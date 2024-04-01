Черданцев о «Зените»: «Их настрой непонятен – нельзя жить только матчами против «Спартака». С такой игрой не давал бы никаких гарантий золота»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Черданцев Краснодар Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев разочарован настроем «Зенита» в весенней части сезона.

«Я ожидал большего в исполнении «Зенита» в Самаре. Удивляет такой настрой команды. Игра Вендела для меня очень показательна – был эпизод, когда он стоял на фланге, делая вид, что поддерживает атаку. Когда ему дали пас, он откровенно с большим пренебрежением пульнул мяч назад защитникам.

Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против «Спартака», сезон состоит из большего количества матчей. С таким составом болельщики «Зенита» вправе требовать от команды более атакующего футбола. Что у команды происходит с настроением? В преддверии кубковой встречи «Зенит» разочаровал больше, чем «Спартак».

Есть сомнения, что «Зенит» не упустит чемпионство. Если команда будет играть в таком настроении дальше, то никаких гарантий золота я бы не давал. Они уже должны были спокойно уйти в отрыв, учитывая, сколько очков растерял «Краснодар», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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30 комментариев
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Зенит живет чемпионствами, а не отдельными играми, а вот Спартак, да, только играми с Зенитом ) Легендарные 0:0 на Крестовском в этом марте навсегда золотыми буквами вписаны в историю Спартака ))
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Черданцев " тупо" пиарит Спартак ,за счёт Зенита.
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Ответ Филипп Юзбашев
Все говорит об обратном) у спартака хватает проблем, что бы думать о зените. А вот зенит, в каждой новости упоминает спартак, потому что без него, всем без разницы на события в Питере)
И игроки Спартака постоянно говорят о Зените и такие как ты всегда в комментах в новостях про Зенит и когда Зенит приезжает на Открывашку собирает там больше чем любая другая игра )
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Ответ Ничего Смешного
Так со спартаком жалкие нули и ничего толкового не было. Ужасный матч был
Зато ,, народные " как тогда радовались
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" ..Вендел с пренебрежением пульнул мяч защитнику.." - о Спартаке думает ,,решил Черданцев.))))
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Ещё один эксперт уровня Володьки.
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Георгий - московский картофель......
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Так со спартаком жалкие нули и ничего толкового не было. Ужасный матч был
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Раз Жора делает такие заявления - значит, Зенит уже чемпион!
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+2
не думал, что соглашусь когда-нибудь с Жорой, но тут согласен...Вендела и Клауда надо посадить на лавку на пару игр за такой футбол...а Богданычу неуд за неумение мотивировать футболистов
+4
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После этих слов Черданцева интрига в чемпионате окончательно умерла, можно поздравлять Зенит с чемпионством)
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Да зениту и на Спартак наплевать)
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По-моему газон норм был, учитывая весеннюю часть. А команды не должны выкладываться? У нас 2 паузы, после них ещё месяц в игру входить?)
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За выигрыш у Спартака премиальные от опухшего Миллера зашкаливают
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Ответ Ничего Смешного
Так со спартаком жалкие нули и ничего толкового не было. Ужасный матч был
А это уже к рпл вопросы. Как можно ставить матч такой сразу после перерыва в 2 месяца. На относительно унылом газоне.
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Ответ Андрей Колбанцев
Зато ,, народные " как тогда радовались
Радости на было, только печаль что на попал Игнатов.
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Ответ el ruso guapo
А это уже к рпл вопросы. Как можно ставить матч такой сразу после перерыва в 2 месяца. На относительно унылом газоне.
На оправдание похоже
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Ответ Андрей Колбанцев
Зато ,, народные " как тогда радовались
Ну я сам болею за Спартак, только меня что красные, что голубые(впервые меньше) минусовали.
Радоваться чему? Ничьей при отсутствии игры и одному опасному удару? Я понимаю, если бы эта игра была бы за 6 очков или ничья нужна кровь из носу… но тут позор и дно
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Ответ Филипп Юзбашев
Все говорит об обратном) у спартака хватает проблем, что бы думать о зените. А вот зенит, в каждой новости упоминает спартак, потому что без него, всем без разницы на события в Питере)
Комментарий удален модератором
Черданцева терзают "смутные сомнения".
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Ответ Филипп Юзбашев
А твое? Ты лучшее доказательство того, что, только зениту и его болельщикам интересна эта принципиальность. А уж с неиссякаемое юмореску с Невы вообще трудно конкурировать любому шапито) Что бы ты понимал Саша, у зенита нет принципиальных соперников. Допустим у локо это торпедо, у спартака это Динамо и цска, Краснодар это Ростов или Кубань. А у зенита кто? Все просто ждут пока Греф поменяет Миллера и все, приехали)
🤣 всё понятно
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Ответ Саша
🤣 всё понятно
Сашка, Сашка) понятно ему все, что никакого принципиальности по отношению к зениту нет. Никто по особенному не настраивается на зенит, не рисуют баннеры что бы нагнать накал. Так что, есть какие то принципиальные соперники у зенита?
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Ответ Филипп Юзбашев
Сашка, Сашка) понятно ему все, что никакого принципиальности по отношению к зениту нет. Никто по особенному не настраивается на зенит, не рисуют баннеры что бы нагнать накал. Так что, есть какие то принципиальные соперники у зенита?
вы уже нет у вас соперники обычно с другой стороны тоблицы бейтись 🤣
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