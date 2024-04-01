Тео Бонгонда: «РПЛ похожа на Ла Лигу. Это точно не простой чемпионат. Нужна хорошая форма»
Тео Бонгонда сравнил чемпионаты России и Испании.
– Считается, что АПЛ – лучшая лига Европы, а Ла Лига – второй чемпионат по силе. Как думаете, на каком месте находится РПЛ?
– Я не проводил детальный анализ, но РПЛ точно не простая лига.
Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках.
Но могу сказать, что РПЛ похожа на Ла Лигу, – сказал бывший полузащитник «Кадиса» и «Сельты», выступающий за «Спартак».