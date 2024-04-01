Черданцев о «Зените»: «Их настрой непонятен – нельзя жить только матчами против «Спартака». С такой игрой не давал бы никаких гарантий золота»

Георгий Черданцев разочарован настроем «Зенита» в весенней части сезона.

«Я ожидал большего в исполнении « » в Самаре. Удивляет такой настрой команды. Игра Вендела для меня очень показательна – был эпизод, когда он стоял на фланге, делая вид, что поддерживает атаку. Когда ему дали пас, он откровенно с большим пренебрежением пульнул мяч назад защитникам.

Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против « », сезон состоит из большего количества матчей. С таким составом болельщики «Зенита» вправе требовать от команды более атакующего футбола. Что у команды происходит с настроением? В преддверии кубковой встречи «Зенит» разочаровал больше, чем «Спартак».

Есть сомнения, что «Зенит» не упустит чемпионство. Если команда будет играть в таком настроении дальше, то никаких гарантий золота я бы не давал. Они уже должны были спокойно уйти в отрыв, учитывая, сколько очков растерял « », – сказал комментатор « ».