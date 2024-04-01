Быстров о «Спартаке»: «Верните Зарему, пожалуйста! Клуб во всех моментах обосрался. Малышеву вопрос задают, а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает»
Владимир Быстров хочет, чтобы в «Спартак» вернулась Зарема Салихова.
– «Спартак» вовремя не уволил тренера, не решил вопрос с Джикией, возникли проблемы с полем...
– Они во всех моментах обосрались.
Верните Зарему, пожалуйста! Все ждали, что что-то будет, сейчас все изменится. Но посмотрите на человека, ему вопрос задают (речь о гендиректоре «Спартака» Олеге Малышеве – прим. Sports), а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник красно-белых.
А вот твой клуб кстати, соперник непринципиальный, но имеют его крайне часто.
С ней хот бы было весело. Всем кроме любителей Спартака, разумеется :)