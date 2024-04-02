Саттон о том, что Кин сравнил Холанда с игроком 4-й лиги: «Ленивый вброс. Эрлинг – лучший завершитель мира, ему создали мало моментов»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Эрлинг Холанд Футбол

Крис Саттон вступился за Эрлинга Холанда после критики от Роя Кина.

После матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (0:0) Кин заявил: «Холанд выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха».

«Ленивый вброс от Кина после первых 0:0 от «Ман Сити» за 76 матчей АПЛ. И несправедливый, потому что игра Холанда не была проблемой в этой серой ничьей. Мохамед Салах нанес 12 ударов по воротам «Брайтона» в воскресенье – его лучший результат за 254 матча в АПЛ. «Ливерпуль» создавал ему момент за моментом, чтобы он попытался забить.

В матче против «Арсенала» Холанд не был в таком положении. Габриэл Магальяэс и Вильям Салиба всякий раз действовали агрессивно против него, показывая, почему они играют в центре лучшей обороны АПЛ. Также команда Микеля Артеты играла персонально по всему полю, когда не владела мячом.

Они душили «Сити», так что те не могли создавать обычное количество моментов. И это было самой большой проблемой Пепа Гвардиолы. Ответственность за то, чтобы помочь Холанду, лежит на игроках «Сити». И не наоборот, несмотря на критику Кина по поводу его общего вклада в воскресную безвыходную ситуацию. 

В этом сезоне «Сити» не забил «Арсеналу» ни дома, ни на выезде. Когда они сталкиваются с соперниками, которые обороняются с такой решимостью, вполе естественно, что Холанду достанется за то, что он не сделал что-то другое, чтобы изменить ход игры. Но Гвардиола подписал его не для того, чтобы он делал то, что Харри Кейн в «Тоттенхэме», который без всякого эгоизма опускался вниз ради Сона. Для этого у них есть Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и все остальные. Полузащита и так достаточно загружена, а Джон Стоунз – специалист по выдвижению из центра обороны для того, чтобы становиться лишним полузащитником.

Если бы «Сити» хотел, чтобы их звездный форвард обладал таким набором навыков, они бы выложили все деньги за Кейна. Вместо этого они получили лучшего завершителя мира в лице Холанда. Его подписали, чтобы он оставался впереди, давил на центральных защитников и отправлял мяч в сетку. В прошлом сезоне он забил 36 голов в 35 матчах Премьер-лиги. Он делает это и в текущем сезоне – 18 голов в 24 матчах. И он будет первым, кто признает, что упустил единственный шанс, который предоставился ему на «Этихаде», случайно попав в себя после подачи углового», – написал бывший форвард «Селтика» и «Блэкберна».

Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне

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33 комментария
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Ответ Диандерталец
Спустя лет 15 про Холланда: Этот напыщенный нарцисс замыкалданд ничего не может противопоставить Мбаппе, который выиграл всё!)
Спустя 15 лет про Мбаппе: пусть что-нибудь выиграет без ТчуаМавинги! Все его Золотые Мячи это пиар! Чемпионат мира 2018 для Мбаппе купили французские бизнесмены, и поэтому Франции поставили 47 липовых пенок на том турнире! В футболе главное голы, а не победы! Холанда виличайщая!)
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Спустя лет 15 про Холланда: Этот напыщенный нарцисс замыкалданд ничего не может противопоставить Мбаппе, который выиграл всё!)
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Понятно, что сравнение с игроком 4й Лиги - это утрированно. Но по факту, Холланд все еще остается очень зависимым игроком. Сам себе моменты он не может создавать и является абсолютно лучшим именно завершителем, частью пазла командной игры. Именно поэтому Мбаппе, как игрок который сам может создавать моменты и их реализовывать, видится более совершенным игроком.
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Ответ Висита Эльмурзаев
Салах фланговый нападающий, Холанд чистый завершитель.
Я в курсе. Это Крис Саттон провел между ними параллель. Прочти новость целиком.
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+5
Ответ Фрэнк Канистра
Понятно, что сравнение с игроком 4й Лиги - это утрированно. Но по факту, Холланд все еще остается очень зависимым игроком. Сам себе моменты он не может создавать и является абсолютно лучшим именно завершителем, частью пазла командной игры. Именно поэтому Мбаппе, как игрок который сам может создавать моменты и их реализовывать, видится более совершенным игроком.
Почему все решили, что форварды обязаны сами себе создавать моменты ?
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Ответ AF007
То есть эти шакалы (холанд, роналду, левандовски) сами ничего не могут без прострела на пустые. Но ЗМ при этом адайте, ато буду плакать. Забавные деревяшки))
Обводочки, обводочки! Зм только за них дают!
+6
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Салах сам может создать себе момент, а Холанну остается только надеется на команду.
+9
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Ответ Олег Петровв
Обводочки, обводочки! Зм только за них дают!
Моменты, ассисты
+3
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Ответ AF007
Контраргументы от гномовича: холанд - умеет замыкать в пустые правой нагой, умеет замыкать в пустые левой нагой, умеет замыкать в пустые средней нагой. Взял зм в двух лигах. маппе - не умеет замыкать в пустые левой нагой, взял зм только в одной лиге и вообще у холанда 2 млрд подписчиков, у маппе 1
Может что-нибудь новое придумают. Вырастут же и сами будут над собой смеяться.
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Ответ Диандерталец
Спустя лет 15 про Холланда: Этот напыщенный нарцисс замыкалданд ничего не может противопоставить Мбаппе, который выиграл всё!)
Контраргументы от гномовича:

холанд - умеет замыкать в пустые правой нагой, умеет замыкать в пустые левой нагой, умеет замыкать в пустые средней нагой. Взял зм в двух лигах.

маппе - не умеет замыкать в пустые левой нагой, взял зм только в одной лиге

и вообще у холанда 2 млрд подписчиков, у маппе 1
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Ответ Дима
причём за Холланд будет в Барсе а Мбаппе в Реале. И все эти школьники, кто сейчас хейтит 40 летнего португальца, переобуются)) Португалец, кстати, много сам делал в игре раньше. Щас то понятно стоит ждёт мяч как Ибрагимович, Лева и т.д))
Да Криш в АПЛ вообще чудеса творил.
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Ответ Диандерталец
Спустя лет 15 про Холланда: Этот напыщенный нарцисс замыкалданд ничего не может противопоставить Мбаппе, который выиграл всё!)
Спустя лет 15 про Беллингема: Распиаренный британцами игрочишка, который взял индивидуальные награды, но который со сборной так и ничего не выиграл. Поэтому несколько его золотых мячей - липовые.
+1
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"Пенсионерам" свойственно передергивать факты и гиперболизировать ситуацию) Можно конечно и Холланда, как вариант, накрыть и закрыть наглухо, учитывая его ограниченный арсенал действий в штрафной и на подступах к ней. Но как все девяносто минут будешь спасаться от сверхподвижной полузащиты Мансити ). В этом, кроме всей прочей опасности Холланда, его чувства гола и идеального выбора местоположения в моменте - это создание и поддержание постоянного напряжения на острие атаки и оттягивание концентрации сил обороняющихся.
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Лучшие сами создают себе моменты, и партнерам тоже. Когда я написал, что Хол деревянный, меня камням забросали. любому кто разбирается в футболе понятно,что Хол деревянный. Слишком большой, его надо постоянно кормить как Бегемота)))
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В том то и дело что ему надо создавать моменты. Он сам себе не может создать условие для гола. Просто ждёт прострел около вороты
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Ответ Диандерталец
Спустя лет 15 про Холланда: Этот напыщенный нарцисс замыкалданд ничего не может противопоставить Мбаппе, который выиграл всё!)
причём за Холланд будет в Барсе а Мбаппе в Реале.
И все эти школьники, кто сейчас хейтит 40 летнего португальца, переобуются))
Португалец, кстати, много сам делал в игре раньше. Щас то понятно стоит ждёт мяч как Ибрагимович, Лева и т.д))
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Созидатель и завершитель в одном лице, всегда будет превосходить обычного завершителя, вот чем всю карьеру Месси превосходит Ранальду.
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Ответ AF007
Контраргументы от гномовича: холанд - умеет замыкать в пустые правой нагой, умеет замыкать в пустые левой нагой, умеет замыкать в пустые средней нагой. Взял зм в двух лигах. маппе - не умеет замыкать в пустые левой нагой, взял зм только в одной лиге и вообще у холанда 2 млрд подписчиков, у маппе 1
Маппе вроде был неплох в Брайтоне, но ушел в Эвертон и пропал чет.
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Ответ Андрей Андреев
Спустя лет 15 про Беллингема: Распиаренный британцами игрочишка, который взял индивидуальные награды, но который со сборной так и ничего не выиграл. Поэтому несколько его золотых мячей - липовые.
Один. Один единственный его ЗМ липовый, потому что БЛМ. А так, Гави заслуживал больше)))
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Ответ Илья Мурашов
Салах сам может создать себе момент, а Холанну остается только надеется на команду.
Салах фланговый нападающий, Холанд чистый завершитель.
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Холланд лучший, на мой взгляд, центральный нападающий сейчас.
Забивал, забивает и будет забивать.
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Ответ Илья Мурашов
Я в курсе. Это Крис Саттон провел между ними параллель. Прочти новость целиком.
Крис Сатон делал акцент на созидание моментов Салаху и Холланда, а не сравнение двух игроков
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Ответ Олег Петровв
Обводочки, обводочки! Зм только за них дают!
Ну как бы да, обводки+передачи вразрез. Других способов доставить мяч к холанду, рональде и остальным шпалам пока не придумали
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Ответ AF007
Ну как бы да, обводки+передачи вразрез. Других способов доставить мяч к холанду, рональде и остальным шпалам пока не придумали
Обводочки+передачи в разрез вам сделает любой Силва или Хаби. А вот шпал забивных раз-два и обчелся.
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