется, как и Спартак"
То есть не борется никак вообще?
Но думаю, все же, у Краснодара есть реальные шансы на титул РПЛ, в отличии от Спартака, шансы которого Opta Sports оценивает как 0.0%.
Если бы игроки Спартака играли хотя бы на 10% от своих понтов, то Спартак каждый год становился бы чемпионом. Но вот только все их понты одними только словами и ограничиваются.
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Ответ Peter Parker
Никита, а у тебя есть ожерелье, которое отпугивает нарглов?
Только вещества, привлекающие полицию.
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Что они курят? Или эта зараза от Абаскаля идёт? Какой титул? Вы вообще ни за что не боретесь! Вы стали середняками! Вы не лучше Урала, ваше место номер шесть!
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Парень вообще не различает линий.
Как он еще умудряется офсайдную держать, уму не постижимо)
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А ещё Никита считает себя футболистом.
Хахаха
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Я надеюсь, что Никита сказал так только потому, что должен был, а не потому, что действительно так считает. Неправильно надеяться на чемпионство с такой игрой. Боритесь за Кубок, там у вас игра почему-то лучше, про чемпионство можно забыть. Не вылетите только за пределы первой восьмёрки, а то уж как-то совсем стыдно будет
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Позитивный настрой это хорошо, главное чтоб позитив не превращался в бред )
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Н.Чернов после перехода из "Крыльев" в "Спартак" почти незаметно, но превратился в постоянно запасного защитника и главного внештатного респондента команды.
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