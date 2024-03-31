Бонгонда о «Спартаке»: «Я не тренер, чтобы объяснять, почему нет результатов. Борьба за титул не завершилась – конкуренты потеряли очки»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Тео Бонгонда Чемпионат.com ТАСС Гильермо Абаскаль Футбол

Тео Бонгонда высказался о последних результатах «Спартака».

После возобновления Мир РПЛ красно-белые еще ни разу не победили в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с «Уралом».

«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда. Однако, как вы сказали, есть проблема с реализацией.

Остается лишь продолжать работать. Я знаю, что, когда мы одержим победу, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трех играх.

Я как нападающий не могу быть довольным, когда счет на табло 0:0. Мне кажется, что у нас были моменты, но реализация нас подвела.

Тем не менее борьба за чемпионство для нас не завершилась, мы продолжим бороться. Ситуация для нас не сильно поменялась, так как многие наши конкуренты потеряли очки в этом туре», – сказал Бонгонда.

Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера

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31 комментарий
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«Пусть говорит наш тренеришка», - добавил Тео!
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Я тоже не тренер, Тео. Но объяснить могу. Попадай в уголок, а не в руки вратарю, и будет результат)
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Конкуренты-то как раз все три игры выиграли.
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Внизу ссылка: «Без промеса, Спартаку катастрофически не хватает лидера»
Мне кажется Спартаку впервую очередь не хватает тренера, а во вторую нормальных владельцев.
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Стендап про чемпионство публике не заходит. Хватит уже смешить, ну не смешно.
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Конкуренты очки теряют, а вы не набираете.... Вообще не понятно как Спартак ещё держится в пятёрке...
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Бонгонда: "Я не футболист, чтобы давать результат!"
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Ми сами не местные
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"конкуренты потеряли очки»"
Ну да, ну да, Зенит потерял два очка, а вот Великий Спартак приобрел очко и вернулся в борьбу за титул!
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Какой титул ?
Спартак не может обыграть Урал и проигрывает Факелу…
Бонгонда слабенький футболист.
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Бонгонда зато может объяснить почему он сам не забивает с сентября))
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Ужасная игра,безвольная,бездумная. Зачем выходить на поле,если ты не настроен.Вся команда не понимает зачем она играет. Просто мячик попинать. Не знают,как мяч остановить, он у них прыгает.Не видят ворот,бьют мимо. Абсолютно не видно,тренерских установок Абаскаля! Он просто потерялся и уже давно! У него нет больше идей,пора в отставку. Какой смысл тянуть! Команда собирается биться за первые места,курам на смех. Центр не играет,защита не играет,нападаете через раз! Противно смотреть такой футбол-это неуважение к фанатам! Зато Зиньковский,когда дает интервью,всегда веселый,у него все всегда прекрасно! Позор,да и только!
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О каком титуле речь? Вроде ж главный титул уже зимой взяли, пиканули, цели достигнуты.
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Ну да, борьба за титулы впереди))) Как сказал бы Жора Черданцев, Спартак ещё может взять 27 очков, так что он в чемпионской гонке 🤣
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0 голов за 3 матча - ну тут логично вопрос к игроку атаки.
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Рыжий тренер, нагибает народную команду, как хочет. Последнее время с богами всоаетуеться. На увольнение идёт с неустойкой.
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0 голов за 3 матча, 5 ничьих и 7 поражений за чемпионат - зачем он говорит о борьбе за чемпионства? Выглядит смехотворно
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Как раз у него был самый убойный момент...
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У него ноги вроде сильные. А бьёт как первокласник по воротам
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Ответ Mark Anisimov
Внизу ссылка: «Без промеса, Спартаку катастрофически не хватает лидера» Мне кажется Спартаку впервую очередь не хватает тренера, а во вторую нормальных владельцев.
И игроков.
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Ответ Peter Parker
Трудно винить тренера, когда у вас есть понимание и установка на игру, которые позволяют быть самой бьющей командой в лиге после зимней паузы и при этом единственной, которая не забила.
Если установка тренера бить в сторону ворот тогда вопросов нет.
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Ответ David
Ужасная игра,безвольная,бездумная. Зачем выходить на поле,если ты не настроен.Вся команда не понимает зачем она играет. Просто мячик попинать. Не знают,как мяч остановить, он у них прыгает.Не видят ворот,бьют мимо. Абсолютно не видно,тренерских установок Абаскаля! Он просто потерялся и уже давно! У него нет больше идей,пора в отставку. Какой смысл тянуть! Команда собирается биться за первые места,курам на смех. Центр не играет,защита не играет,нападаете через раз! Противно смотреть такой футбол-это неуважение к фанатам! Зато Зиньковский,когда дает интервью,всегда веселый,у него все всегда прекрасно! Позор,да и только!
У Зиньковского всё хорошо, Промес слился, у него теперь железное место в основе, а так бы и дальше сидел бы на скамейке))
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