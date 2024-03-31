Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне
Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 игр.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
Норвежец не забивает за клуб и сборную 5 матчей подряд.
Это худшая серия 23-летнего игрока в сезоне. Ранее он не забивал 4 игры подряд в период с 3 декабря по 5 февраля.
Рост: примерно 192-195
Оссобенности: блондин, бегает как лошадь
Откликается на слова: Лутон, Бернли
Хобби: предпочитает охранять кукурузы в важных матчах
Очередной матч прятался за защитникам и пешеходил
Хааланд:подержи мое пиво
А Холланд просто лишний на поле. Абсолютно разбалансирует команду. Когда был травмирован, был лучший Сити за сезон. С ним они тупо не знают, что делать. Простреливают в штрафную без конца, грузят, но Холланд все время закрыт. Стоит и ждет, как ему на пустой угол выкатят в лучших традициях гелевого. Пеп все никак не сварит, что Холланд и МанСити, это как еврей, живущий в секторе Газа, абсолютно инородный элемент. Он старается, где-то борется, но он не для Гвардиолы игрок.