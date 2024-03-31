Бонгонда о «Спартаке»: «Я не тренер, чтобы объяснять, почему нет результатов. Борьба за титул не завершилась – конкуренты потеряли очки»

Тео Бонгонда высказался о последних результатах «Спартака».

После возобновления Мир красно-белые еще ни разу не победили в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с « ».

«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда. Однако, как вы сказали, есть проблема с реализацией.

Остается лишь продолжать работать. Я знаю, что, когда мы одержим победу, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трех играх.

Я как нападающий не могу быть довольным, когда счет на табло 0:0. Мне кажется, что у нас были моменты, но реализация нас подвела.

Тем не менее борьба за чемпионство для нас не завершилась, мы продолжим бороться. Ситуация для нас не сильно поменялась, так как многие наши конкуренты потеряли очки в этом туре», – сказал .

Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера