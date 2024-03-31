Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 игр.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

Норвежец не забивает за клуб и сборную 5 матчей подряд.

Это худшая серия 23-летнего игрока в сезоне. Ранее он не забивал 4 игры подряд в период с 3 декабря по 5 февраля.

Статистику лучшего бомбардира АПЛ можно изучить здесь.

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35 комментариев
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Потерялся мальчик!

Рост: примерно 192-195
Оссобенности: блондин, бегает как лошадь
Откликается на слова: Лутон, Бернли
Хобби: предпочитает охранять кукурузы в важных матчах
+61
-13
+48
Холланд переоцененное дерево
+40
-12
+28
Ну наверно скоро подловит какого-нибудь аутсайдера и забьёт трёху. И опять заговорят как о будущем повелителе золотых мячей.
+24
-4
+20
Ответ SPAIN 2010
Холланд как террорист, забивает только слабым беззащитным командам
Ну и конченое же сравнение ты привёл...
+4
0
+4
Так же исчезнет и в матчах с Реалом. Как обычно.
+7
-3
+4
Ответ Mr@k
все норвил нырнуть и пенальти выпросить, как для ЗМ не очень тактика...
Роналду так постоянно делает и ничего
+6
-2
+4
Ответ Анвар
Халанд на втором этаже играет как я
Т.е. не играет?!
+6
-2
+4
Пропиаренный бегунок
Очередной матч прятался за защитникам и пешеходил
+10
-7
+3
Салах > Хааланд. Сколько угодно дрокайте на статистику, но по влиянию на игру команды норвежцу очень далеко до египтянина
+9
-6
+3
Ответ Кирилл Голивец
самый переоцененный игрок из тех, кто мог почувствовать себя обкраденным в эпоху Лео и Криша. Лева в тот ковидный год был шикарен и в подыгрыше, ван Дейк вывел на качественно новый уровень оборону ЛФК после Рагнара Клавана, Жоржиньо стал олицетворением позиционно атакующей Италии, действующей с позиции силы со всеми. Про Иньесту, Снейдера и Рибери уже давно говорили.
Жоржиньо провел хороший сезон тогда, но где и он и где прошлогодний Холанд? Холанд возможно переоценен в принципе, и в этом году он дно, но в прошлом-то сезон был очень сильный
+3
0
+3
Рунальда: я повелитель Сан-Марино и Лихтенштейнов
Хааланд:подержи мое пиво
+3
-1
+2
Ответ Илья Мурашов
Ассист на Бернарду был хорошо, но по-моему там в обоих матчах защитник падал
Во время ассиста на Бернарду защитник пытался в падении прервать пас, во время гола Холланда никто не упал.
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
самый переоцененный игрок из тех, кто мог почувствовать себя обкраденным в эпоху Лео и Криша. Лева в тот ковидный год был шикарен и в подыгрыше, ван Дейк вывел на качественно новый уровень оборону ЛФК после Рагнара Клавана, Жоржиньо стал олицетворением позиционно атакующей Италии, действующей с позиции силы со всеми. Про Иньесту, Снейдера и Рибери уже давно говорили.
Жоржиньо - полено, игрок одного сезона. Худший игрок за последние несколько лет, который смог выиграть лучшего футболиста УЕФА.
+2
0
+2
Что-то совсем разочаровывает в этом сезоне. Да и в ЛЧ в прошлом сезоне в плей-офф не особо феерил.
+2
0
+2
Халанд на втором этаже играет как я
+3
-2
+1
самый переоцененный игрок из тех, кто мог почувствовать себя обкраденным в эпоху Лео и Криша. Лева в тот ковидный год был шикарен и в подыгрыше, ван Дейк вывел на качественно новый уровень оборону ЛФК после Рагнара Клавана, Жоржиньо стал олицетворением позиционно атакующей Италии, действующей с позиции силы со всеми. Про Иньесту, Снейдера и Рибери уже давно говорили.
+5
-4
+1
Пеп в этом сезоне чудит. Заменил Фодена, который активничал и был самым опасным на поле. Верит до последнего в де Брейне. который, очевидно не в форме. Бернарду тоже играет на отвали. Вообще вся команда весь сезон еде двигается, как будто ночами подрабатывает на разгрузке вагонов. Арс и Ливер просто перебегивали, были мобильными, прессинговали. Сити просто стоит, как вкопаный. Худший Сити за все 10 лет Гвардиолы. Играют натужно, через немогу.
А Холланд просто лишний на поле. Абсолютно разбалансирует команду. Когда был травмирован, был лучший Сити за сезон. С ним они тупо не знают, что делать. Простреливают в штрафную без конца, грузят, но Холланд все время закрыт. Стоит и ждет, как ему на пустой угол выкатят в лучших традициях гелевого. Пеп все никак не сварит, что Холланд и МанСити, это как еврей, живущий в секторе Газа, абсолютно инородный элемент. Он старается, где-то борется, но он не для Гвардиолы игрок.
+2
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0
Мбаппе в МанСити рвал бы и метал, Холанд прошлый сезон провел ярко, а в этом он показал себя коим является на самом деле, обычный страйкер не более, я могу с уверенностью сказать, что он не дотягивает до Индаги, Ширера, Батистуты
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Ответ Анвар
Халанд на втором этаже играет как я
Ты бы бесплатно так же бездарно играл за Сити ))
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Ответ руслан рарк
Холланд переоцененное дерево
100%
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Странно, что Холланда считают топ3 фаворита на ЗМ. Учитывая, что он даже на Евро не сыграет. Если не забожит в ЛЧ, как Роналду в 2017, то даже в топ 10 на ЗМ попадать не должен
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-3
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все норвил нырнуть и пенальти выпросить, как для ЗМ не очень тактика...
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Ответ Илья Мурашов
Защитник Баварии серьезно ошибался. Можно сказать, Холанну повезло.
Это второй матч. В 1-м никто не падал, где у него гол и ассист)
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Ответ morphvirg
Это второй матч. В 1-м никто не падал, где у него гол и ассист)
Ассист на Бернарду был хорошо, но по-моему там в обоих матчах защитник падал
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Против топов теряется!
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Ответ Илья Мурашов
Защитник Баварии серьезно ошибался. Можно сказать, Холанну повезло.
Роналду всю жизнь везёт забивать в пустые, и что с того?
+1
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0
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