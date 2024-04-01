Гари Невилл: «Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна. Никогда не видел, чтобы «Ман Сити» было так сложно в последней трети поля»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Габриэл Жезус Габриэл Магальяэс Бен Уайт Кай Хавертц Эрлинг Холанд Якуб Кивер Вильям Салиба Букайо Сака Футбол

Гари Невилл оценил игру «Арсенала» в защите в матче против «Сити».

Вчера команды встречались в матче 30-го тура АПЛ, играла закончилась ничейным результатом (0:0).

«У всех есть план перед игрой, но, когда вы приезжаете к «Манчестер Сити», в конечном итоге вы понимаете, что вам придется защищаться. Игроки сказали, что не планировали садиться так глубоко во втором тайме, но «Манчестер Сити» заставил их отойти назад.

Я думаю, что «Арсеналу» хотелось бы добиться большего при владении мячом, но они гонялись за ним в течение длительного времени игры. В такой ситуации у вас будут тяжелые ноги. У них было несколько моментов. Два удара в створ, а у «Сити» только один, так что «Арсенал» должен быть доволен.

Если смотреть на «Сити» как на хозяев поля и на их достижения, для них это более разочаровывающий результат. Надо отдать должное «Арсеналу».

Два центральных защитника провели фантастическую игру. Они постоянно делали выносы головой и помогали друг другу в игре против Холанда. Это была классическая старомодная тактика: один играет плотнее, второй сдерживает. Но вокруг них было много игроков, позволяющих им это делать. У них были защитники, игравшие узко и плотно, и в целом компактная полузащита.

Два фланговых игрока справились и проделали действительно хорошую работу, а затем, когда это было необходимо, действовали двое атакующих, [Кай] Хавертц и [Мартин] Эдегор.

Когда играешь против игроков мирового класса, нет ничего такого в том, что выручать друг друга. Именно это делал [Габриэл] Жезус. Сегодня он вытащил [Якуба] Кивера из множества неприятностей. Вначале игра давалась ему непросто, Жезус был рядом с ним. [Букайо] Сака рядом с Беном Уайтом. Вместе они проделали отличную работу.

Думаю, что «Арсенал» таким образом усложнил им задачу. Никогда не видел, чтобы «Манчестер Сити» было так сложно в последней трети поля. Казалось, там не остается никакого пространства. Игра «Арсенала» в защите была совершенно уникальна», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матч с Порту пошел на пользу, теперь команда умеет играть и в такой футбол)
К слову умиляют люди, которые так принижают сложность прохода в следующую стадию ЛЧ против Порту. Один из сложнейших соперников.
+20
-2
+18
Артета на этот раз доминирует в защите
+14
-1
+13
Да, удивило, что продолжали биться в стену не особо пробуя удары из-за штрафной. Тот же Родри мог вполне в нескоьких моментах пробить, но продолжали пытаться тащить до верного, что при такой насыщенной обороне в штрафной имело маловато шансов.
+12
0
+12
Арсенал иногда защищался в 6-7 человек. А если брать во внимание, что у Арсенала лучшая оборона и персонально одни из лучших цз в лиге, то получилась эталонная стена.Неудивительно, что атака Сити была полностью выключена.
+6
-1
+5
Это Гарик автобусом так восхищается? Когда Сульшер так выносил Пепа(еще раз повторяю -выносил, а не играл в нулевые ничьи), то это была банальная зеркалка от рыбака Оле))

upd: а вот слова Гарика, когда Сульшер сыграл 0-0 с Сити:
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался относительно ничьей между «Сити» и «Юнайтед» в 12-м туре АПЛ (0:0).

— Давно не видел такой плохой игры от подопечных Пепа Гвардиолы, очень скучный матч был с «Манчестер Юнайтед». Мы видим очень большую разницу между сегодняшним «Сити», и командой которая выиграла чемпионство два года назад. Не скрою, я ждал более яркой игры от команд, но видимо сказалась усталость. Вообщем, это было скучно, — сказал Невилл.
))
+12
-8
+4
В последней трети поля в этом сезоне Сити сложно с 2/3 команд и 80 % матчей )
Так себе достижение !
+2
0
+2
Ответ serginn
Да, удивило, что продолжали биться в стену не особо пробуя удары из-за штрафной. Тот же Родри мог вполне в нескоьких моментах пробить, но продолжали пытаться тащить до верного, что при такой насыщенной обороне в штрафной имело маловато шансов.
Вы все умные такие? Представляю эти дальние удары, которые либо мимо, либо заблокирует 10 человек у штрафной и у летят в контр атаку, так как за спиной у защитников 70 метров поля.
+2
0
+2
Когда противник мяч разыграет впятером и Бернли может выстоять
+1
-1
0
Ну это был топовый автобус даже почти идеальный
0
0
0
Артете зная философию Пепа,чутка легче выстраивать тактику
0
0
0
Арсенал очень сильно изменился за два года в лучшую сторону , тут и говорить не о чём , но это не отменяет того факта , что матч был очень унылым ,а от топов лучшей лиги всегда ждёшь другой игры . И уже закономерность , что матчи сильнейших команд Англии всегда скучные .
0
0
0
Ответ QWertY
Это Гарик автобусом так восхищается? Когда Сульшер так выносил Пепа(еще раз повторяю -выносил, а не играл в нулевые ничьи), то это была банальная зеркалка от рыбака Оле)) upd: а вот слова Гарика, когда Сульшер сыграл 0-0 с Сити: Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался относительно ничьей между «Сити» и «Юнайтед» в 12-м туре АПЛ (0:0). — Давно не видел такой плохой игры от подопечных Пепа Гвардиолы, очень скучный матч был с «Манчестер Юнайтед». Мы видим очень большую разницу между сегодняшним «Сити», и командой которая выиграла чемпионство два года назад. Не скрою, я ждал более яркой игры от команд, но видимо сказалась усталость. Вообщем, это было скучно, — сказал Невилл. ))
Это другое 🤣
+3
-3
0
Ответ Капатран
Современный футбол и особенно пепун, Колодиных не поощряют Да и футболисты разучились бить
Это понятно, но когда понимаешь, что в штрафной все битком - надо пробовать разные варианты. Тем более, что масса важнейших для Сити голов была забита именно с дистанции
0
0
0
Ответ serginn
Да, удивило, что продолжали биться в стену не особо пробуя удары из-за штрафной. Тот же Родри мог вполне в нескоьких моментах пробить, но продолжали пытаться тащить до верного, что при такой насыщенной обороне в штрафной имело маловато шансов.
Родри 1-2 раза пытался пробить, но игроки Арсенала тут же бросались в подкаты и выбивали мяч.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий