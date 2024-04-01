Гари Невилл: «Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна. Никогда не видел, чтобы «Ман Сити» было так сложно в последней трети поля»
Гари Невилл оценил игру «Арсенала» в защите в матче против «Сити».
Вчера команды встречались в матче 30-го тура АПЛ, играла закончилась ничейным результатом (0:0).
«У всех есть план перед игрой, но, когда вы приезжаете к «Манчестер Сити», в конечном итоге вы понимаете, что вам придется защищаться. Игроки сказали, что не планировали садиться так глубоко во втором тайме, но «Манчестер Сити» заставил их отойти назад.
Я думаю, что «Арсеналу» хотелось бы добиться большего при владении мячом, но они гонялись за ним в течение длительного времени игры. В такой ситуации у вас будут тяжелые ноги. У них было несколько моментов. Два удара в створ, а у «Сити» только один, так что «Арсенал» должен быть доволен.
Если смотреть на «Сити» как на хозяев поля и на их достижения, для них это более разочаровывающий результат. Надо отдать должное «Арсеналу».
Два центральных защитника провели фантастическую игру. Они постоянно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один играет плотнее, второй сдерживает. Но вокруг них было много игроков, позволяющих им это делать. У них были защитники, игравшие узко и плотно, и в целом компактная полузащита.
Два фланговых игрока справились и проделали действительно хорошую работу, а затем, когда это было необходимо, действовали двое атакующих, [Кай] Хавертц и [Мартин] Эдегор.
Когда играешь против игроков мирового класса, нет ничего такого в том, что выручать друг друга. Именно это делал [Габриэл] Жезус. Сегодня он вытащил [Якуба] Кивера из множества неприятностей. Вначале игра давалась ему непросто, Жезус был рядом с ним. [Букайо] Сака рядом с Беном Уайтом. Вместе они проделали отличную работу.
Думаю, что «Арсенал» таким образом усложнил им задачу. Никогда не видел, чтобы «Манчестер Сити» было так сложно в последней трети поля. Казалось, там не остается никакого пространства. Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
К слову умиляют люди, которые так принижают сложность прохода в следующую стадию ЛЧ против Порту. Один из сложнейших соперников.
upd: а вот слова Гарика, когда Сульшер сыграл 0-0 с Сити:
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался относительно ничьей между «Сити» и «Юнайтед» в 12-м туре АПЛ (0:0).
— Давно не видел такой плохой игры от подопечных Пепа Гвардиолы, очень скучный матч был с «Манчестер Юнайтед». Мы видим очень большую разницу между сегодняшним «Сити», и командой которая выиграла чемпионство два года назад. Не скрою, я ждал более яркой игры от команд, но видимо сказалась усталость. Вообщем, это было скучно, — сказал Невилл.
))
Так себе достижение !