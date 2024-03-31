Холанд не забивает 5 матчей подряд за «Ман Сити» и сборную – его худшая серия в сезоне

Эрлинг Холанд продлил серию без голов до 5 игр.

Сегодня форвард « » не смог забить « » (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

Норвежец не забивает за клуб и сборную 5 матчей подряд.

Это худшая серия 23-летнего игрока в сезоне. Ранее он не забивал 4 игры подряд в период с 3 декабря по 5 февраля.

Статистику лучшего бомбардира можно изучить здесь.