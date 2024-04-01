«Как и «Спартак». Никита Чернов считает, что «Краснодар» еще борется за титул РПЛ

Никита Чернов заявил, что «Спартак» претендует на победу в чемпионате России.

– Кто сейчас ближе всего к чемпионству в ?

– Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы.

– Считаете ли вы, что « » все еще в чемпионской гонке?

– Думаю, да, как и мы, – сказал защитник « ».