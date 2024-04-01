Тео Бонгонда: «РПЛ похожа на Ла Лигу. Это точно не простой чемпионат. Нужна хорошая форма»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда сравнил чемпионаты России и Испании.

– Считается, что АПЛ – лучшая лига Европы, а Ла Лига – второй чемпионат по силе. Как думаете, на каком месте находится РПЛ?

– Я не проводил детальный анализ, но РПЛ точно не простая лига.

Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках.

Но могу сказать, что РПЛ похожа на Ла Лигу, – сказал бывший полузащитник «Кадиса» и «Сельты», выступающий за «Спартак».

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1 комментарий
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Да, не простой. Я бы даже сказал прикольный чемпионат
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