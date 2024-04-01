Быстров о «Спартаке»: «Верните Зарему, пожалуйста! Клуб во всех моментах обосрался. Малышеву вопрос задают, а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Георгий Джикия брань Зарема Салихова Это футбол, брат! Олег Малышев Футбол

Владимир Быстров хочет, чтобы в «Спартак» вернулась Зарема Салихова.

– «Спартак» вовремя не уволил тренера, не решил вопрос с Джикией, возникли проблемы с полем...

– Они во всех моментах обосрались.

Верните Зарему, пожалуйста! Все ждали, что что-то будет, сейчас все изменится. Но посмотрите на человека, ему вопрос задают (речь о гендиректоре «Спартака» Олеге Малышеве – прим. Sports), а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.

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44 комментария
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По правде говоря, я тоже по ней скучаю. Без неё не так весело.
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Володьку пора троллить вопросами про руководство Спартаком, как Мостового про тренерство
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Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я ########.
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Ответ Алешка Терминатор
Понимаю твои провинциальные комплексы и неразделённое желание иметь принципиального соперника. Но мой клуб в данном случае не причём. В связи с закрытием Петротреста, обратись в Шинник или Текстильщик.
коли мы провинциалы, то и соперники у нас под стать. Краснодар уже давно единственный кто по футболу хоть как-то может нам составить конкуренцию.
А вот твой клуб кстати, соперник непринципиальный, но имеют его крайне часто.
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Ответ Чебурашка от Гены
А какая разница, что тогда, что сейчас троллит Зенит. 😊
Разница есть. Сейчас она троллит в основном Спартак.
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Зарема к нам не вернётся :(
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Ответ Алешка Терминатор
В футболе помимо цирка есть ещё и футбольная составляющая. Так что пусть Заремка лучше несёт свою бредятину не будучи лицом, от которого что-то зависит в клубе.
в случае твоего клуба футбольная составляющая отсутствует. Так что Заремка как никогда уместна)
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Ох, Володька... тут некоторые отрицают что Зарема была)) не хотят верить в реальность.
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Вернуть Зарему. Тренером - Мостового. И обязательно кровати переставить!
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а Зарему вернуть на какое место? или сразу тренером, что бы Мостового прям разорвало?))
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Проси больше, все равно дадут меньше. Например так: Верните Зарему и смертную казнь, пожалуйста! Вернут или то или это.
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У Володьки стоит на нее до сих пор, не может успокоиться
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Ответ Gordon Brown
По правде говоря, я тоже по ней скучаю. Без неё не так весело.
А какая разница, что тогда, что сейчас троллит Зенит. 😊
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Напомните пожалуйста: Быстров, это то овно, которое долго болталось и не могло выбрать где жить: в свинарнике, или в бичевском притоне?
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Эта передача просто дно. Сидят какие-то гопники и что-то там накидывают. Экспертизы ноль, заслуг и опыта ноль у всех вместевзятых. Но из цитируют из-за громких заголовков. Журналистика
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну тогда, наоборот, будет скучнее.
Почему же. Про Зенит мы уже привыкли, а про Спартак что-нибудь новенькое ввернет.
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Ответ Контрольный выстрел
Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я ########.
быстровутый
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Верните Зарему, ироды!
С ней хот бы было весело. Всем кроме любителей Спартака, разумеется :)
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Оказывается, Зарема-это было неплохо…
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Ответ Катя СПб
Разница есть. Сейчас она троллит в основном Спартак.
Ну тогда, наоборот, будет скучнее.
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Ответ justburn
Грезит Зенитом, так правильнее
Жить не может без Зенита. 😊
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Ответ Катя СПб
Думаю пора на Никольскую с требованием вернуть Зарему. Ау, москвичи, это к вам призыв. Ну не пойду же я с этим по Невскому ))
да уж иди, не стесняйся
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Ответ Чебурашка от Гены
А какая разница, что тогда, что сейчас троллит Зенит. 😊
Грезит Зенитом, так правильнее
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Эта передача просто дно. Сидят какие-то гопники и что-то там накидывают. Экспертизы ноль, заслуг и опыта ноль у всех вместевзятых. Но из цитируют из-за громких заголовков. Журналистика
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Спартак на том месте, которого и заслуживает последние годы. Непонятно, чего народ нагнетает. Не вылетают в пердив и ладно. Ахмат и то интереснее обсуждать чем это
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Хочешь Зарему, Володька?:)
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Дайте Абаскалю поработать !
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В РПЛ проблемы не только с тренерами, судьями и игроками, но особенно с гендирами. Просто какой-то замкнутый круг.
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Олег, это Володька: вы там кроме лыж что-нибудь тренируете?
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Так Малышев это какой-то недобанкир.
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