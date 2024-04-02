Саттон о том, что Кин сравнил Холанда с игроком 4-й лиги: «Ленивый вброс. Эрлинг – лучший завершитель мира, ему создали мало моментов»

Крис Саттон вступился за Эрлинга Холанда после критики от Роя Кина.

После матча между « » и « » (0:0) Кин заявил: «Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха».

«Ленивый вброс от Кина после первых 0:0 от «Ман Сити» за 76 матчей . И несправедливый, потому что игра Холанда не была проблемой в этой серой ничьей. Мохамед Салах нанес 12 ударов по воротам «Брайтона» в воскресенье – его лучший результат за 254 матча в АПЛ. «Ливерпуль» создавал ему момент за моментом, чтобы он попытался забить.

В матче против «Арсенала» Холанд не был в таком положении. Габриэл Магальяэс и Вильям Салиба всякий раз действовали агрессивно против него, показывая, почему они играют в центре лучшей обороны АПЛ. Также команда Микеля Артеты играла персонально по всему полю, когда не владела мячом.

Они душили «Сити», так что те не могли создавать обычное количество моментов. И это было самой большой проблемой Пепа Гвардиолы. Ответственность за то, чтобы помочь Холанду, лежит на игроках «Сити». И не наоборот, несмотря на критику по поводу его общего вклада в воскресную безвыходную ситуацию.

В этом сезоне «Сити» не забил «Арсеналу» ни дома, ни на выезде. Когда они сталкиваются с соперниками, которые обороняются с такой решимостью, вполе естественно, что достанется за то, что он не сделал что-то другое, чтобы изменить ход игры. Но Гвардиола подписал его не для того, чтобы он делал то, что Харри Кейн в «Тоттенхэме», который без всякого эгоизма опускался вниз ради Сона. Для этого у них есть Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и все остальные. Полузащита и так достаточно загружена, а Джон Стоунз – специалист по выдвижению из центра обороны для того, чтобы становиться лишним полузащитником.

Если бы «Сити» хотел, чтобы их звездный форвард обладал таким набором навыков, они бы выложили все деньги за Кейна. Вместо этого они получили лучшего завершителя мира в лице Холанда. Его подписали, чтобы он оставался впереди, давил на центральных защитников и отправлял мяч в сетку. В прошлом сезоне он забил 36 голов в 35 матчах Премьер-лиги. Он делает это и в текущем сезоне – 18 голов в 24 матчах. И он будет первым, кто признает, что упустил единственный шанс, который предоставился ему на «Этихаде», случайно попав в себя после подачи углового», – написал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна».

Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне