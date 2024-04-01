Черданцев о «Зените»: «Их настрой непонятен – нельзя жить только матчами против «Спартака». С такой игрой не давал бы никаких гарантий золота»
Георгий Черданцев разочарован настроем «Зенита» в весенней части сезона.
«Я ожидал большего в исполнении «Зенита» в Самаре. Удивляет такой настрой команды. Игра Вендела для меня очень показательна – был эпизод, когда он стоял на фланге, делая вид, что поддерживает атаку. Когда ему дали пас, он откровенно с большим пренебрежением пульнул мяч назад защитникам.
Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против «Спартака», сезон состоит из большего количества матчей. С таким составом болельщики «Зенита» вправе требовать от команды более атакующего футбола. Что у команды происходит с настроением? В преддверии кубковой встречи «Зенит» разочаровал больше, чем «Спартак».
Есть сомнения, что «Зенит» не упустит чемпионство. Если команда будет играть в таком настроении дальше, то никаких гарантий золота я бы не давал. Они уже должны были спокойно уйти в отрыв, учитывая, сколько очков растерял «Краснодар», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Радоваться чему? Ничьей при отсутствии игры и одному опасному удару? Я понимаю, если бы эта игра была бы за 6 очков или ничья нужна кровь из носу… но тут позор и дно