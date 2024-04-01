Тео Бонгонда: «РПЛ похожа на Ла Лигу. Это точно не простой чемпионат. Нужна хорошая форма»

Тео Бонгонда сравнил чемпионаты России и Испании.

– Считается, что АПЛ – лучшая лига Европы, а – второй чемпионат по силе. Как думаете, на каком месте находится ?

– Я не проводил детальный анализ, но РПЛ точно не простая лига.

Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках.

Но могу сказать, что РПЛ похожа на Ла Лигу, – сказал бывший полузащитник «Кадиса» и «Сельты», выступающий за « ».